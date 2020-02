C Serum mucizesi ile tanışın!

Her ürünüyle kadınların farklı ihtiyaçlarına cevap veren Sinoz Kozmetik, yeni ürünü C Vitamini Serum ile kadınların ışığını parlatmaya hazır. Serum, yoğun C vitamini içeriği sayesinde her mevsim bakımlı görünümün habercisi oluyor.

Profesyonel ürünleriyle global markalarla yarışan Sinoz Kozmetik, yeni çıkardığı C Vitamini Serum ile kadınların cildini dışardan besliyor, ciltteki lekelenmelerin önüne geçiyor.

Stresten arınmış canlı görünüm

Sinoz C Vitamini Serum, içeriğindeki yoğunlaştırılmış yüzde 10 C vitamini ile cilt ile çevresel faktörler arasında bariyer olarak, canlı görünümün korunmasını sağlıyor. Antioksidan etkiye sahip C vitamini; cildin donuk ve yorgun görünümünün azalmasına ve ışıldamasına yardımcı oluyor. C vitamini yoğun olarak cilde nüfuz ederek, ince çizgileri dolduruyor ve yaş almaya bağlı oluşan kırışıklıkları gideriyor. Sinoz C Vitamini Serumu, formülündeki Hyalüronik Asit ve vitamin kompleksleri ile aydınlatıcı çözüm sunarken, cilde elastan bir yapı kazandırıyor. Çevresel faktörlere bağlı lekelenmelere müdahale eden C serum, yoğun bakım yapıyor.

Sinoz C Vitamini Serumu ilk kullanımdan itibaren ciltteki parlak, canlı ve ışıltılı görünümün hissedilmesini sağlıyor. Sonuç, ciltte stres yaratan çevresel faktörlere meydan okuyan dinamik bir cilt görünümü oluyor.

Kullanım önerisi:

Sinoz C Vitamini Serumu, göz çevresi hariç temiz cilde uygulanır. Günde iki defa kullanılabilir. Gece temiz cilde ve gündüz makyaj yapmadan önce kullanılabilir. Serum sürüldükten sonra yüzde ısı artışı hissi normaldir. İçilmez, göz ile temasından kaçınılmalıdır. Oda sıcaklığında muhafaza edilir. İlaç değildir. Fiyatı: 179 TL