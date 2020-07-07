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Çağın hastalığı ‘Hareketsizlik’ kanser riskini arttırıyor

Uzun süre hareketsiz kalmak, kas ve iskelet sistemini olumsuz etkiliyor. Fiziksel aktivite yetersizliğinin bir sonucunu da Amerika’da yapılan bir araştırma ortaya çıkardı.

07 Temmuz 2020 Salı 17:32
Çağın hastalığı ‘Hareketsizlik’ kanser riskini arttırıyor

Çağın hastalığı ‘Hareketsizlik’ kanser riskini arttırıyor

Teksas Üniversitesi’ndeki araştırmaya göre hareketsizlik kanser kaynaklı ölüm riskini yüzde 82 artırıyor. Çağımızın en büyük sorununun hareketsiz yaşam tarzı olduğunu dile getiren Romatem Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz, “Bu duruma birçok hastalığın da davetiyecisi diyebiliriz. Oksijen gibi düşünebiliriz, nasıl oksijensiz yaşayamazsak, fiziksel aktivite de o denli önemli” ifadelerini kullandı.

Günümüzün en büyük sorunu olarak ‘hareketsizlik’ ifade ediliyor. Uzmanlar, bu durumu kalp krizi, diyabet, hipertansiyon, obezite, felç ve romatizma hastalıkları gibi birçok sağlık problemi ile bağlantısı noktasında kişileri uyarırken, son olarak Amerika Teksas Üniversitesi’nde yapılan araştırma bu konuya yeni bir boyut kazandırdı.Üniversite’deki bilim insanları beş yıl boyunca 45 yaş üstü 8 binden fazla kişinin fiziksel aktivitesini gözlemledi. Araştırmanın başında hiçbirinde kanser yoktu. Ancak 2009’dan 2013’e kadar geçen süre içinde aralarından 268’i kanserden öldü. Fiziksel aktivite konusunda en düşük seviye gösteren kişilerde kanser kaynaklı ölüm riskinin, en hareketli yaşam tarzına sahip kişilere göre yüzde 82 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Bilimsel çalışmalar fiziksel aktivitenin kanserin gelişmesini ve yayılmasını yavaşlattığını gösteriyor. Çalışmalarda fiziksel aktivitenin en çok kolon kanseri, göğüs kanseri, rahim kanseri, prostat kanseri ve akciğer kanserinden korunmada etkili olduğunu ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite kan dolaşımını ve nöronal dolaşımı artırarak dokunun oksijenlenmesi ve metabolik artıkların atılmasını sağlayarak kanser hücrelerinin oluşması ve çoğalmasını egelliyor. Aynı zamanda fiziksel aktiviteler, su içimini artırarak dolaşımın düzenlenmesine katkı sağlıyor.

Asansöre Binme Merdiven Çık

Dijital bağımlılık ile birlikte hareketsiz yaşam tarzının her geçen gün arttığını dile getiren Romatem Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz, “Bel fıtığı, kalp hastalıkları, tansiyon, diyabet, obezite gibi sayabileceğimiz birçok sağlık sorunu bu durum ile doğrudan ilişkili. Gizli bir tehlike olarak adlandırabiliriz. Kas ve kemik sistemimizin işleyişi ise hareket ile doğrudan orantılıdır.

Ne kadar az hareket o kadar çok problem gibi düşünebiliriz. İş yerinde ya da evde eklem problemimiz yoksa, asansör yerine merdiven kullanmak, otobüsten bir durak önce inmek başlangıçta hayatımızda değiştireceğimiz küçük alışkanlıklar olarak görebiliriz.Yine aynı araştırmadan bir örnek verecek olursak bilim insanları, kişilerin günde en az 30 dakikasını orta düzeyde bir fiziksel aktiviteye ayırması ya da bisiklet sürmesi durumunda, kanser kaynaklı ölüm riskinin yüzde 31 azalacağını tespit etti. Aynı zamanda unutmamız gereken bir konu var, fiziksel hareketsizlik tüm dünyada ölüme neden olan risk faktörleri arasında üst sıralarda yer alıyor“ ifadelerini kullandı.

Düzenli Egzersiz Yaşam Kalitesini Arttırıyor

Kanserli hastaların düzenli egzersiz yapmasının önemini değinen Akdeniz sözlerine şöyle devam etti: “Hastaların hastalıklarına ait şikayetlerinin azalması, yaşam kalitelerinin artması, egzersiz kapasitelerini ve kuvvetlerini olumlu etkilediği ile ilgili bilimsel kanıtlar vardır. Bunun yanı sıra kanserli hastaların düzenli fiziksel aktivite, onların mevcut anksiyetelerini, depresyonlarını ve yorgunluk hislerini de azaltır. Kanserli hastalarda egzersiz programında aerobik egzersizlerin yanı sıra kuvvetlendirme egzersizlerinin de olması gerekir. Egzersize başlarken olabildiğince düşük şiddette başlayıp kontrollü bir şekilde sıklığı ve süresini arttırmak gerekir. “

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Anahtar Kelimeler:
Hareketsizlik
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