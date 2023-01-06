Cilt bakımı nasıl yapılır? Evde cilt bakımı için tüyolar?

Cilt ve Güzellik Uzmanı Meltem Öztürk konu hakkında bilgiler verdi.

Çünkü gece salgılanan hormonlar ve açığa çıkan toksinler, gündüz hava kirliliği, toz ve duman , kullanılan cilt bakım ürünlerinden kalanlar, cildin en üst katmanında tabakalaşır ve cildin nefes almasını engeller. Nefes yani yeteri kadar oksijen alamayan bir cilt matlaşır ve neye yatkın ise, o cilt problemi görülmeye başlar. Yağlanmaya yatkın bir ciltte siyah nokta, milya ya da akne görülür. Bu nedenle sabah akşam cilt temizliği, cilt sağlığı için çok önemlidir.

Karmaşık olmayan ve sürekliliği sağlanan Rutinler, sağlıklı bir cilt için başarı oranımızı artırıyor.

Basit bir şekilde uygulayabileceğiniz rutin;

Temizleme (nazikçe ve cildi tahriş etmeden)

Tonik (cildine uygun formda ve içerikte olması önemli)

Nemlendirme ( yine cildine ve mevsimine uygun serum, losyon ya da krem formda olabilir)

Güneş koruma ( bu aşama en önemli aşamalardandır. Ömür boyu güneşe maruz kalmak, kırışıklıklara, yaşlılık lekelerine ve diğer cilt sorunlarına yol açabileceği gibi cilt kanseri riskini de artırabilir)

Sağlıklı bir cilt için ufak tüyolar verecek olur isek;

Yukarıda bahsettiğim gibi Rutininizi Basit ve Tutarlı yapın. Gerekirse uzmanlardan destek alabilirsiniz.

Haftada bir yapılan maske ve peelingle ise cildin yenilenmesi hızını ve ürünlerin penetrasyon hızını arttırdığı için rutinlere eklemek doğru olacaktır.

Retinol ve C Vitaminli Rutinler bizlerin başarı oranını artırıyor. Rutininizi bu gibi içeriklerle güçlendirin.



Temiz beslenme, sizin doğal yaşlanmanızı geciktirecektir. Sigara cildi matlaştırdığı gibi, lekelerin oluşmasına da maalesef zemin hazırlıyor. Bu nedenle sigara kullanımı bırakılmalı ya da sınırlandırılmalıdır.Sağlıklı cildin düşmanlarından birisi de uykusuzluk ve strestir. Stresi yönetmeyi öğrenmeli ve uyku düzenine dikkat edilmelidir. Kontrol edilemeyen stres cildinizi hassaslaştırır, sivilce oluşumlarını ve diğer cilt problemlerini tetikleyebilir.Kesinlikle makyajınızı temizlemeden uyumamalısınız. Bu durumlarda kısa sürede akne ile karşılaşabilirsiniz.Hepimizin bildiği ama çoğu kez gözardı edilen su tüketimi çok önemlidir. Bol su içmek hem cildinizin nemli kalmasına da yardımcı olur.Kesinlikle süresi dolmuş ürünleri kullanmayınHala net olmamakla birlikte çoğu araştırma bronzlaşma yatakları- solaryumun zararlı olduğu yönünde kullanmayın.