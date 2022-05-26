Cilt güzelliği ve obetizeye karşı bol bol elma tüketin

Beslenme Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Gamze Tunç Gümüş konu hakkında bilgiler verdi.

PEKİ BAŞLICA YARARLARI NELERDİR ?

Eski Türkçede "alma" diye bilinen adının, meyvenin rengi olan "al" (kırmızı)'dan geldiği bilinmektedir. Tür, bütün dünyaya Orta Asya'dan yayılmıştır. Besin değeri çok yüksek olan bir meyvesi vardır. Tarih boyunca kültür çalışmalarıyla 1000 farklı elma çeşidi üretildiği tahmin edilmektedir.

Araştırmalar elmanın, prostat ve akciğer kanseri riskini azalttığını göstermiştir. Diğer birçok meyve gibi elma da yüksek miktarda C vitaminine eşdeğer olan fenolik bileşenler ve kanser riskini ve DNA hasarını azaltan değerli antioksidanlar içermektedir, bu özelliğini polifenol içeriğinden almaktadır. Bundan ayrı olarak, zengin lif içeriği kalın bağırsak faaliyetlerine yardımcı olmasının yanında kalp hastalıklarında, kilo vermede ve kolesterolün kontrolünde etkilidir.

Elmanın faydası ne kadar çok olsa da meyve olduğunu ve şeker içerdiğini unutmamak gerekir, az da olsa şeker oranı vardır bu yüzden dikkatli tüketmekte fayda vardır ,günde 2 orta boy elma sağlıklı beslenmeye ek olarak yeterli derecede lifi sağlayacaktır. Zengin lif kaynağı bakımından tok tutar, iştahı keser, bağırsakları çalıştırır, bağırsak sağlığını destekler ve kabızlığı önler. Aynı zamanda elmanın içeriğindeki bazı kimyasallar Parkinsonizm ve Alzheimer gibi beyin hastalıkları konusunda da koruyucudur. Çünkü taze elmada bulunan bazı antioksidanlar, beyin hücrelerini oksidatif stresten kaynaklanan nörotoksiditeden korumaktadır ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur. Elmada C, A, K, B6 ve E vitaminleri de bulunur. C vitamini besinler yoluyla sağlanmalıdır. Sinir sisteminin düzgün çalışması ve bağışıklık savunması için gereklidir, demir emilimini artırır. Zengin su içeriği ile vücudun düzgün çalışması için gerekli olan hidrasyonu sağlar. Elmanın zengin lif ve antioksidan bileşenleri kolesterol düşürücü etkileriyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamakta, diyabet ve obezite oluşumunun önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Kabuklu yenmesi daha yararlıdır ancak tarım ilaçları ve pestisitlerden biraz daha arındırmak için karbonatlı ve sirkeli suda en az 1 saat bekletip tekrar yıkamakta fayda var.