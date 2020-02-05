Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Çocuk sağlığında doğru bilinen 7 yanlış

Kulaktan dolma bilgiler ya da toplumda yaygın olan ancak yanlış inanışlar, ebeveynleri ve çocuğun sağlığını olumsuz etkileyebiliyor, Uz. Dr. Seda Günhar doğru bildiğimiz yanlışları anlattı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:07
Çocuk sağlığında doğru bilinen 7 yanlış

Çocuk Sağlığında Doğru Bilinen 7 Yanlış

Yenidoğan, bebek ve çocuk sağlığı söz konusu olunca anne-babalar o güne kadar edindikleri tüm bilgileri unutup, soğukkanlılıklarını kaybederek panikleyebiliyor. Özellikle kulaktan dolma bilgiler ya da toplumda yaygın olan ancak yanlış inanışlar, ebeveynleri ve çocuğun sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Seda Günhar, çocuk sağlığında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

1. “Bebeklerin gözündeki çapaklanmayı önlemek için çayla pansuman yapılmalıdır.”

Yanlış. Bebeklerde gözyaşı kanalının doğumsal tıkanıklığı akıntı, çapaklanma ve sulanma yapabilir. Bunun birlikte sulanma glokom, çapaklanma ise konjonktivit belirtisi olabilir. Yenidoğanların yaklaşık yüzde 5’inde görülen gözyaşı kanalı tıkanıklığı, doğumdan sonraki ilk birkaç haftada gözyaşı göllenmesi ve çapaklanma atakları ile kendini gösterir. Bu durum, ilk 1 yıl içinde kendiliğinden düzelir. Bunun için göz doktorunun öğreteceği teknikle gözyaşı kanalını açmaya yönelik masaj düzenli olarak yapılmalıdır.

2. “Dil bağı kendiliğinden düzelir.”

Yanlış. Dil bağı, dili ağız tabanına sabitlemeyi sağlamaktadır. Bu bağın normalden kısa ya da kalın olması dilin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Bu durumda emme, yeme/yutma problemleri, konuşma bozuklukları, kötü ağız hijyeni, diş problemleri ve dil şeklinde bozukluk görülebilir. Bebekte fonksiyon bozukluğu mevcut ise dil bağına küçük bir müdahale gereklidir. 6 aydan küçük bebeklerde çoğunlukla lokal anestezi ile işlem kolayca yapılır. Dilin neredeyse tamamı kastan oluşmaktadır. Bebeğinizin dilini nasıl kullanacağına dair hiçbir kas bilgisi yoktur. Beynin dilin çalışmasını düzenlemesi ve bebeğin dil bağı serbest bırakıldıktan sonra etkin bir şekilde emmeyi öğrenmesi genelde ikinci haftadan sonra başlar.

3. “Konak her bebekte görülür ve normaldir.”

Yanlış. Konak, doğal bir oluşum değildir ve sıklıkla yapılan bazı hatalar sonucu gelişir. Bebeği sık yıkamak ve özellikle baş bölgesinin temizliği yapılırken aşırı hassas davranılması, bıngıldağa zarar verilir endişesiyle iyice durulanmadan sabunlu bırakılması konuk oluşumunu hızlandırır. Bebeğin kafası yıkanırken tırnaklarla hafif dokunuşlar yapılmalı ve iyice temizlenmelidir. Konağı tedavi etmek içinse çocuğun kafasına zeytinyağı sürerek en az 2 saat beklenmeli ve yumuşak bir tarak ya da fırçayla taranmalıdır. Konağın mutlaka temizlenmesi gerekir, bunun normal bir şey olduğu asla düşünülmemelidir. Konak temizlendikten sonra banyo yaptırırken çocuğa tekrar başlamaması için haftada bir sadece sabun ya da şampuan uygulanmalıdır. Onun haricinde sadece duru suyla banyo yaptırılmalıdır. Şampuan olarak da nemlendirecek şampuanlar tercih edilmelidir. Özellikle konağı tedavi etmeye yönelik şampuan önerileri içinse doktorunuza danışabilirsiniz.

4. “Bebeğin her yemekten sonra kaka yapması, sindirim sisteminde bir sorunun işaretidir.”

Yanlış. Çocuklarda dışkılama sıklığı çocuktan çocuğa değişiklik gösterir. Çocuk yemeğini ağzına aldığı andan itibaren sindirim sistemi aktive olur. Bu durum gayet normaldir. Ancak eğer çocuğunuzda ishal değilse, büyümesi ve gelişmesi çocuk doktoru tarafından normal olarak değerlendiriliyorsa, dirençli kansızlık, demir ya da vitamin eksikliği gibi bir durum söz konusu değilse herhangi bir sağlık problemi olduğuna dair endişelenilmesine gerek yoktur. Çocukta bu şikayetlerden biri mevcutsa bir uzmana mutlaka başvurulmalıdır.

5. “Küçük çocukların sık sık gözlerini ovuşturması normaldir.”

Yanlış. Çocuğun sürekli gözlerini silmesi alerjik bir göz hastalığının habercisi olabilir. Gözler sıklıkla göze değen yabancı bir madde, mevsimsel alerjiler, göz kuruluğu ve korneanın çizilmesi gibi nedenlerle kaşınabilmektedir. Sürekli gözlerini silen bir çocuğun şikayetleri gözlendiğinde alerjik bir göz hastalığı olup olmadığının araştırılması gerekir.

6. “Avokado, ananas, Hindistan cevizi gibi tropik meyveler çocuklar için de sağlıklıdır.”

Yanlış. 1 yaş altındaki bebeklere ek gıda verirken alerjik olduğu bilinen gıdalara karşı çok dikkatli olunmalıdır. Özellikle annelerin çok tercih ettiği ve bebeklerin de severek yediği bazı tropik meyveler ciddi alerji yapabilir. Ayrıca alerji dışında bazı meyveler yüksek asitli içerikleri nedeniyle reflüyü tetikleyip, ciddi pişiklere yol açabilir. Avokado ve mango alerjik özellikleri yüksek meyvelerdir. Ananasın ise asit içeriği fazladır. Ancak 9. aydan sonra 3 gün kuralına uyarak dikkatli bir şekilde verilebilir. Her gıda tek tek başlanıp 3 günde azar azar artırarak denenmelidir. Hindistan cevizinin rende veya süt olarak tüketilmesinde sakınca yoktur.Bu gibi gıdalar günde 1 kez 1 kahve fincanı kadar tüketilebilir.

7. “Biberon alışkanlığı olan çocuklar bardaktan süt içmek zorunda değil.”

Yanlış. 4 yaş ve sonrası çocukların hızlı geliştikleri bir süreçtir. Bebeklik dönemini geçmiş olan bir çocuğun hala biberondan süt içmesi onun bebeklik döneminde takılıp kaldığını göstermektedir. Biberondan vazgeçmesi için biberonu balonlara bağlayıp uçurarak vedalaşması sağlanabilir ve yetişkinlere özenerek küçük bir bardaktan kamışla süt içmesi konusunda örnek olunabilir.

Kış hastalıklarına karşı adaçayı ve ekinezya 
Kış hastalıklarına karşı adaçayı ve ekinezya 
Soğuk havalarda romatizmadan koruyan 8 öneri
Soğuk havalarda romatizmadan koruyan 8 öneri
Nuri Özaltın Golf Turnuvası başlıyor
Nuri Özaltın Golf Turnuvası başlıyor
Parkinson taraması hastaların yaşam konforunu artırıyor
Parkinson taraması hastaların yaşam konforunu artırıyor
Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  
Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  
Kışı sağlıklı geçirmek için bu önerilere kulak verin
Kışı sağlıklı geçirmek için bu önerilere kulak verin
Yılın ilk günü zindelik veren öneriler
Yılın ilk günü zindelik veren öneriler
Yeni yılı sağlıkla karşılamak için uzmanından öneriler
Yeni yılı sağlıkla karşılamak için uzmanından öneriler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 yılının bilinmesi gereken 10 beslenme trendi
2020 yılının bilinmesi gereken 10 beslenme trendi
Global tehlike koronavirüs | Nasıl korunmalı?
Global tehlike koronavirüs | Nasıl korunmalı?
En güvenilir cilt gençleştirme tedavisi | PRP
En güvenilir cilt gençleştirme tedavisi | PRP
Hamilelerin Koronavirüsü hakkında bilmesi gerekenler
Hamilelerin Koronavirüsü hakkında bilmesi gerekenler
Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Koronavirüs'ü anlatıyor
Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Koronavirüs'ü anlatıyor
Şiddetli adet sancıları neden kaynaklanır? Adet sancıları nasıl hafifletilir?
Şiddetli adet sancıları neden kaynaklanır? Adet sancıları nasıl hafifletilir?
MEMEDER, Dünya Kanser Günü'nde uyarıyor | Ölümlerin birinci derece sorumlusu kanser
MEMEDER, Dünya Kanser Günü'nde uyarıyor | Ölümlerin birinci derece sorumlusu kanser
Dünyada en sık görülen 5 kanser
Dünyada en sık görülen 5 kanser
Kısırlığa karşı ROSI yöntemi umut oluyor
Kısırlığa karşı ROSI yöntemi umut oluyor
Çocuklarda Güçlü Bağışıklık Sistemi için 9 beslenme önerisi
Çocuklarda Güçlü Bağışıklık Sistemi için 9 beslenme önerisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim