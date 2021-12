Çocuklarda güçlü bir bağışıklık için D ve C vitaminlerini eksik etmeyin

Pandemi sürecinde hastalıklara karşı koruma sağlamak için sağlıklı ve dengeli beslenme önerilerinde bulunan Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, özellikle D ve C vitaminlerinin önemine dikkat çekti.

Koronavirüsle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği bugünlerde, çocuklar arasında soğuk algınlığı başta olmak üzere nezle, grip, bronşit, farenjit gibi hastalıklara daha sık rastlanıyor. Çocukların kış aylarında hastalıklardan korunabilmeleri için bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri, bunun için de sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeleri gerekiyor.

Et, süt, tahıl, sebze-meyve gibi 4 temel besin grubuna dayalı, çeşitliliği bol olan bir beslenme alışkanlığının, bağışıklık sistemini destekleyeceğini belirten Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, özellikle D ve C vitaminlerinin önemine dikkat çekti. Garipağaoğlu; D vitamininin doğrudan bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, C vitamininin ise sanılanın aksine nezle, grip gibi virüs kaynaklı enfeksiyonlara yakalanmayı önlemediğini, buna karşın enfeksiyonların süresini kısalttığına işaret etti.

Garipağaoğlu; “En önemli antioksidan vitaminlerden biri olan C vitamini; limon, portakal, mandalina, çilek, domates, lahana, patates, sivri biber, ıspanak, marul, maydanoz gibi sebzeleri tüketerek kolayca karşılanabilir. Buna karşın güneş ışığı vitamini olarak bilinen D vitamini besinlerde çok az bulunduğundan, yaz aylarında yeterince güneşlenerek D vitamini depolarını dolduramayan çocuklar, kış aylarında D vitamini açısından riskli durumdadır. Güçlü bir bağışıklık sistemi için güneş ışınlarından mahrum olduğumuz kış aylarında, D vitaminini destek şeklinde ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş besinleri tüketerek alabiliriz. Ülkemizde çocukların severek tüketebilecekleri D vitamini ile zenginleştirilmiş şekilli peynirler bulunmaktadır. Kalsiyum deposu olan peynir büyümede ve kemik sağlığının korunmasında da oldukça etkilidir. Bu nedenle büyüme çağındaki çocukların hemen her gün 2-3 dilim peynir tüketmeleri önemlidir” diye vurguladı.

Kış aylarında, özenli ve dengeli beslenme önemli

Kış aylarında beslenme alışkanlıklarına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Garipağaoğlu, “Yaşa uygun sağlıklı, yeterli ve dengeli bir beslenme ile çocukların hem büyüme ve gelişmelerinin desteklendiği hem de kış aylarında sık rastlanan enfeksiyon hastalıklarından korundukları bilinmektedir. Sınırlı sayıda besin tüketen ya da abur-cubur olarak bilinen sağlıksız atıştırmalıkları gün içinde sık tüketen çocuklarda büyüme ve gelişmede aksamaların olduğu, vitamin ve mineral yetersizlikleri, iştahsızlık, yorgunluk, dikkat eksikliği, kemik ve diş bozuklukları, kansızlık, enfeksiyon hastalıklarının sık ve uzun sürdüğü, kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda ise okul başarısının düşük olduğu bildirilmektedir. Çocukların doğru beslenebilmeleri için ihtiyaç duydukları besinleri 3 ana ve 2-3 ara öğün olmak üzere toplam 5-6 öğüne dağıtarak tüketmeleri gerekir. Mümkünse hemen her öğünde süt, et, tahıl, sebze-meyve gruplarına dayalı besinlerden oluşan menülerin düzenlenmelidir. Örneğin kuru fasulye-pirinç pilavı, yoğurt ve salatadan oluşan bir menü ya da köfte, makarna, ayran ve mandalinadan oluşan bir menü ile beslenmede denge sağlanır. Bir yaşın üstündeki çocukların beslenmesi ailenin diğer fertlerinden ayrı düşünülemez. Sağlıklı beslenme önerileri tüm aileye yapılır. Ancak çocukların besin gereksinimleri göz önünde tutulur” dedi.