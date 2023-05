Covid 19'u ağır geçiren hastalar için Kızılay'a çağrı

COVID 19 salgınıyla başlayan pandemi dönemi, hastalığın seyri, tedavi süreci ve öğrettikleriyle akademi dünyasında ele alınmaya devam ediyor. Türk Hekimleri Türkiye’de görülen ilk pozitif vakadan itibaren teşhis ve tedavide önemli başarılar elde ettiler. Altınbaş Üniversitesinin düzenlendiği 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri ve Bilimleri Kongresi’nde, “Covid 19 Pandemisinin Öğrettikleri” konulu bir tebliğ sunan Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, COVID 19’un her ne kadar gündemde geri planda kalsa da hala toplumda ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Dünya sağlık literatürüne giren Covid 19 Tedavisi “Dexamatazon”

Sağlık hizmetlerinde teknolojiden, tedavi ve hemşirelik hizmetlerine kadar sektörünün tüm bileşenlerinin ele alındığı kongrede tüm süreci değerlendiren Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle 70-80'li yaşlardaki kronik hastalıkları olan grupta, tedaviye rağmen çok hızlı seyreden ve ölüme neden olan bir tablo olarak görülmeye devam ettiğini belirtti. Tedavide kullanılan en iyi yöntem olan Immun Plazma’nın ise vakaların azalması nedeniyle Kızılay tarafın temin edilmediğine dikkat çekti. Özkaya, “Ağır ve kritik hastalar gelmeye devam ediyor. Bu tedaviye ihtiyaç duyuyoruz. Kızılay’ın bu hayati önem taşıyan Immun Plazma’yı hekimlere ve hastalara sağlamaya devam etmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türk hekimlerinin "COVID 19 salgınında, hayat kurtarıcı tedavilerin bulunmasındaki başarılarına da değindi. Bunların başında “Dexamatazon” ilaç tedavisinin geldiğine değinerek, “Bu ilacı ilk olarak biz gösterdik ve uluslararası yayınlarda Ağustos 2020'de duyurusunu yaptık. 25 Ağustos 2020 tarihinde preprint olarak uluslararası literatüre girmesini sağladık. (Makale Adı: Trying to Find the answer for Two Questions in Patients with Covid 19: 1. Is pulmonary infiltrate of Covid 19 infective or inflammatory in natüre (Pneumonia or Pneumonitis)? 2. S Hydroxychloroquine plus Azithromycin or Favipiravir plus Dexamethasone more effective in the Covid 19 traetment? - Adem Dirican, Tuğçe Uzar, İrem Kahraman, Aziz Uluışık ve Şevket Özkaya)

Tüm dünyada kabul gören bu ilacın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Ekim 2020'de tedavi için önerildiğine işaret etti. Özkaya, “20 Mart 2020 tarihinde, ilk pozitif vakamız olan 32 yaşındaki genç kadın hastamız (Y.K), sıtma ilacı klorokin ve azitro tedavisine rağmen giderek kötüleşiyordu. Yoğun bakıma alınmadan önce uyguladığımız “Dexametazon” ile hızlı klinik ve radyolojik yanıt aldık. Hastamız Dexametazon ile Türkiye’de kurtulan ilk hasta oldu ve 2 Nisan 2020 de sağlıkla taburcu edildi.” açıklamalarını yaptı.

“İmmun plazma hayati önem taşıyor”

Özkaya, ayrıca ve özellikle vakaların ağırlaşması ile bir başka tedavinin daha etkili olduğunu tespit ettiklerini anlattı. Özkaya, “İmmun plazma dediğimiz ve COVID 19’a yakalanmış ancak iyileşmiş hastalardan alınan kanın plazma kısmının tekrar ağır hastalara verilmesiyle işleyen tedavi yönteminin de hayat kurtardığını gördük. Ancak son aylarda, salgının şiddetini azaltması ve alarm durumunun bitmesi ile Kızılay'ın bu Immun Plazma’yı temin etmediği öğrendik. Ama halen ağır ve kritik hastalar geliyor ve bu tedaviye ihtiyaç duyuyoruz. Kızılay’ın bunu hekimlere ve hastalara sağlamaya devam etmesi gerekiyor” diyerek Kızılay’a çağrıda bulundu.