Deprem Sonrası Okula Başlayan Çocuklar İçin Ailelere Öneriler

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nden Uzm. Kln. Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan çocukların deprem sonrası okula başlama süreçleriyle ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.



Deprem sonrasında normalleşmenin en önemli adımlarından okula başlama sürecinde çocukları ve yetişkinleri nelerin beklediği hakkında bilgi sahibi olmamız ve sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi adına son derece önemli olduğunu söyleyen Leblebicioğlu, çocuklar ve ergenlerin deprem gibi doğal afetlerden yetişkinlere göre daha çok etkilendiğini belirtti.

Bu etkilerin önemine vurgu yapan Leblebicioğlu, “Ancak bu etki düzeyi afete doğrudan ya da dolaylı olarak ne şekilde maruz kalındığı, yaşı, bakım verenin tutumları ve sosyal medyaya maruz kalma oranı gibi faktörlere göre değişebilmektedir. Her ne kadar doğal afetlerin çocuk ve ergen bireyler üzerindeki psikolojik etkisi Travma Sonrası Stres Bozukluğu ‘TSSB’ gibi düşünülsede, her çocuğun afet sonrası aynı sorunu yaşayacağının düşünülmesi yanlış bir düşünce yapısı olacaktır. Çocuğun yaşadığı ona fazla gelen, taşıyamadığı her şey travma olarak adlandırılabilir. Travma sonrasında TSSB’nin yanı sıra; depresyon, uyum sorunları, öfke problemi, sürekli ağlama, okula gitme korkusu, ayrılık anksiyetesi, kazanılan becerilerin gerilemesi, fobiler ve patolojik yas afetlerden sonra çocuk ve ergenlerden sonra en sık görülen psikolojik etkiler olduğu söylenebilir“diye konuştu.

Uzmandan Ailelere Tavsiyeler

İlk adım okula başlayacak olan çocuğu, deprem hakkında bilgilendirmektir. Yapılan en büyük hatalardan biri çocuğa bir şey olmamış gibi davranmaya çalışmak, deprem kavramını açıklamamak olacaktır. Bu çocukların okula başladıklarında çevresindekiler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak var olan gerçekliğe bir anda savunmasız bir şekilde maruz kalmalarına neden olabilir. Çocuğun güven duyduğu kişiden ilk olarak mevcut duruma dair bilgi edinmesi son derece önemlidir. Çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun yapılan somutlaştırmalar, çocuğun travmatik olayı işlemesini kolaylaştırır.