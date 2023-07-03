Diş beyazlatma işlemi diş hekimi tarafından yapılmalı

Diş minesinde çeşitli nedenlerle koyu lekeler oluşabilir, dişin beyaz rengi zamanla bozulabilir. Diş beyazlatmanın dişlerin zaman içerisinde bozulan beyaz renginin geri kazanılmasını sağlayan bir yöntem olduğunu paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, “Diş beyazlatma diş hekimleri tarafından profesyonel şekilde gerçekleştirilmeli. Buna karşın evde de uygulanabilen yöntemler mevcut. Kozmetik olarak uygulanan bu yöntem güvenli kabul edilse de kullanılan maddelerin aşındırıcı etkileri nedeniyle sıcak ve soğuk besin tüketiminde diş hassasiyeti ve hafif diş eti tahrişi görülebilir. Bu nedenle bu işlemin diş hekimi tarafından yapılması önerilir” açıklamasında bulundu.

Beyazlatma işleminin diş hekimi tarafından uygulandığında güvenli kabul edilen bir uygulama olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, “Diş beyazlatma sonuçları, beyazlatmadan yaklaşık iki gün sonra görülür. Beyazlatma hassasiyeti bir veya iki günden fazla sürmez, ancak bazı durumlarda bir aya kadar devam edebilir. Sıcak ve soğuk ürünler tüketilirken dişlerde sızlama şeklinde hassasiyet oluşur. Diş hassasiyeti genellikle tedavi sırasında ortaya çıkar ve birkaç gün sürebilir” diye konuştu.

Çay, kahve ve sigara kullanımı dişlerin sararmasına neden oluyor

Beyazlatma etkilerinin geçici olduğunu ve birkaç aydan 3 yıla kadar sürebildiğini söyleyen Dt. Arzu Tekkeli, “Kişi dişlerini profesyonelce beyazlaştırmayı tercih ederse, uygun bakımla sonuçlar bir yıla kadar, hatta daha uzun süre dayanabilir. Düzenli olarak kahve, çay veya tütün gibi koyu renkli ürünler kullanmak, çok renkli veya asitli yiyecekler tüketmek dişlerin daha kısa sürede tekrar sararmasına neden oluyor. Gün içerisinde mutlaka dişler düzenli fırçalanmalı ve bakımları yapılmalı. En uzun süreli sonuç için diş hekiminin tavsiyelerine uyulması önemli. Evde beyazlatma kitleri ise jel ya da macun şeklinde uygulanabilir. Fakat bu ürünler diş hekimi uygulamaları kadar uzun süreli etkili değil” dedi.

Hamilelik ve emzirme döneminde diş beyazlatma işlemi yapılmamalı

Diş beyazlatma işleminin çoğu yetişkin için uygun olduğunu ifade eden Dt. Arzu Tekkeli , “Fakat bazı özel durumlar bu işlemin güvenliğini kısıtlayabilir. Özellikle hamilelik ve emzirme, beyazlatma için kullanılan kimyasalların kullanılmamasını gerektirir. Dişleri ve diş etleri hassas, diş çatlağı bulunan kişiler de diş beyazlatma için uygun görülmez. Aynı zamanda beyazlatma işlemi dolguları ve kaplamaları da beyazlatamaz. Diş beyazlatmak için kişinin uygunluğuna diş hekimi tarafından karar verilmeli” şeklinde konuştu.