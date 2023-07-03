Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

 Diş beyazlatma işlemi diş hekimi tarafından yapılmalı

Diş minesinde çeşitli nedenlerle koyu lekeler oluşabilir, dişin beyaz rengi zamanla bozulabilir. Uzmanlar diş beyazlatmanın risklerini dikkat çekerek bu konuda hekim desteği tavsiyesinde bulunuyor.

03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:05
 Diş beyazlatma işlemi diş hekimi tarafından yapılmalı

 Diş beyazlatma işlemi diş hekimi tarafından yapılmalı

 

Diş minesinde çeşitli nedenlerle koyu lekeler oluşabilir, dişin beyaz rengi zamanla bozulabilir. Diş beyazlatmanın dişlerin zaman içerisinde bozulan beyaz renginin geri kazanılmasını sağlayan bir yöntem olduğunu paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, “Diş beyazlatma diş hekimleri tarafından profesyonel şekilde gerçekleştirilmeli. Buna karşın evde de uygulanabilen yöntemler mevcut. Kozmetik olarak uygulanan bu yöntem güvenli kabul edilse de kullanılan maddelerin aşındırıcı etkileri nedeniyle sıcak ve soğuk besin tüketiminde diş hassasiyeti ve hafif diş eti tahrişi görülebilir. Bu nedenle bu işlemin diş hekimi tarafından yapılması önerilir” açıklamasında bulundu.

 

Beyazlatma işleminin diş hekimi tarafından uygulandığında güvenli kabul edilen bir uygulama olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, “Diş beyazlatma sonuçları, beyazlatmadan yaklaşık iki gün sonra görülür. Beyazlatma hassasiyeti bir veya iki günden fazla sürmez, ancak bazı durumlarda bir aya kadar devam edebilir. Sıcak ve soğuk ürünler tüketilirken dişlerde sızlama şeklinde hassasiyet oluşur. Diş hassasiyeti genellikle tedavi sırasında ortaya çıkar ve birkaç gün sürebilir” diye konuştu.

Çay, kahve ve sigara kullanımı dişlerin sararmasına neden oluyor

Beyazlatma etkilerinin geçici olduğunu ve birkaç aydan 3 yıla kadar sürebildiğini söyleyen Dt. Arzu Tekkeli, “Kişi dişlerini profesyonelce beyazlaştırmayı tercih ederse, uygun bakımla sonuçlar bir yıla kadar, hatta daha uzun süre dayanabilir. Düzenli olarak kahve, çay veya tütün gibi koyu renkli ürünler kullanmak, çok renkli veya asitli yiyecekler tüketmek dişlerin daha kısa sürede tekrar sararmasına neden oluyor. Gün içerisinde mutlaka dişler düzenli fırçalanmalı ve bakımları yapılmalı. En uzun süreli sonuç için diş hekiminin tavsiyelerine uyulması önemli. Evde beyazlatma kitleri ise jel ya da macun şeklinde uygulanabilir. Fakat bu ürünler diş hekimi uygulamaları kadar uzun süreli etkili değil” dedi.

Hamilelik ve emzirme döneminde diş beyazlatma işlemi yapılmamalı

Diş beyazlatma işleminin çoğu yetişkin için uygun olduğunu ifade eden Dt. Arzu Tekkeli , “Fakat bazı özel durumlar bu işlemin güvenliğini kısıtlayabilir. Özellikle hamilelik ve emzirme, beyazlatma için kullanılan kimyasalların kullanılmamasını gerektirir. Dişleri ve diş etleri hassas, diş çatlağı bulunan kişiler de diş beyazlatma için uygun görülmez. Aynı zamanda beyazlatma işlemi dolguları ve kaplamaları da beyazlatamaz. Diş beyazlatmak için kişinin uygunluğuna diş hekimi tarafından karar verilmeli” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Dişçürük DişDiş Beyazlatmı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Unutkanlık | Anahtarın yerini unutanlar aman dikkat!
Unutkanlık | Anahtarın yerini unutanlar aman dikkat!
 Çocukları fazla vitamine boğmayın | Fazlası zarar verebilir
 Çocukları fazla vitamine boğmayın | Fazlası zarar verebilir
Sabah ağrılarının altında gizli etkenler!
Sabah ağrılarının altında gizli etkenler!
Antidepresan kullanımı son 11 yılda yüzde 63 arttı
Antidepresan kullanımı son 11 yılda yüzde 63 arttı
Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını artırdı
Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını artırdı
Karpuz Çekirdeğini atmayın | Çilt rahatsızlıklarına iyi geliyor
Karpuz Çekirdeğini atmayın | Çilt rahatsızlıklarına iyi geliyor
Yaz meyvelerinin faydaları
Yaz meyvelerinin faydaları
Kaliteli bir uykunun anahtarı | Kırmızı Altın
Kaliteli bir uykunun anahtarı | Kırmızı Altın
Mesane pili ile sondasız bir yaşam
Mesane pili ile sondasız bir yaşam
Hamilelik dönemindeki hormonal değişimlere dekkat
Hamilelik dönemindeki hormonal değişimlere dekkat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim