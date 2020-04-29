Evde gebelik testi | Koronavirüs nedeniyle hastaneye gidemiyorsanız...





Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Evrim Aksoy, koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye gidemeyen veya gitmek istemeyen ama hamilelik şüphesi olan kadınların evde uygulanan gebelik testlerine başvurabileceğinin altını çiziyor. Op. Dr. Aksoy, sonuçtan emin olmak isteyenlere klinik olarak doğruluğu kanıtlanmış gebelik testlerini kullanmalarını öneriyor. Bağımsız bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre jinekologların en güvendiği marka olan Predictor’un, gebelik şüphesi durumunda beklenen adet tarihinden 6 gün öncesinde bile sonuç veren Predictor Early ve adetin geciktiği günde sadece 1 dakikada sonuç veren Predictor Express testleri yüzde 99’un üzerinde doğruluk oranına sahip.

Koronavirüs salgını dolayısıyla birçoğumuz evlerimizde kalmaya çalışıyor, çok gerekli olmadığı sürece hastaneleri meşgul etmemeye özen gösteriyoruz. Bu dönemde hastaneye gitmek istemeyen ama hamilelik şüphesi duyan kadınları endişeye sürükleyebiliyor. Kadınların böyle bir endişe yaşamasına gerek olmadığının altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Evrim Aksoy, kişinin hastaneye gitmeden “Hamile miyim” sorusunun yanıtını evde basitçe yapabileceği idrar testleriyle (gebelik testleri) de alabileceğini belirtiyor. Op. Dr. Aksoy bu sayede stres ya da hormonsal faktörlerin etkisiyle ortaya çıkabilen basit bir adet gecikmesinin hamilelikle karıştırılmayacağına dikkat çekiyor.

Evde uygulanan gebelik testlerinde doğru seçim önemli

Test pozitifse mutlaka doktora danışılmalı

Düzenli olarak adet gören bir kadın, düzgün bir korunma yöntemi kullanmıyorsa adetinin gecikmesinin en önemli nedeninin gebelik olacağını hatırlatanşunları söylüyor: “Ülkemizde istenmeyen gebelik sonlandırılması sınırı yasal olarak 10 haftadır. Son adet tarihinden başlamak üzere 10’uncu haftadan önce istenmeyen gebeliğe müdahale edilebiliyor. Bu nedenle istenmeyen gebeliklerde erken tanı büyük önem taşıyor. Ancak gebeliklerde son adet tarihinden iki hafta geçmeden ultrasonda önemli bir bulgu saptanmayabiliyor. Son adet tarihi geçtikten sonra gebelik tanısını kanda beta hcg hormonuna bakarak ya da idrarda yine bu hormonun varlığına göre koymak mümkün. Çünkü gebelik tanısında kanda beta hcg testinin pozitif olması kesindir. Bu çerçevede özellikle de koronavirüs riski nedeniyle hastaneye gidemediğimiz şu günlerde evde uygulanan gebelik testleri tercih edilebilir. Burada önemli olan doğruluk oranı klinik testlerce kanıtlanmış bir testi seçmek olacaktır.”

Sonuçtan emin olmak isteyenlere klinik olarak doğruluğu kanıtlanmış, doğruluk oranı yüzde 99’un üzerinde olan testleri kullanmalarını öneren Op. Dr. Evrim Aksoy, “Test pozitif ise bu gebeliğin istenen ya da istenmeyen gebelik olması durumuna göre, ilk ultrason muayenesinin ne zaman yapılabileceği ya da sonlandırılması planlanıyor ise zamanlaması için doktora danışılması gerekir. Ayrıca unutulmaması gereken bir nokta da dış gebelik durumunda da testlerin pozitif çıkacağıdır. Hem kan hem idrar testi gebeliğin varlığında beta hcg hormonu yükselmesi nedeniyle pozitif çıkar. Bu testler gebeliğin rahim içinde ya da dışında olup olmadığını gösteremez. Kesin tanı için ultrason ile muayene gerekir. Gebelik negatif ise ve adet gecikmeye devam ediyorsa farklı nedenler için yine doktora danışılmalıdır” diyor.

Hamileliği yüzde 99 doğrulukla tespit edebiliyor

Jinekologların en güvendiği marka olan Predictor, yapılan laboratuar çalışmalarına göre kadınların idrarında bulunan bir hamilelik hormonu olan hcg miktarını yüzde 99'un üzerinde bir doğrulukla tespit edebiliyor. Yüksek hassasiyeti sayesinde hamileliği beklenen adet tarihinden 6 gün öncesine kadar yüzde 99'un üzerinde bir doğruluk oranıyla tespit edebilen Predictor Early, erken sonuç almak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Klinik çalışmalar hamile kadınların yüzde 76'sının adetlerinin beklendiği günden 6 gün önce bu testle ölçülebilecek kadar yüksek hcg seviyesine sahip olduklarını doğruluyor. Testin beklenen adet gününden 6 gün önce uygulanması önem taşıyor. Günün her vaktinde kullanılabilen Predictor Express ise adetin geciktiği günden itibaren idrardaki hcg konsantrasyonlarını yüzde 99'un üzerinde bir doğruluk oranıyla sadece 1 dakika içerisinde tespit ediyor. Adetin geciktiği günde ve takip eden günlerde yapılabilen test ile gebelik şüphesine en kısa sürede yanıt verebiliyor.

Perrigo Türkiye Hakkında

1887 yılında kurulan dünyanın önde gelen kişisel bakım ve sağlık ürünleri şirketi Perrigo, Türkiye’de 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Dermokozmetik, kilo kontrolü, bit tedavisi, el ve ayak sağlığı, deodorant, depilasyon, gebelik testi, tansiyon ölçüm cihazları kategorilerinde faaliyet Perrigo Türkiye’nin bünyesinde Sebamed, Bio-Oil, Paranit, Predictor, XL-S, Vectavir, Gvyna, Deotak ve Omron gibi çoğu kategorisinde lider markalar bulunuyor.

