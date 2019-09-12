Fitness sektörü 2.5 milyon kişi ile coştu

2.5 milyon kişi spor için salonlara koştu, fitness sektörü coştu

Kaliteli yaşam, obeziteyle savaş, yeni tarz yaşam biçimi Türkiye'de 4 milyar liralık sektörü ortaya çıkardı. Fitness pazarı kendi sektörü içinde En az 2.2 milyon kişinin üyesi olduğu 2 bine yakın spor salonunda Türkiye'nin Y kuşağı form tutmaya çalışıyor..



Türkiye'de her gün yarım milyona yakın insanın spor salonlarına gittiğini belirten Bee2Bee Kurucusu-Int'l Sports & Wellness Show Organizasyon Genel Koordinatörü Ayçe Karadağ, üyelik sistemiyle çalışan kayıtlı spor salonlarında 20'ye yakın spor aktivitesinin oldukça yaygın olduğunu söyledi. Avrupa'da sektörün 27 milyar euroluk büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Ayçe Karadağ, Türkiye'de genç kuşağın sağlıklı spor ve fitness için önümüzdeki yıl daha fazla çaba harcayacağını söyledi.

Büyük kentlerde hareketsiz yaşamın özellikle genç kuşağı sağlıklı yaşam için yeni tarz spor aktivitelerinin yoğunluk kazandığı salonlara yönlendirdiğini belirten Ayçe Karadağ, Türkiye'de son on yılda büyük gelişme kaydeden sektörün yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ 4 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

İstanbul, İzmir. Bursa, Ankara ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde yoğunlaşan Fitness salonlarına yapılan yatırımın büyüklüğü 4 milyar lirayı geçtiğini belirten Int'l Sports & Wellness Show Organizasyon Genel Koordinatörü Ayçe Karadağ şu bilgileri verdi;

"Böylesine büyük bir sektörün kullandığı malzemelerin neredeyse tamamı ithal. Birkaç küçük aksesuar ve toplar dışında salonlarda ve evlerde kullandığımız form aletleri, giyim kuşama dair ürünlerin büyük bölümü, vitamin kürleri, form yiyecekler ve içeceklerin sektördeki büyüklüğü yüzde 30'un üzerinde. Gym ve kondizyon ekipmanları ve bunların yan aksesuarları için son 4 yılda 50 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Ayakkabısından fitness havlusuna kadar pek çok ürün Tayvan, Çin, Singapur, Avustralya ve Fransa'dan ithal ediliyor. Bu sektör, genç girişimciler için oldukça ideal ve geleceği son derece parlak."



INT'L Sports & Wellness Show

İstanbul'da 27 - 29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan INT'L Sports & Wellness Show ile, sektörün daha geniş kitlelere açılacağını söyleyen Ayçe Karadağ şunları söyledi: INT'L Sports & Wellness Show ile İstanbul'da müthiş bir tanıtım süreci başlıyor. Avrupa Spor Haftası çerçevesinde ilk kez fitness spor turizmi sürecini başlatıyoruz. Zumba, Les Mills, Kangoo Jumps, Jumping Fitness, Cross Fit, Spinning, Hip Hop Dance, Capoeira, Pole Dance, Kaykay, Bisiklet, Aqua Fitness, Pilates, Yoga, Meditasyon gibi onlarca spor temalı etkinliğe sahne olacak INT'L Sports & Wellness Show için dünyanın pek çok ülkesinden davetliler İstanbul'da olacak. Zumba'nın kurucusu Beto Perez ilk kez bu etkinlik kapsamında Türkiye'de olacak. Bölge ülkelerinden ve Avrupa'dan etkinliğe çok sayıda katılım için başvuru aldık. 20 bin kişi aynı anda spor yapacak. Spor, sağlıklı yaşam, eğitim ve eğlencenin 3 gün boyunca doğrudan gençlerle buluşacak."

Açe Karadağ Kimdir:

Yurt içi ve Yurt Dışında organizasyon faaliyetleri gösteren Bee2Bee markasının sahibi ve Int’l Sports & Wellness Show’un Genel Koordinatörü.

Int’l Sports & Wellness Show Hakkında: İstanbul’u spor turizminin başkenti yapmaya hazırlanan Int’l Sports & Wellness Show, uluslararası yüzü ve son tüketiciye hitap eden sosyal bir kaynaşma alanı sunmasıyla Türkiye’de gerçekleştirilecek ilk geniş kapsamlı spor şovu olma özelliğine sahip. Int’l Sports & Wellness Show’un farkı, sadece sporun farklı branşlarını değil eğitim ve eğlence taraflarını da kapsıyor oluşu. Sportif öğelerin tamamını, aklınıza gelebilecek en keyifli versiyonu ile katılımcılarına sunacak olan Int’l Sports & Wellness Show, uluslararası grup fitness markalarının sertifikalı eğitimleri ve sahne performansları ile alanında dünya yıldızı isimleri, birbirinden başarılı birçok yerli ve yabancı eğitmeni biraz eğlence biraz da müzikle harmanlayarak İstanbullulara spor ve eğlence dolu bir üç gün yaşatacak.