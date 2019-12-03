Genç Şeflerden kışa özel lezzetli tarifler

Sabri Ülker Vakfı’nın yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Mutfağı, çeşitli besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan lezzetli, besleyici ve pratik tariflere yer veriyor. Sabri Ülker Vakfı’nın, Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde okuyan birbirinden yetenekli genç şef adayları ile gerçekleştirdiği “Genç Şeflerden Sağlıklı Tarifler” projesi, kış aylarına özel hem lezzetli hem de sağlıklı reçeteleri, en pratif yapım şekilleriyle beraber sofralara taşıyor.

Vakıf, bu yıl Yemekte Denge Mutfağı’nı yeni tariflerle zenginleştirmek için İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü iş birliği ile Türk mutfağının geleneksel tariflerini genç ve yetenekli şef adaylarına yeniden yorumlattı.

Yemekte Denge Mutfağı, “Genç Şeflerden Sağlıklı Tarifler” sloganıyla sunulan bu tariflerle, her takipçilerine birbirinden farklı besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan, her mevsim için özel olarak belirlenmiş yeni lezzetlerle tanışma fırsatı sunarken sofralara da renk ve çeşit katıyor. Birbirinden lezzetli 12 tarif videosu, Sabri Ülker Vakfı Youtube sayfasında yayınlanıyor.

İşte kışa aylarında sofraları şenlendirecek lezzetli ve tariflerden bazıları:

Balık Çorbası

Malzemeler

1 orta boy levrek

Yarım demet maydanoz

1 adet defne yaprağı

5-6 tane karabiber

1 sap kereviz yaprağı

1,5 adet orta boy havuç

Büyük boy bir patatesin yarısı

1 adet küçük boy kereviz

1 adet yumurta

1 adet limon

1 tatlı kaşığı buğday unu

Karabiber

Hazırlanışı

Tencereye orta boy soğan, maydanoz sapları, defneyaprağı, kereviz yaprağı, tane karabiberi koyun. 8 bardak su ekleyip kaynayana kadar bekleyin ve temizlenmiş balığı ekleyin. Balığın dağılmasına izin vermeden kısık ateşte pişirin (balığın büyüklüğüne göre 10-15 dakika). Balık pişince sudan çıkartıp suyunu süzün. Balığı kılçıklarından ayırın, iri parçalar halinde hazırlayın. Havuç, kereviz ve patatesi minik küpler halinde doğrayın. Temiz bir tencereye süzdüğünüz balık suyunu koyun, içine sebzeleri ekleyerek sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Terbiyesi için yumurtayı ve limon suyunu un ile çırpın. Pişmekte olan çorbanın suyu ile sıcaklığını ayarlayın ve yavaş yavaş karıştırılarak çorbaya ekleyin. İri parçalar halinde ayıkladığınız balıkları çorbaya ekleyin ve çorbayı ateşten alın. İnce kıyılmış maydanozu da ekleyin, tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirin ve servis edin. Afiyet olsun.

İncikli Firikli Pazı Bohçası

Malzemeler

2 adet kuzu incik

1 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet kereviz

1 tatlı kaşığı (15 gram) domates salçası

Bulgur pilavı için

1 küçük boy (50 gram) kuru soğan

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2,5 yemek kaşığı (50 gram) firik bulguru

1 çay bardağı (75 gram) pilavlık bulgur

Yarım orta boy (50 gram) nar

2 avuç (50 gram) Antep fıstığı

Karabiber

Dış kaplama için

2 demet pazı

Hazırlanışı

Pazıyı kaynamış suya dikkatle batırın, ezmeden yumuşatın. İncikleri az yağda mühürleyin. Pırasa, kereviz ve havucu doğrayıp mühürleme yaptığınız tencerede salça ile soteleyin. Ardından 7 bardak su (1,5 litre) ekleyin, kapağı bir alüminyum folyoyla sıkıca kapatıp 1,5 - 2 saat kısık ateşte pişirin. Etlerin kemikten ayrılmış olmasına dikkat edin. Pişen etleri küçük parçalar halinde didin. Etleri pişirdiğiniz fırın kabında biriken suyu süzüp yarısı pilav, diğer yarısı da yemeğin sosu olarak kullanmak için ayırın.

Soğanlar minik küpler halinde doğrayıp ay çiçek yağında renk almadan soteleyin. Bulgurları ekleyin ve sotelemeye devam edin. Ardından ayırdığınız suyu ekleyip pişmeye bırakın. (Toplam 125 gr (firik bulguru+normal bulgurun toplam miktarı) bulgur için 1 su bardağı (200 ml) su gerekir.) Pilav piştikten sonra didilmiş etle karıştırıp Antep fıstığı, nar taneleri ve baharatı ekleyin.

Haşlanmış pazının damarlı kısımlarını ayırıp içine uygun miktarda etli karışımı ekleyin ve bohça biçiminde sarın. Bütün pazı bohçalarını ters çevirip buharda pişirin. Sos olarak kullanmak üzere ayırdığınız yemeğin suyunu 1 tatlı kaşığı kadar nişastayla bağlayın. Ardından bohçaların üzerine dökerek sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.