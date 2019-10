Genetik haritalama ile kişiye özgü kanser tedavisi

Tıbbı Onkolog Prof.Dr.Mutlu Demiray "nasıl her insan farklıysa her insanın kanseri de farklıdır yani terzi usulü, her kanser hastasının özellikleri belirlenerek tedavi edilmelidir. Kanser hastasının tümörünün genetik haritasını çıkarıyoruz ve ona göre tedavisini belirliyoruz."

Profesör Demiray'ın vurguladığı en önemli nokta " Kanser kanserdir, nereden geldiği yani hangi organa özgü olduğu değil, nasıl biyolojik özellikler taşıdığı hangi mutasyonlara sahip olduğu önemlidir’’ dedi. "Artık, organ bazlı tedavi değişti. Hastanın mutasyonları belirlendikten sonra kanser hücresinin kullandığı yöntemler ortaya konularak o mekanizmalara özgü akıllı ilaçlar veya akıllı ilaç kombinasyonları, immünoterapileri belirliyoruz. Her hastanın özelliklerine göre en doğru tedaviyi uygulamaya çalışıyoruz.

Hem immünoterapi, hem akıllı ilaçlar genetik haritaya göre belirlenebiliyor. Kanserde rolü olan gen sayısı 300'den fazladır. Bu nedenle bu genlerin tamamını kapsayan tam genetik analizler yapılmalıdır. Bu genetik haritaların değerlendirilmesi de ciddi tecrübe gerektirmektedir." Bu konuda da oldukça deneyimli olan Prof.Dr. Mutlu Demiray; deneyimlerini uluslararası düzeyde meslektaşlarıyla paylaşırken böyle bir konuda ülkemizi temsil etmenin verdiği gururu taşıyarak

"Bu fikirden kim heyecanlanmaz ki? Her hastanın tümörü kendine has ve siz bu özellikleri bularak akıllı ilaçlarla bu hastayı tedavi ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

GELENEKSEL TIP İLE MODERN TIBBI BİRLİKTE UYGULUYOR

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, geleneksel tıbbı modern yöntemlerle birlikte uyguluyor. Geleneksel yöntemlerin tüm dünyada kabul görmesine ve bir bilim dalı olmasına rağmen ülkemizde yeterince önem kazanamamıştır diyen Profesör Demiray, "Tedavi yöntemi işe yaramıyorsa insanlık tarihinin süzgecinden geçip bugüne gelemezdi. Yaklaşık 6 yıldır modern tedavilerle geleneksel tedavileri bilimsel yöntemlerini açıklayarak, bunları entegre eden bir sistem ile çalışıyorum. Bunun için benim en çok uğraştığım iki molekül var. Bunlardan biri vitamin C, diğeri zerdeçal" diyerek yaptığı işi anlatmaya başlıyor.

SAĞLIK HİZMETİNİN YÜZDE 40'I GELENEKSEL YÖNTEMLE YAPILIYOR

Şu anda hali hazırda dünyadaki sağlık hizmetinin yüzde 40'ının geleneksel yöntemlerle verildiğini aktaran Profesör Demiray, bugün insanlara geleneksel yöntemle hayatında bir kez dahi tedavi oldun mu? sorusu sorulduğunda buna evet cevabı veren topluluk oranı dünyada yüzde 60, Kanada 'da yüzde 70, ABD ve İngiltere'de bu oranın yüzde 50'lerde olduğuna dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütünün 'insanlığı tedavi edeceksek mutlaka ve mutlaka geleneksel yöntemi modern tıbbın içine entegre etmeliyiz.' sözüne atıfta bulanan Demiray, Geleneksel yöntemi uygulayan doktorların da bilimsel çalışmalar yaparak bu alanı geliştirmeli ve bilme katkı sağlamalıdırlar dedi.