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Gözaltı Işık Dolgusu ile Yüzünüz Canlansın!

Kemik doku ile üzerindeki kas dokusu ve derinin özelliklerini kaybetmeye başlaması zamanla kendini göz çevresinde morluklar ve torbalanmalar ile belli etmeye başlamaktadır

27 Aralık 2019 Cuma 09:24
Gözaltı Işık Dolgusu ile Yüzünüz Canlansın!

Gözaltı Işık Dolgusu ile Yüzünüz Canlansın!

“Gözaltında meydana gelen torbalanmalar ve morluklar; yorgun, uykusuz veya mutsuz bir yüz ifadesine neden olmaktadır” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Ünverdi, açıkladı.

Hayatın süregelen akışı içerisinde farkında olamasak da 30’lu yaşlarımızın başından itibaren kemik dokumuz hacim kaybetmeye başlamaktadır. Her geçen gün maruz kalınan ultraviolet ışınları, yer çekimi, yoğun çalışma temposu, stres, uykusuzluk ve toksik maddelere maruziyet gibi çeşitli nedenlerle zamanla derimiz de canlılığını ve gergin yapısını kaybetmektedir. Kemik doku ile üzerindeki kas dokusu ve derinin özelliklerini kaybetmeye başlaması zamanla kendini göz çevresinde morluklar ve torbalanmalar ile belli etmeye başlamaktadır. Sosyal yaşantı içerisinde karşımızdaki kişilerle kurulan iletişim esnasında, özellikle göz çevresi dikkatin en fazla yoğunlaştığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her gün daha çok tercih ediliyor!

Gözaltında meydana gelen torbalanmalar ve morluklar; yorgun, uykusuz veya mutsuz bir yüz ifadesine neden olmaktadır. Gözaltındaki morlukların ve torbalanmanın giderilmesi amacıyla çeşitli cerrahi müdahaleler yapılabilmesine rağmen hastanede yatış ve ameliyat gerektirmeyen cerrahi olmayan yöntemler popülarite kazanmaktadır. Her geçen gün daha fazla ilgi çeken ve oldukça etkin bir yöntem olan ışık dolgusu ise cerrahi olmayan işlemlerin ilk sırasında yer almaktadır.

Gözaltı ışık dolgusu nedir ve hangi amaçla yapılır?

Gözaltı ışık dolgusu; burun, yanak ve alt göz kapağı arasında yer alan ve zamanla hacim kaybına bağlı olarak gözlenen morlukların ve hafif-orta seviyede tanımlayabileceğimiz alt göz kapağındaki torbaların bulunduğu bölgelerin, hyalüronik asit içerikli bir dolgu maddesi kullanılarak doldurulması sonucu daha canlı bir yüz ifadesinin elde edilmesi amacıyla yapılan işleme verilen isimdir.

Kimler yaptırabilir?

Gözaltı ışık dolgusu alt göz kapağında morluk ve mor halkaları bulunan veya alt göz kapağında hafif-orta derecede torbalanmaları bulunanlarda uygulanabilmektedir. İşlemin hızlı kilo alıp verme süreci yaşayan bireylerde kilonun dengelendiği bir dönemde deformitenin varlığına veya derecesine göre uygulanması, daha iyi sonuçların alınmasına yardımcı olacaktır.

Etkili bir yöntem midir?

Gözaltı ışık dolgusu uygulamasının sonucu uygulamanın hemen ardından görülebilmektedir İlk günlerde uygulamaya bağlı olarak alt göz kapağı ve çevresinde bir miktar ödem ve morluk gelişebilmesine rağmen alt göz kapağının görünümündeki değişim hemen fark edilebilmektedir. İşlemin etkinliğinin cerrahi müdahalelere yakın bir düzeyde olduğu söylenebilir.

Uygulamada nelere dikkat edilmelidir?

Göz ve çevresi çok kompleks bir anatomik yapıya sahiptir. Vücudumuzda damar yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden birini oluşturan göz çevresinde uygulama sırasında oldukça dikkatli olunmalı, künt uçlu kanüller kullanılmalı ve işlem bölgesinin sterilitesine dikkat edilmelidir.

Ne kadar sürede bir yenilenmelidir?

Hyalüronik asit vücudumuzda üretilen bir maddedir. Dolgu uygulamalarının sıklığında meydana gelen artış beraberinde tüketicilerin işlemin etkinlik süresinin daha da uzaması arzusunu da getirmiştir. Bu noktada ilaç firmalarının yaptığı çalışmalar sonucunda gözaltı ışık dolgusunun etkinliğini 1-1,5 yıl arası bir süre devam ettirebildiğini görebilmekteyiz. Bu sürenin kişinin deri kalitesi, yaşam tarzı ve çevresel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Işık Dolgusu
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