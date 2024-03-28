Hamilelik döneminde renkli beslenmek önemli

Hamilelik döneminde sağlıklı beslenmek için çeşitliliğe önem verilmesi gerektiğini belirten Medical Park Tokat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Neşet Gümüşburun, “Renkli meyve ve sebzelerle dolu bir tabak, vitamin ve lif ihtiyacınızı karşılayacaktır. Protein kaynakları da bebek gelişimi için çok önemlidir. Sizin ve bebeğinizin sağlığı için işlenmiş gıdalardan, sigaradan ve alkolden kesinlikle kaçının” dedi.

Medical Park Tokat Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Neşet Gümüşburun, gebelik döneminde sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Gümüşburun, bilinçli beslenmenin, anne adayının ve bebeğinin sağlığını korumak için son derece önemli olduğunu söyledi.

FOLİK ASİT GEBELİK ŞANSINI ARTIRIR

Folik asitin gebe kalmayı planlayan kadınlar için önemli bir vitamin olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Gümüşburun, “Gebelik şansını artıran bu faydalı besin takviyesi, doğurganlık üzerinde pozitif etkilere sahiptir. Ayrıca sağlıklı bir hamilelik süreci için de elzemdir. Folik asit eksikliği, bebeklerde nöral tüp defekti kusurlarına yol açabilirken, yeterli alımı bu riski azaltır. Ispanak, brokoli, mercimek, fasulye, portakal suyu ve tam tahıllı ürünler gibi besinler folik asit açısından zengindir. Hamilelik planı yapan kadınlarda şeker hastalığı veya ilaç kullanımı gibi başka bir problem yoksa, gebe kalmadan 1 ay önce folik asit kullanmaya başlanmalıdır” diye konuştu.

DEMİR EKSİKLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ

Demirin de gebe kalmayı planlayan veya hamile olan kadınlar için hayati bir mineral olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Gümüşburun, “Yeterli demir alımı, anne sağlığını korumanın yanı sıra bebek için de önemlidir. Demir eksikliği, anemiye ve düşük doğum ağırlığına neden olabilir. Gebelik sırasında artan kan hacmi nedeniyle demir gereksinimi de artar. Kırmızı ve beyaz et, fındık, fıstık, badem ve kaju gibi kuru yemişler, lahana ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerde demir bolca bulunur. Kadınların demir ihtiyacı günde yaklaşık 27 miligramdır. Bu ihtiyaç genellikle günlük beslenme ile karşılanamaz ve doktorlar genellikle demir takviyesi önerirler. Hem gebelik boyunca hem doğum sonrası emzirme döneminde oldukça önemli olan bu mineral aksatılmadan alınmalıdır” dedi.

D VİTAMİNİ ÖNEMLİ

İdeal bir gebelik ve kemik sağlığı için D vitamini ve kalsiyumun gerekli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Gümüşburun, “Güneş ışığı, D vitamini sentezini destekler. Ayrıca somon, sardalya ve yumurta sarısı bu vitamini almanızı sağlar. Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum kaynakları gebelik boyunca her gün tüketilmeye özen gösterilmelidir. Böylece gebelik dönemindeki rahatsız edici kasılma ve krampları bertaraf etmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

OMEGA-3 BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER TERCİH EDİLEBİLİR

Omega-3 yağ asitlerinin de sperm kalitesini artırabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Gümüşburun, “Omega-3 yağ asitleri, sperm kalitesini artırabilir ve gebelik şansını yükseltebilir. Ayrıca, bebeğinizin zekâ seviyesi için önemlidir. Somon, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu gibi besinler Omega-3 bakımından zengindir” dedi.

ÇİNKO, ÜREME VE KEMİK SAĞLIĞI AÇISINDAN FAYDALI

Çinkonun vücudumuzdaki birçok enzimin işlevini yerine getirebilmesini sağladığını belirten Uzm. Dr. Gümüşburun, “Proteinlerin yapısında bulunan minerallerdendir. Bu mineral bağışıklık sisteminin maturasyonunda, kavramsal gelişimde, üreme ve kemik sağlığı açısından da fayda sağlar. Kırmızı et (dana ve kuzu), kümes hayvanları; özellikle hindi, deniz ürünleri, süt ürünleri ve yumurta çinko içeren besinlerdir” açıklamasında bulundu.

BESLENME ÇEŞİTLİLİĞİNE ÖNEM VERİLMELİ

Hamilelik döneminde sağlıklı beslenmek için çeşitliliğe önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Gümüşburun, şu bilgileri paylaştı:

“Her öğünde farklı besin gruplarına yer vererek bebeğinizin ihtiyacı olan tüm besinleri almasını sağlayabilirsiniz. Renkli meyve ve sebzelerle dolu bir tabak, vitamin ve lif ihtiyacınızı karşılayacaktır. Protein kaynakları da bebek gelişimi için çok önemlidir. Süt, yoğurt ve peynir gibi kalsiyum kaynaklarına dikkat edin. Tam tahıllı gıdalar da sindirim sistemini düzenler ve enerji metabolizmasını destekler. Kepekli ekmek ve yulaf ezmesi gibi tam tahıllı ürünleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca su içmeyi ihmal etmeyin, sıvı alımı hamilelik döneminde çok daha önemlidir. Günde en az 2 ila 2,5 litre su içmeye özen gösterin. Sizin ve bebeğinizin sağlığı için işlenmiş gıdalardan, sigaradan ve alkolden kesinlikle kaçının. Her bireyin ihtiyaçları farklı olduğundan, mutlaka doktorunuz ile iletişim halinde olmanız bu süreçte önemlidir. Sağlıklı bir gebelik için doktorunuzun önerilerine uyun ve düzenli olarak kontrollerinizi yaptırın.”