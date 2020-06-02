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Hamilelikte göz problemleri artabilir

Hamilelerde sabah bulantısı, sırt ağrısı, yorgunluk, kabızlık, kaşıntı, şişmiş ayaklar gibi bazı yaygın semptomların yanı sıra bulanık görme şikâyeti de görülebiliyor.

02 Haziran 2020 Salı 09:58
Hamilelikte göz problemleri artabilir

Hamilelikte göz problemleri artabilir

Görmenin çoğu durumda doğumdan sonra normal durumuna geri döndüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Çoğu sebep değişken hormonal duruma bağlıdır. Fakat buna karar vermeden önce sebebini belirlemek oldukça önemli. Gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon veya gebelik diyabeti de geçici veya ilerleyici göz hasarına neden olabilir. Bu durumun tedavi edilmesi olası zararlı durumların önlenmesi için önemli” açıklamasında bulundu.

Yapılan bir ankete göre “Anneliği hissetmenin en inanılmaz olayı nedir?” diye sorulduğunda annelerin yüzde 56’sı bebeklerini ilk kez görme, yüzde 19’u bebeğin kalp sesini ilk kez duyma ve yüzde 14’ü ise bebeğin ilk kez tekmelemesi olarak cevap vermişlerdir. Hamilelerin yüzde 39’unun gebelikte görme problemi olabileceğini bilmediğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Normal koşullarda bulanık görmenin birçok nedeni olmakla beraber en belirgin neden hamilelik hormonlarıdır. Hamilelik süresince bütün vücutta sıvı tutulmasından göz küresi de nasibini alır. Bu durum korneayı daha kalın hale getirir ve bu bulanık bir görme ile sonuçlanır. Bu hormonların bir başka etkisi de görme keskinliğini azaltan gözyaşı üretimini azaltmalarıdır” dedi.

Sorun tespit edilip tedavi edilmeli

Gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon (preklampsi) veya gebelik diyabeti (gestasyonel diyabet) gibi diğer durumların da geçici veya ilerleyici göz hasarına sebep olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bulanık görüşün yanı sıra ışık hassasiyeti, gözlerde yanma batma gibi hayat konforunu etkileyecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumda sorun tespit edilip, hem hayat konforunun artırılması hem de olası zararlı durumların önlenmesi için hızlıca tedaviye başlanmalı” şeklinde konuştu. Gebelik süresince korneadaki bu değişikliklerin, kontakt lens kullanan hastaların kontakt lense toleransını azaltabileceğini vurgulayan Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Böyle bir durumda lens yerine gözlüğe geçmek yararlı olacaktır. Gebelik süresince mevcut görme kusurunun derecesi geçici olarak değişebilir. Hastalar daha önce kullandığı gözlük veya lenslerle iyi göremeyebilir. Gözlük değiştirmek gerekirse bu durumun geçici olduğunu bilerek çok pahalı camlar tercih edilmemeli. Çünkü gebeliğin hormonal etkileri ortadan kalkınca tekrar eski duruma geri dönülecektir” dedi.

Gebelikte migren atakları sıklaşabilir

Gebelikte migren ataklarının sıklaşabildiğini ve ışık hassasiyetinin azaltılması için güneş gözlüğü kullanımının önerilebileceğini söyleyen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Kuru göz mevcudiyetinde suni gözyaşı damlaları güvenli bir şekilde kullanılarak bu durum düzeltilebilir. Sonuç olarak gebelikte ortaya çıkan görme problemi veya göz ile ilgili başka şikâyet durumunda göz muayenesi önemlidir. Çünkü bu şikayetlerin çoğu fizyolojik değişime bağlı olmakla beraber bir kısmı da tedavi edilmesi gereken durumlardır. Özellikle hipertansiyon ve diyabet durumunda daha dikkatli olunmalı” önerisinde bulundu.

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