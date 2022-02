Hangi Besinler Cilt Sağlığımıza İyi Gelir?

Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor konu hakkında bilgiler verdi.





Günlük hayatımızda tüketim yaparken herkesin yukarıda bahsettiğim sebeplerden ideal beslenme sistemi farklıdır. Dolayısıyla sindirim açısından da ele alarak hastaya metabolik bir balans-denge kurmak gerekir. Bu sayede hasta hem besinlerden hep olumlu faydalanıp ideal kilosuna da kavuşacak şekilde kalori hesabından öncelikli olan faktör kişiye faydalı sindirebileceği ve ihtiyacı olan gıdaları doğru programlamakla olmalıdır. Geniş çaplı yapılan kan testleri sonuçlarına göre gıda alerji ve intoleransları tespit edilip kişiye verilen doğru beslenme programında florasını bozan gıdaları da yasaklayıp ve düzenlediğimiz gündelik takviye ilaç ya da supplementerleri ile kas oranını ve sıvı oranını artırıp istenmeyen yağlardan kurtulma sağlayabiliyoruz. Vücudun biyolojik yaşını da gençleştirmiş ve edinilmiş alışkanlıkları düzenleyerek kendimize daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları katmış oluyoruz bu da devamında kilo kontrolü ve geç yaşlanmayı sağlamış oluyor.

İçten dışa güzellik: Cilde iyi gelen besinler

Cilt güzelliğimize etki eden birçok faktör bulunur. Bu faktörler çevreden maruz kaldıklarımız ve içten gelenler olarak gruplandırılabilir. Tükettiğimiz besinler, hormon dengemiz, ruh sağlığımız ve su tüketimi gibi faktörler cildimizi içten dışa doğru etkileyen faktörlerdir.Beslenme sağlığımız için oldukça önemlidir. Sağlıksız bir beslenme düzeni metabolizmanıza zarar verebilir, kilo almanıza neden olabilir ve hatta kalbiniz ve karaciğeriniz gibi hayati organlara zarar verebilir. Sağlıklı bir cilde ulaşmak için tükettiğimiz besinler aynı zamanda genel sağlığımızı da olumlu yönde etkiler. Sağlıklı bir cilt için belirli gıdalara odaklanmak yerine, genel olarak sağlıklı beslenmeye, dengeli bir diyet listesine odaklanın. Bol meyve ve sebze tüketin. Süt ürünlerini tüketecekseniz az yağlı ya da yağsız süt ürünlerini tercih edin.

Somon ve uskumru gibi yağlı balıklar cilt sağlığını korumak için önemli olan zengin omega-3 yağ asitleri içerir. Omega-3 yağ asitleri cildin esnek ve nemli yapısını güçlendirmeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra, kızarıklığa ve akneye yol açan iltihabı azaltır. Düzenli tüketimde, cildinizi güneşin zararlı UV ışınlarına karşı daha güçlü hale getirir. Cildinizi serbest radikallerin ve iltihaplanmanın neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olan E vitamini ve çinko da bu balıklarda bolca bulunur.

Avokado, cildinizi oksidatif hasardan korumaya yardımcı olan bir başka E vitamini kaynağıdır. E vitamini, C vitamini ile beraber tüketildiğinde daha çok fayda sağlar. C vitamini, cildinizin güçlü, genç ve sağlıklı kalmasını sağlayan ana yapısal protein olan kolajen oluşturmak için gereklidir. Yapılan çalışmalara göre, 1/2 avokado; günlük E vitamini ihtiyacının %14’ünü ve günlük C vitamini ihtiyacının %11’ini karşılar.

Beta karoten bitkilerde bulunan bir besin maddesidir. Beta karoten gibi karotenoidler, doğal bir güneş kremi görevi görerek cildinizi zararlı güneş ışınlarından korur ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Beta karoten, portakal ve havuç, ıspanak ve tatlı patates gibi sebzelerde bulunur.

Brokoli, çinko, A vitamini ve C vitamini gibi cilt sağlığına iyi gelen birçok vitamin, mineral ve karotenoid kaynağıdır. Ayrıca cilt kanserini önlemeye ve cildinizi zararlı güneş ışınlarından korumaya yardımcı olan sülforafan bakımından zengindir.

Cildin esnek kalabilmesi için neme ihtiyacı vardır. Hafif dehidrasyon bile cildinizin kuru, yorgun ve soluk görünmesine sebep olur. Bu nedenle cilt sağlığınız için günde en az altı ila sekiz bardak su içmeye özen gösterin.