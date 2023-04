Hastalıklara önlem olarak prebiyotik görülüyor



Prebiyotikli fonksiyonel gıdaların satın alınması söz konusu olduğunda, ürün etkinliği ve kanıtlanmış iddialar en önemli tüketici satın alma motivasyonlarıdır.

Bu, BENEO'nun yakın bir stratejik ortağı pazar araştırma şirketi FMCG Gurus tarafından 10 ülkede 10.000 tüketiciyle yaptırılan yeni bir küresel anketin sonucudur.

Kanıtlanmış Prebiyotiklere ilgi büyüyor

Prebiyotik satın alan katılımcıların beklentilerine bakıldığında, araştırma, vaat ettiklerini yerine getiren ve bilim tarafından desteklenen ürünler istediklerini göstermektedir: Bu tüketicilerin dörtte üçü için, prebiyotik içeren bir yiyecek veya içecek seçerken en önemli faktörler ürün etkinliği, sağlık beyanları ve bilime dayalı iddialardır. İlginç bir şekilde, yaşam maliyeti krizine rağmen, yüzde 55'in önemli bir satın alma faktörü olduğunu belirtmesiyle fiyat yönü bu hususların gerisinde kalıyor. Hangi spesifik sağlık iddialarının talep edildiğine daha yakından bakıldığında, 'sindirim sağlığı' ve 'iyileştirilmiş genel iyi hissetme' (her biri lüzde 73), prebiyotik içeren yiyecek ve içecekler satın alanlar için en alakalı olanlar arasında

Önlem tedaviden daha iyidir

Anket ayrıca, tüketicilerin 'hastalık tedavisi' yerine 'hastalık önleme'ye doğru kaydığını göstermektedir. Aslında, prebiyotik içeren yiyecek ve içecekleri satın alanların neredeyse yarısı (yüzde 48), ilk kullanmaya başladıklarında herhangi bir semptomdan muzdarip değildi. Sağlığı destekleyen bir diyet, giderek daha fazla tüketici için öncelikli gündemdedir. Bu eğilime paralel olarak sağlığı artırdığı bilinen yiyecek ve içeceklere olan ilgi, genel nüfusta önemli ölçüde artmıştır ( 2019'da % 26 iken 2021'de % 42'ye ulaştı)

Dahası, genel katılımcıların üçte ikisi artık bağışıklık sağlığını önümüzdeki yıl ele almaları gereken anahtar alan olarak görüyor ve bunu teşvik etmek söz konusu olduğunda, dörtte üçü (yüzde 74) sindirim sağlığının oynadığı önemi anlıyor.

Anket ayrıca, tüketicilerin genel olarak prebiyotiklere ve belirli prebiyotik bileşenlere aşina olduklarını göstermektedir: Anket, katılımcıların yarısından fazlasının (yüzde 54) prebiyotiklerin farkında olduğunu ve bu tüketicilerin 3'te 1'inin 'hindiba kökü lifi' ve 'inülin' prebiyotiklerini bildiğini ve bu da onları en tanınmış bileşenler haline getirdiğini göstermektedir.

İnülin ve oligofruktoz (kısa zincirli inülin) mevcut tek bitki bazlı prebiyotiklerdir ve ISAPP'a (Uluslararası Probiyotikler ve Prebiyotikler Bilimsel Birliği) göre kanıtlanmış çok az prebiyotiğe aittirler. Toplamda, hindiba kökü lifi üzerinde 150'den fazla yüksek kaliteli insan çalışması yayınlanmış ve farklı fizyolojik faydalar için güçlü kanıtlar sunulmuştur. Ek olarak, BENEO'nun hindiba kökü lifi inülini, paket üzerinde iletilebilen sindirim sağlığı ve düzenlilik desteği ile ilgili yetkili bir AB sağlık iddiasına sahiptir. Ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde BENEO'nun hindiba kökü liflerini kullanırken bir dizi yapı ve işlev iddiası mümkündür.

Myriam Snaet, Head of Market Intelligence and Consumer Insights at BENEO şöyle açıklıyor: "Bilim tarafından desteklenen güvenilir beyanların tüketicilerin istek listesinin başında yer alması, son 20 yılda bileşenlerimiz için bilimsel prebiyotik araştırmaları destekleme yaklaşımımızı güçlendiriyor. Sonuç olarak, kanıtlanabilir prebiyotiklere yönelik artan tüketici talebini karşılamak için iyi bir konumdayız. Ayrıca, son yıllarda milyonlarca avroluk yatırım programımız sayesinde, artan talebi rahatça karşılayabiliyoruz."

Michael Hughes, Head of Research and Insight at FMCG Gurus (FMCG Gurus Araştırma ve İçgörü Başkanı) şunları söylüyor: "En son tüketici anketimizin sonuçları, tüketicileri çekmek için üreticilerin odak noktasının paranızın karşılığını vermeye odaklanması gerektiğini açıkça gösteriyor. Paket üzerinde beyanlara izin veren bileşenlerin kullanılması önemlidir ve üreticilerin bu zorlu finansal zamanlarda bile, birinci sınıf ürünlerle başarılı olmalarını sağlar. "

BENEO'nun hindiba kökü lifleri Orafti Inulin ve Oligofruktoz için temel uygulamalar arasında süt, tahıllar, unlu mamüller ve şekerleme bulunur, çünkü bunların eklenmesi şeker, yağ ve kalori azaltımına olanak tanır.