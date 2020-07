Hipnoz ile doğum nedir? Hipnoz ile doğumun faydaları zararları neler



Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, binlerce anne adayının korkulu rüyası haline gelen doğum korkusunu yenmenin, azaltmanın yollarını anlattı.

Doğum, kadın bedenindeki doğal bir süreç olmakla birlikte, her kadın için benzersiz ve özel bir olaydır. Yani neşe içinde mutlulukla kutlanması gereken bir durum. Çiftler, normal doğumu korkusuz ve sağlıklı bir şekilde yapmanın yollarını ararken son yıllarda popüler olan hipnoz ile doğum tekniği ön plana çıkıyor. Anne adayının anestezi kullanmasına gerek kalmadan, rahat bir şekilde doğum yapmasını mümkün kılan bu yöntem anne adaylarının yaşadığı doğum stresini en aza indirmesi ve kaygıları net bir şekilde azaltması ile biliniyor. Ünlü isimlerinde tercih ettiği bu teknik; kadınlara daha az yorgunluk, rahat, sağlıklı bir doğum gibi birçok avantajı beraberinde getiriyor.

Hipnoz ile Doğum Nedir?

Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz: Doğum, son derece doğal bir olay olduğu halde, doğadaki dişi hayvanlar kolayca ve yardımsız bir şekilde doğum gerçekleştiriyorken, özellikle şehirlerdeki anneler niye doğuramıyor sorusuyla yola çıkılarak bulunmuş, doğumu hızlı, kolay ve mutluluk kaynağı bir olay haline getiren bir dizi teknikler bütünüdür.

Hipnozla doğum dediğimiz zaman eksik söylemiş oluyoruz. İnsanlarda, bir iki seans alarak kolayca doğum yapılabilecekmiş algısı oluşuyor. Halbuki durum daha değişiktir. Bebek sahibi olacak anne ve baba eğitime alınır. 2,5 saat uzunluğunda 5 oturumda genellikle haftada bir sıklığında gerçekleşen dersler verilir. Bu yöntemin adı The Mongan Hipnozla Doğum Metodu' dur. Marie F. Mongan neredeyse ömrünü bu konuya adamıştır. Tıp otoritelerine uzun uğraşlardan sonra kabul ettirdiği metodu dünya genelinde binlerce bebeğin mutlu sağlıklı kolay doğmasını sağlamıştır. Bu bebeklerden biri Prenc Archie ' dir.

Anne ve Bebek İçin Nasıl Bir Avantaj Sağlıyor?

Derslerde çiftlere, ilk önce oto hipnoz ile streslerini nasıl yok edecekleri öğretiliyor. Çiftler, evlerinde her gün uygulama yapmaya başlıyor. Çok önemli üç ayrı nefes tekniği ve bunları ne zaman, doğumun hangi aşamasında kullanacağı da anneye öğretiliyor. Babaya düşen görevler de vardır şüphesiz. 12,5 saat uzunluğunda muhteşem bilgilerle dolu olan bu eğitim aslında yeni bir yaşam tarzının da başlangıcıdır. En fazla 3 çiftin sınıfta olması uygundur.Daha kalabalık olunca sohbet yoğunlaşıyor konu çok sevimli çünkü.

Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz: The Mongan Hipnozla Doğum Metodu bir eğitim programıdır. Anne ve babaya doğum, stresten arınma, beslenme, anneye rahatlama masajları nasıl yapılır ve nefes teknikleri gibi daha bircok konuda eğitilir. Bu bilgilerin çoğu ömür boyu kullanabilecekleri bilgilerdir mesela stresi yok etmek. Hem anne hem baba bu öğrendikleri bilgilerle daha sakin ve huzurlu yaşamaya başlayacaklardır. Anne, huzurlu ve sakin olunca bebeğin de sakin ve huzurlu olduğunu söylemeye gerek yok sanıyorum. Bu bebekler doğduklarında ağlamıyorlar, son derece alert durumda oluyor. Anne ve etrafındakilerle göz kontağı kuruyorlar. Hemen annenin memesi veriliyor ve sorunsuz emiyorlar. Uykuları derin oluyor ve geceyi rahat geçiriyorlar. Ömür boyu sakin bireyler oluyorlar. Bir de anne stresle mücadeleyi öğreteceği için o konuda da mutlu bir ömür sürüyorlar.



Tehlikeleri Var Mı?



Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz: Sanırım yeryüzündeki en önemli konu eğitimdir. İyi eğitim almış, ne yaptığını bilen, etik, insan sevgisine sahip bir The Mongan Hipnozla Doğum Eğitmeniniz varsa korkulacak bir şey yoktur. İyi yetişmiş bir eğitmen, olası tehlikeleri ve neler yapılacağını da anne ve babaya öğretir. Zaten düzenli doktor kontrollerine gidildiği ve arzu eden aileler hastanelerde bu yöntemle doğal doğum gerçekleştirdiği için bir sorun yaşanmıyor. Olası olumsuzluk, doğru eğitim almamış doğum eğitmenlerinin elinde olmaktır. Burada da yaşanacak olumsuzluk, vaat edilen kolay, rahat, kısa süren doğum yerine korktuğu, istemediği doğum şeklini deneyimlemek olur.

Bu Süreçte Nasıl Bir Teknik İzleniyor?

Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz: Evet bu bir süreç. Anne ve babaları bol pratik yapmak bekliyor. Ama dünyanın en güzel en ulvi olayını deneyimleyecekler. The Mongan Hipnozla Doğum Metodu bir eğitim programıdır. Doğum sırasında anne ve baba olacaktır. Genellikle doğum eğitmeni doğumda yer almaz. Bütün iş ebeveyne düşüyor. Ama ihtiyaçları olan bütün bilgiler onlara verilmiştir zaten. Bu süreçte birkaç teknik uygulanır. Oto hipnoz yani kendi kendini hipnoz bölgesine indirerek dış dünya ile değil bebeği ile birlikte olma ve stres yok etme en başta yer alan tekniktir. Anne bunu ilk derslerde öğrenir ve her gün kendine uygular. Sırada nefes teknikleri var. 3 çeşit nefes tekniği ve ne zaman kullanacağı öğretilir. Çünkü hepsinin bedendeki görevi ayrıdır. Masaj teknikleri de epey yer tutuyor. Annenin kendine yapacağı masajlar ve babanın anneye yapacağı masajlar öğretilir ve çift doğum anında bile bu masajları uygularlar. The Mongan Hipnozla Doğum Metodu ile doğum yapan annenin videoları izlettirilir. Muhteşemliği büyük ilgiyle izleyen çiftler için eğitimin en can alıcı yeridir.

Türkiye’de Bu Yöntem Ne Kadar Yaygın?

Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz: Amerikan menşeli bir yöntem olan The Mongan Hipnozla Doğum Metodu 25 yaşındadır. 25 yıldır Amerika başta olmak üzere bütün dünyada yoğun uygulanan bu yöntem ülkemizde henüz yaygın değildir. İnternetin hayatımıza dahil olmasıyla bilgiye ulaşım da hızlandı. Artık genç anneler bazı yöntemlerin varlığını hızla keşfediyor ve sormaya başlıyor. Bu yöntemle doğal doğum yapan dünya çapında ünlüler, Düşes Meghan Markle başta olmak üzere ki büyük gönüllülükle ' Lütfen ismimi söyleyin ' diyerek annelerin rahat doğum yapmalarında önderlik yapmıştır.