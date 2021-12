Hormonlarımızı nasıl beslemeyiz?



Hormonlarımızın tüm davranış ve duygularımızı etkilediğini biliyoruz. İşte Wellbeing Chef Pelin Bozkurt Bilgiç bu konuya dikkat çekiyor. Hormonlarımızı doğru beslersek, hayatımızdaki dengeyi de sağlarız.

Beslenme ve Wellbeing - Wellaging uzmanı Pelin Bozkurt Bilgiç soruyor; eğer kendinize:



“Neden sürekli yorgunum? Neden bu kadar çabuk sinirleniyorum? Dikkat etsem de kilo veremiyorum? Artık geceleri rahat uyuyamıyorum. Ne oluyor bana?

diye sorular soruyorsanız, hormonlarınızla ilgilenme zamanı gelmiştir. Bir hormon senaryo dışına çıkarsa diğer hormonlar da dengeyi bozar ve sizi oyundan atar. Bazı kararları biz değil hormonlarımız veriyor. Her düğüm hormonlarda çözülüyor.

Biz sevgili Prof. Dr. Vahide Savcı ile bu konuya açıklık getirmek için bir Eğitim tasarladık. Hepimizin kafasında çeşitli sorular oluyor:

Hangi hormonlar bizi etkiliyor?

Hangi hormonlar birbirini etkiliyor?

Yaş ile birlikte hangi hormonlar öne çıkıyor?

Hormonlarımızı da beslemeli miyiz?

Hangi yiyecekler hormonlarımıza iyi gelir?

Dengesiz beslendiğimizde hormonlarımız da dengesizleşir mi?

Hormonlarımızı besleyerek stresimizi yönetebilir miyiz?

Daha iyi uyuyabilir miyiz?

Kilo verebilir miyiz?

Premenopozal etkileri hafifletebilir miyiz?

Daha genç ve güçlü olabilir miyiz?

Yaş almayı geciktirebilir miyiz?

Hepsinin cevabını beraberce arayacağız. Prof Dr. Vahide Savcı ile sizlere bilgi dolu, hem öğrenip hem keyifli vakit geçireceğiniz, hem de hormonlarınızı doyuracağınız bir eğitim hazırladık.



Hormonlarımızı doğru beslersek, hangi hormonların hangi davranışlara sebep olduğunu bilirsek, çok daha doğru bir yaşama adım atmış olacağız.” diyen Pelin Bozkurt Bilgiç bu eğitim serisine Bursa’da başlıyor. Bursa’da Prof. Dr. Vahide Savcı ile birlikte, Atölye Mutfak’da 14 Ocak 2021’de hem gündüz, hem de akşam seansı yapacaklar.

Bu eğitimi almak isterseniz https://pelinbilgic.com/hormonlarimizi-besliyoruz-egitimi/ ne tıklamanız yeterli.

Hormonlarla ilgili tüm cevapları öğrenerek ayrılacaksınız.

Eğitim kontenjanı, covid önlemleri gereği kişi sayısı ile sınırlıdır. Katılım için HES kodu gerekmektedir.

PELİN BOZKURT BİLGİÇ KİMDİR?

Hayatını “Güzel Yaşa Güzel Yaş Al” felsefesi ile tasarlayan Pelin Bozkurt Bilgiç sağlıklı beslenme hakkında doğru bilgiye ulaşmak için Cornell Üniversitesi’nde NUTRITION HEALTHY LIVING Eğitimi almıştır.

Hazırladığı özel tarifleri bir araya getirdiği “Sağlıklı Misafir Sofram” adında bir kitabı vardır.

Ayrıca televizyonda BizmEv Tv’de “Pelin’le Geleneksel Lezzetler ve Modern Tarifler isminde bir program sunmaktadır.

Youtube’da ve Instagramda kendi kanalında tariflerini, bilgilerini ve tecrübelerini sevenleri ile paylaşmaktadır.

Daha çok kişiyi Güzel Yaşam Mutfağına çekmek için Açlık Oyunları, Şekere Neden Aşeriyoruz, Sağlık Rotası Oluşturuluyor gibi online ve offline eğitimler vermektedir.

Sofra, Beef & Fish, Breakfast gibi Türkiye’nin önde gelen yemek dergilerinde yazıları çıkmaktadır.

Hayat boyu öğrenme yolculuğunda The School of Health Sciences, Ketogenic Diet Nutrition Health Coach, Ayurvedik Well Aging, Yoga Terapi Eğitimleri ve Wellbeing Uzmanlığı Temel ve İleri Seviye Eğitimleri’ni tamamlamıştır. 2021 yılında byProtokol Dergisi tarafından “Yılın En Başarılı Sağlıklı Beslenme Ödülü”‘ ne layık görülmüştür.

PROF. DR. VAHİDE SAVCI KİMDİR?

1985 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni derece ile bitirmiş ve 1991 yılında aynı üniversitede Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda eğitimini tamamlayarak uzmanlık derecesi almıştır. 1992-1994 yılları arasında Massacchusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Beyin ve Kognitif Bilimler Departmanı’nda , Prof. Dr. Richard Wurtman’ın yönettiği Nöroendokrin Düzenleme Laboratuvarı’nda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Farmakoloji yaşamı boyunca temel araştırma ve ilgi alanı parasempatik sistemin, diğer adıyla, kolinerjik sistemin farmakolojisi olmuştur. Dolayısıyla Wellbeing felsefesinin merkezinde yer alan vagus sinirini içeren temel otonom sistemlerle ilgili olarak çalışmış ve bu alanlarda çok sayıda uluslararası yayın, bildiri ve ödüllerin sahibi olmuştur.

1996 yılında Doçent, 2002 yılında Profesörlük ünvanını almıştır. 2021 yılında emekli olana kadar Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda bir çok akademik ve idari görevler üstlenmiştir. Kısaca bahsetmek gerekirse…

2004-2008 yıllarında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Vahide Savcı, 2007-2013 yılları arasında TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu’nda Komite Üyesi, 2009-2011 yılları arasında Tıp Fakültesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı ve 2008-2012 yılları arasında Üniversite Bilimsel Araştırma Komisyonu’nda Tıp Fakültesi Temsilcisi olarak görev almıştır. 2020-2021 yıllarında Gedik Üniversitesi ve Yükselen Çağ Wellbeing Akademi’nin programladığı Wellbeing Uzmanlığı Temel ve İleri Seviye Eğitimlerini tamamlayarak dönem birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı tarihlerde Chopra Center Meditasyon Eğitimi Sertifikası’nı da almıştır.

2021 yılı Ocak-Mayıs arasında Gedik Üniversitesi ve Yükselen Çağ Wellbeing Akademi’nin programladığı Biyointegratif Nefes Temel ve İleri Seviye Eğitimlerine devam ederek mezun olmuştur.