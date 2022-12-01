

İmkanı olmayan hastalara ücretsiz kulak burun boğaz muayenesi





Maddi imkanı olmayan herkese kapımız açık

Kışın gelmesi havaların soğumasıyla beraber hastalık şikayetleri artıyor. Kulak Burun Boğaz Doktoru ve Boyun Cerrahisi Opr. Dr. Seçil Uçar bu konuyla ilgili bir proje başlattı. Her Çarşamba günü halk günü olarak yeterli imkanı olmayan 3 kişiyeyapıyor. Ücretsiz olarak bu projeden yararlamak isteyenler 0530 926 40 69 numaralı telefonu arayarak randevu alması yeterli.

Uçar,” Kliniğimde insanların şifa bulması, mutlu ayrılması benim için çok önemli. Ekonomik krizin çok hissedildiği bu günlerde biz de klinik olarak taşın altına elimizi koymaya karar verdik. Daha çok yüz estetik işlemlerin yapıldığı kliniğimizde, haftanın bir günü ücretsiz KBB muayenesi yapacağız. Maddi olarak imkanı olmayan insanlara da kapımızı açıyoruz. Her Çarşamba saat 12.00- 14.00 arası ihtiyacı olan 3 hastaya muayene yapacağız. Bu kampanyada hiçbir maddi beklentimiz yoktur, tek amacımız insanlara faydalı olmak, şifa olmaktır.” dedi.

Seçil Uçar kimdir?

Op. Dr. Seçil Uçar 1979 yılında doğmuştur. Antalya Anadolu Lisesi’ni bitirmiş, 2003 de Ankara üniversitesi tıp fakültesinden mezun olup, 2003-2009 yılları arasında Dokuz Eylül üniversitesi tıp fakültesinde kulak burun boğaz ihtisasını tamamlamıştır. Keşan Devlet hastanesinde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2o16 yılına kadar Acıbadem fulya ve levent hastanelerinde görev yapmıştır. 2016-2020 yılları arasında özel Yıldız Academia hastanesinde başhekim ve kulak burun boğaz uzmanı olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Yeditepe üniversitesi güzel sanatlar fakültesi resim heykel bölümünde yüksek lisansını halen devam etmektedir. Özellikle burun estetiği, yüz tasarımı ve yüz estetiği üzerine çalışmaktadır.