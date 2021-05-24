İri kalça merakının sebebi nedir?| Dolgun kalçalar neden her zaman moda?

Dolgun Kalçalar Değişen Güzellik Trendlerine Meydan Okuyor

Moda ve estetik trendler, tüm dünyada güzellik algısını şekillendiriyor. Doğallığın hiç geçmeyen trendi, bugün çok daha dikkat çekici bir yükselişle karşımıza çıkıyor. Estetik Cerrah Op. Dr. Furkan Certel, doğal görünümlü estetiklerin daha çok ilgi gördüğünün altını çiziyor. 90-60-90 ölçülerin yerini kıvrımlı hatlar, doğal kavisler alıyor. İri kalçaların hiç geçmeyen modası ise insanın hormonal yapısı ile açıklanıyor. İri kalça yüksek östrojene karşılık gelirken, erkeklerde ise dolgun kalça görünümünün testosteron seviyesini harekete geçirdiği belirtiliyor.

1920’lerde küçük göğüsler, 40’larda atletik görünüm, 50’lerde kum saati bedenler, 60’larda sıfır beden modaydı. 90’lı yılların sonu itibarıyla doğal formların ön plana çıkması, estetik görünümün fonksiyonellik ile buluşması, plastik cerrahi alanında büyük değişimlerin habercisiydi. Yüzün doğal simetrisine uygun, rahatlık sunan operasyonlar, doğallık akımının geleceğini işaret ediyordu. Takvimler 2000’leri gösterdiğindeyse, “İdeal beden” vurgusuyla beraber hayatımıza yerleşen 90-60-90 vücut standartları, kişinin kendi bedeninde istediği formun onun için en iyisi olduğuna dair inançla yerini daha özgür beden standartlarına bıraktı. Doğal vücut formları moda olarak güzellik anlayışını şekillendirdi. 90-60-90 beden modasının rafa kalktığı günümüzde, fit bir beden ve dolgun kalçalar için yapılan estetik cerrahi operasyonlar kadınlar tarafından oldukça rağbet görüyor.

Dolgun Kalçaları ile Örnek Olan Yıldızlar Güzellik Algımızı Şekillendiriyor

Güzellik akımları, moda ikonları ve popüler kültür figürleri, beden algısının değişmesinde önemli rol oynuyor. 2000’li yılların henüz başında Jennifer Lopez ve Shakira gibi ikonların danslarıyla gündeme gelen geniş kalçalar, yüzyıllardır kaybetmediği trendini daha da artırarak karşımıza çıkıyor. Kim Kardashian gibi ikonların sahip olduğu görünüm, günümüzde birçok kadının Brezilya popo ameliyatlarına başvurmasını sağlıyor. Yalnız dolgun kalçaların, değişen moda trendlerine meydan okumasının tek nedeninin popüler kültür olduğu düşünülmüyor. Uzmanlar, hormonlarımızın da dolgun kalçalara olan beğenide görev aldığını söylüyor.

Neden 90-60-90 Güzellik Standardından Vazgeçtik?

Geniş kalçalar, geçen yıllara rağmen güzellik anlayışındaki yerini sağlamlaştırarak kadınların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Günümüzde çekici görünümün karşılığı haline gelen iri kalçaların cazibe ile eş görülmesinin tesadüf olmadığı belirtiliyor. Estetik Cerrah Op. Dr. Furkan Certel, iri kalçaların hormonlar ile olan bağına dikkat çekiyor: “İri kalçaların kadınlarda östrojen ile ilintili görüldüğünü, erkeklerde ise testosteron üretimini harekete geçirdiğini biliyoruz. Kimyasal olarak dolgun kalçaları beğenmeye meyilliyiz. Bu bilgiler ışığında, estetik cerrahi operasyonlar arasında, en çok talep gören ameliyatların Brezilya poposu olmasına şaşırmıyoruz.”

Sağlıklı Bir Beden Fit Görünüm Demek

Fit görünüm de doğal kıvrımlarla beraber tercih ediliyor. Sıkı bir karın, sağlıklı ve zinde bir beden için kadınlar yağ aldırma, karın germe gibi diğer plastik cerrahi ameliyatlarına başvuruyor. Estetik Cerrah Op. Dr. Furkan Certel, fit olma gereği ile ilgili sözlerine şöyle devam ediyor: “Fit görünüm sağlıklı bir bedeni işaret ediyor. Genetik olarak üremeye kodlanan insanlar, doğurganlığı üzerinden partner seçmeye eğilimli oluyor. Sağlıklı bir beden algısı oluşturduğu için fit görünüme önem veriyoruz.”

Gelişen teknoloji ve cerrahların uzmanlığı ile estetik operasyon geçirmek, günümüz kadınları arasında olağan. Ancak uzman Furkan Certel, profesyonel plastik cerrahlardan destek almanın gereğini hatırlatıyor: “Estetik cerrahi, güzellik için müdahaleler artık neredeyse her kadının hayatının rutin bir parçası. Ancak uzman bir plastik cerrah desteği ile güvenilir merkezlerde operasyon olmak şart.”