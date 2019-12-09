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İstanbul Metrolarında daha kaliteli hava solunacak  

 İBB, metrolardaki ulusal mevzuata uygun hava kalitesini daha da geliştirmek için çalışma başlattı.

İstanbul Metrolarında daha kaliteli hava solunacak  

 İBB, metrolardaki ulusal mevzuata uygun hava kalitesini daha da geliştirmek için çalışma başlattı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 09:35
İstanbul Metrolarında daha kaliteli hava solunacak  

İstanbul Metrolarında daha kaliteli hava solunacak  

   İBB, metrolardaki ulusal mevzuata uygun hava kalitesini daha da geliştirmek için çalışma başlattı.Araç içi, peron ve bilet holünden örnekler toplanarak veriler analiz edilecek. Sonuçlar incelenerek partiküller kaynağında yok edilecek. Çalışmayla, metrolardaki PM 10 değerleri aşağı çekilecek.

   İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her gün 2 milyonun üzerinde İstanbullunun seyahat ettiği metrolardaki daha kalitesini yükseltmek için çalışma başlattı. İBB iştiraklerinden Metro İstanbul AŞ ve İBB Çevre Koruma Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü projede, Partikül Madde Örnekleme Cihazı ile veri toplanacak. Toplanan örnekler incelenerek partiküllerin kaynağı belirlenecek ve yerinde yok edilecek. Metro İstanbul Enerji ve Çevre Yönetim Şefi İsmail Adıyıl, metrolarda düzenli aralıklarla ölçümler yapıldığını ve saniyede 80 metreküp debisi olan fanlar vasıtasıyla metrolardaki kirli havanın tahliye edildiğini söyleyerek, çalışmayla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Dünya standartlarında ölçümler yapacağız. Metrolardaki havanın kalitesini tespit edeceğiz. Daha sonra iyileştirme yöntemleri üzerine çalışacağız. Tozun ve partiküllerin kaynağında yok edilmesi ya da azaltılması üzerine yoğunlaşacağız. Bununla birlikte amacımız solunan havayı daha steril bir ortama kavuşturmak.”

   Hava kalitesiyle ilgili bilimsel veriler elde etmek için yüksek standartlı ölçüm cihazı kullanmanın önemini vurgulayan Adıyıl, basit cihazlardan güvenilir veriler elde edilemeyeceğinin altını çizdi. Adıyıl,“Tamamen uzman kişilerle çalışmayı yürütüp, üniversitelerden ve İBB Çevre Koruma Müdürlüğü’ndeki mühendislerden destek alarak sağlıklı sonuçlar almak ve halkımıza şeffaf bir şekilde sonuçları aktarmak istiyoruz. Amacımız hava kalitesini daha da iyileştirmek” dedi.

   İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Yüksek Çevre Mühendisi Bahar Tüncel, 26 farklı istasyonda partikül madde, karbonmonoksit, azotoksit ve ozon gibi kirleticilerin ölçümünü yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:“Yenikapı-Hacıosman (M2) ve Kadıköy-Tavşantepe (M4) hatlarında 10 günlük periyotlarda belirlenen 6 istasyonda ölçümler yapılacak. Metroyu kullanan ve burada çalışanların soludukları hava kalitesi değerlerini belirlemeyi amaçlıyoruz. Bu değerleri, ulusal mevzuatımız olan hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliğinde belirtilen standartların çok daha üzerine taşımak istiyoruz. Yapılan analiz sonuçlarına göre de iyileştirme çalışmaları yürüteceğiz.”

   Partikül Madde Örnekleme Cihazı’nın veri toplama prensibine açıklık getiren Tüncel, cihazın baca kısmından saatte 2,3 metreküp havayı çekerek çok ince toz numuneleri alma yeteneği bulunduğunu bildirerek, periyot boyunca otomatik analizörlerle partikülleri belirleme ve filtre üzerine numuneler toplama olanağına sahip olacaklarını ifade etti. Tüncel, “Bir günlük ölçüm yapıldıktan sonra otomatik olarak filtreler değişecek. Daha sonra toplanan örneklerin element analizleme çalışması yapılacak. Havanın kalitesini tespit edip, kirleticilerin kaynağını belirleyecek ve iyileştirme çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.

PM10 NEDİR?

Partikül maddeler cıva, kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller ile kanserojen kimyasalları bünyelerinde bulundurarak ve insan sağlığı için risk taşımaktadır. Bu zehirli kimyasallar, nemle birleşerek aside dönüşmektedir. Kurum, uçucu kül, benzin ve dizel araç egzoz partiküller kömür katranı bileşeni gibi sağlığa zararlı maddeler içerdiğinden, bunların uzun süre solunmasının önemli hastalıklara sebep olabilmektedir.

PM’nin 10 mikrondan büyük kısmı burunda tutulmaktadır. 10 mikrondan küçük kısmı solunum yolu ile akciğere ve oradan bronşlara ulaşarak birikirken 1-2 mikron çapındakiler kılcal damara geçer 0,1 mikron çapında olanlar ise kılcal damardan kana taşınabilirler.

Son Güncelleme: 09.12.2019 09:41
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