İyi Yaş Almak İçin Zerdeçal Tüketin

Yaşın ilerlemesi durdurulamaz ama iyi yaş alma sağlanabilir. Peki, yaşımızın en iyisi olabilmek yani iyi yaş alabilmek için neler tüketmek gerekir? Bu besinlerin başında ekledindiiği yemeklere hem renk hem lezzet katan zerdeçal geliyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olarak iyi yaş almak için önerilerde bulunuyor.

ZERDEÇAL TOKSİNLERİ ATAR CİLT KALİTESİNİ İYİLEŞTİRİR

Sindirim sistemini düzenleyen, bağışıklığı yükselten bir besinin cilt sağlığını da faydalı olacağını söylemek yanlış olmaz. Zerdeçal güçlü bir antioksidandır ve antimikrobiyal ve antienflamatuvar özellikleriyle de cilt için oldukça etkilidir. Aynı zamanda potasyum ve demir deposudur ve de ciltteki yaralarda ya da egzama gibi bazı sorunlarda da fayda sağlar. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan zerdeçal, bu şekilde cilt kalitesini yükseltir ve cildin parlamasına destek olur. İçeriğindeki kurkumini de göz ardı etmemek gerekir. Araştırmalar kurkuminin yaşlanma etkilerini yavaşlatma etkisi olduğunu ve yeni hücre oluşumunu desteklediğini göstermektedir.

KOENZİM DEPOSU SALATALIK CİLDİN NEM SEVİYESİNİ YÜKSELTİYOR

Bildiğiniz gibi salatalık en fazla su ihtiva eden besinlerden biridir. Bu özelliği ile cilde en fazla nem kazandıran besinlerdendir. Nem kazanan cilt canlı ve taze kalır. Antioksidanlar açısından da zengin olan salatalık cildi serbest radikallere karşı da korur. Salatalık en etkili Koenzim 10 depolarından biridir. Koenzim 10 bileşen ile cilde antioksidan desteği tam olur. Cilde enerji, canlılık verir. Böylelikle yaşlanma etkileri yavaşlatılmış olur. Salatalık bu içerikleri ile iyi bir antiaging etkisine sahiptir.

C VİTAMİNİ KAYNAĞI KUŞBURNU İLE KOLAJEN SENTEZİNİ ARTIR

C vitamini denilince ilk akla gelen besinler genellikle portakal, mandalina olur. Bu besinler arasına kuşburnunu da eklemek gerekir. Çünkü kuşburnu da vücut direncini artıran ve yeni hücre oluşumunu destekleyen C vitamini için iyi bir kaynaktır. Likopen ve betakaroten de içermektedir. Tüm bu içerikler cilt sağlığı için oldukça etkisi maddelerdir. Kuşburnu yoğun C vitamini içeriği ile cildimiz için önemli olan kolajenin sentezini destekler. Düzenli olarak tüketilmesi ile kolajen sentezi artar ve ciltte belirgin bir gençleşme görülür. Aynı zamanda cildi güneş gibi dış hasarlara karşı daha kuvvetli hale getirmek için de destek verir.

HER ŞEYE MAYDANOZ KOYUN CİLDİNİZİ KORUYUN

A,C vitaminleri içeren maydanoz aynı zamanda potasyum, magnezyum, folat gibi besin maddelerini de içerir. Tüm bu bileşenlerle maydanoz cilt sağlığını koruyan etkili besinlerden biridir. Cildi serbest radikallere karşı koruyan maydanoz ciltte bir iltihap oluşmasını da engeller ve cilt daha sağlıklı durur. İçerdiği C ve K vitaminleri ile cildi yenilenmesi için destekler. Maydanozu kahvaltılarda, salatalarda, yemeklerde kullanabilirsiniz. Kısacası her öğüne her yemeğe eklenebilir. Maydanozun sadece yapraklarını değil saplarını da tüketmek gerekir.