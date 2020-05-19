Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Karatina günlerinde “duygusal açlıkla” mücadele etmenin 7 yolu

İçinde bulunduğumuz Coronavirus salgını döneminde sosyalleşmemek ve evde izole bir şekilde yaşamak “duygusal açlık” sorununu gündeme getirdi. Hiç aç olunmasa bile insanlar ağızlarına bir çikolata atıyor, böylece kendilerini daha iyi hissedebiliyorlar.

19 Mayıs 2020 Salı 00:06
Karatina günlerinde “duygusal açlıkla” mücadele etmenin 7 yolu

Karatina günlerinde “duygusal açlıkla” mücadele etmenin 7 yolu

Her zaman acıktığımız için yemek yeme ihtiyacı hissetmediğimizi, zaman zaman can sıkıntısı, öfke, üzüntü, mutsuzluk veya yalnızlık gibi durumlarda insanların yemek yemelerinin onları iyi hissettirebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Olumsuz duygular yemek yeme dürtüsünü ortaya çıkarabilir. Kişi duygusal boşluğu ve çatışmaları yemekle doldurmaya çalışır. Hatta bu durum özellikle sağlıksız bir yiyecekse yedikten sonra pişmanlık ve sonuç olarak suçluluk duygusuna sebep olur. Kişi yedikten sonra bu suçluluk duygusunun oluşturduğu huzursuzluğu bastırmak için yeniden yemek yeme ihtiyacına giriyor ve bu döngü ne yazık ki yeme bozukluklarına ve ciddi kilo alımına sebep olabiliyor” açıklamasında bulundu.

Fiziksel açlık hissi yavaş yavaş oluşurken duygusal açlıkta durum daha farklı gelişiyor. Duygusal açlıkta kişinin yemekten haz duyacağı yiyeceklere yöneldiğine ve anlık kararlarla seçim yaptığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Fiziksel açlıkta kişi yerken gittikçe bir doygunluğa ulaşır, duygusal açlıkta ise ne kadar yerse yesin kolay kolay o doygunluğa ulaşamaz. Fiziksel açlık giderildiğinde suçluluk ve pişmanlık hissetmeyiz fakat duygusal açlık büyük suçluluk duygusunu beraberinde getirir” dedi. Ezgi Dokuzlu, duygusal açlık hissi ile mücadele edebilmek için ipuçları verdi...

  • Sağlıklı ve planlı yemek yeme rutinleri oluşturun.
  • Gerçekten aç olup olmadığınızı kendinize sorun.
  • Egzersizler açlık hissinizi bastırmanıza yardımcı olacaktır.
  • Mutfak dışında hemen ulaşabileceğiniz odanız, çekmeceniz gibi yerlerde atıştırmalıklar bulundurmayın.
  • Aç değilsiniz ve isteğinizin psikolojik olduğunu düşünüyorsanız o sırada 1 bardak su içebilirsiniz.
  • Bu duyguyu son zamanlarda sıklıkla yaşıyorsanız yedikten sonra yedikleriniz hakkında her gün kısa notlar alın.
  • Bu tarz yoğun duygular ve istekler genellikle aniden başlar ve kısa sürer. O sırada yeme isteğine karşı koymak çok zor olabilir. Yoğun yeme hissinin geçmesini beklemek, farklı bir işle uğraşmak veya sevdiğimiz bir şeye yönelmek çoğunlukla isteğin azalmasını sağlar. Fakat tüm bu mücadele, problemin kalıcı çözümü için yeterli değildir. Önemli olan bu duygusal açlık ve boşluğa sebep olan sorunlara odaklanmaktır. Ne aradığınızın, hangi duygunuzu doyurmak istediğinizin farkında olursanız bu durumla rahatlıkla başa çıkabilirsiniz.
Koronavirüs 18 mayıs raporu | Vefatlarımız azalıyor
Koronavirüs 18 mayıs raporu | Vefatlarımız azalıyor
Karantina sırasında 65 yaş üstü için beslenme önerileri
Karantina sırasında 65 yaş üstü için beslenme önerileri
Hipertansiyon hastaları karantina döneminde kilo almamalı
Hipertansiyon hastaları karantina döneminde kilo almamalı
Koronavirüs 8 Mayıs Raporu | 85 bin vatandaşımız iyileşti
Koronavirüs 8 Mayıs Raporu | 85 bin vatandaşımız iyileşti
Karantinaya, yasağa uymadı cezayı yedi
Karantinaya, yasağa uymadı cezayı yedi
Koronavirüs hastalarına karantina önerileri
Koronavirüs hastalarına karantina önerileri
Kabataş Lisesi Mezunları 40 yıl sonra buluştu | Koronavirüs engel olmadı
Kabataş Lisesi Mezunları 40 yıl sonra buluştu | Koronavirüs engel olmadı
Ortaköylü'ler yeni dönemde rahat nefes alacak
Ortaköylü'ler yeni dönemde rahat nefes alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşyerinde kahkaha yogası | Pandemi sonrası çalışmaya kahkaha yogasıyla hazırlanın
İşyerinde kahkaha yogası | Pandemi sonrası çalışmaya kahkaha yogasıyla hazırlanın
Sıcaklar artmadan varis tedavinizi yaptırın
Sıcaklar artmadan varis tedavinizi yaptırın
Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler 
Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler 
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarından 'İş kazası' talebi 
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarından 'İş kazası' talebi 
Karantina sırasında 65 yaş üstü için beslenme önerileri
Karantina sırasında 65 yaş üstü için beslenme önerileri
Uçuk çıktıktan sonra nasıl tedavi edilir?
Uçuk çıktıktan sonra nasıl tedavi edilir?
Karpuz mevsimi geliyor, faydaları saymakla bitmiyor
Karpuz mevsimi geliyor, faydaları saymakla bitmiyor
Stres Kansere Yol Açar mı?
Stres Kansere Yol Açar mı?
Hipertansiyon hastaları karantina döneminde kilo almamalı
Hipertansiyon hastaları karantina döneminde kilo almamalı
İnternetten görüntülü muayenelere talep 2 kat arttı
İnternetten görüntülü muayenelere talep 2 kat arttı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim