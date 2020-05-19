Karatina günlerinde “duygusal açlıkla” mücadele etmenin 7 yolu

Fiziksel açlık hissi yavaş yavaş oluşurken duygusal açlıkta durum daha farklı gelişiyor. Duygusal açlıkta kişinin yemekten haz duyacağı yiyeceklere yöneldiğine ve anlık kararlarla seçim yaptığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Fiziksel açlıkta kişi yerken gittikçe bir doygunluğa ulaşır, duygusal açlıkta ise ne kadar yerse yesin kolay kolay o doygunluğa ulaşamaz. Fiziksel açlık giderildiğinde suçluluk ve pişmanlık hissetmeyiz fakat duygusal açlık büyük suçluluk duygusunu beraberinde getirir” dedi. Ezgi Dokuzlu, duygusal açlık hissi ile mücadele edebilmek için ipuçları verdi...