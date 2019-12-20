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Kelle paçanın faydaları kışın daha da artıyor

Kış mevsimi ile birlikte her yaş grubundan insan için sakatat tüketimi tavsiyesinde bulunan uzmanlar, soğuk havalarda orta yaş grubunun buna daha çok ihtiyacı olduğunu söylüyor.

20 Aralık 2019 Cuma 10:17
Kelle paçanın faydaları kışın daha da artıyor


Kelle paçanın faydaları kışın daha da artıyor


Sakatat tüketimi soğuk havalarla birlikte artarken, fiyatlarına da zam geldi. Prof. Dr. Canan Karatay'ın kelle paça ve diğer sakatatların tüketimini tavsiye eden konuşmasının ardından İç Anadolu bölgesinde yaşayanlar geleneksel yemeklerine geri döndü. Et dışında yoğun olarak tüketilen kelle, paça, ciğer, yürek, böbrek ve işkembe gibi ürünlere rağbet artarken, bu ürünler insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Vucut bütünlüğünü koruyan etken madde kolajenin en çok sakatatlarda bulunduğunu belirten uzmanlar kelle paça suyunun çok sayıda hastalığa karşı önemli bir kalkan görevi yaptığına işaret ediyorlar.

Kolajen nedir

Kolajen fibroblastlar ve diğer hücreler tarafından oluşturulan bir protein türü olarak biliniyor. Cilt ve kas hücrelerinde daha çok bulunan kolajenin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Vucudun kolajen üreten hücreleri güçlendirmek için ihtiyaç duyduğu kaynak ise daha çok haşlanmış kemik suyu ile kelle paça suyunda bulunur. 


FİYATLARI ÜÇ KAT ARTTI AMA!

Konya'da 20 yıldır sakatatçılık yapan Yakup Çelikel, sakatata son 5-6 yıldır yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Çelikel, "Eskiden bu kadar değildi ama yeni gelen memurların çok katkısı oluyor. Konya'nın yerlisi çok fazla yemiyor ama şu anda var yani ilgi artmış durumda. Özellikle ciğer çeşitlerine, Arnavut ciğerine, sote ilgi artmış durumda. En çok ilgi gören sakatat ciğer. Daha sonra böbrek, yürek en çok satın alınan bunlar. Şimdi dananın kuyruk sokumu bayağı revaçta. Kelle paça da Konya'da eskiden bu kadar tüketilmiyordu. Çok fazla tüketim başladı. Misal eskiden değerlendiremediğimiz dana paçaları şu anda ütületip çok iyi değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Kelle paçanın kırık, çıkık ve sıvı eksilmesi gibi rahatsızlıkta yoğun kullanılan bir gıda olduğunu kaydeden Çelikel, “Doktorlar şu anda kelleyi, paçayı hastanelerde reçete gibi öneriyor. Şu anda sağlık açısından çok faydalı, önümüz bir de kış; en önemli yiyeceklerden biri olacak yani önümüzdeki haftalarda. Kele paça kış aylarında fiyatı yükseliyor çünkü bulamıyoruz istekten dolayı” ifadelerini kullandı.

Sürekli yaşadıkları bir olaydan bahseden Çelikel, "Kuzu ciğerine 55 lira diyoruz; 'Eti geçmiş' diye tepki alıyoruz. Yani şunu söylüyorum; etten aldığın işte faydalar, protein vesaire dediğin zaman ciğer neredeyse eti 3'e katlıyor. Buna takılmasınlar, ciğer etten çok daha kıymetli, çok daha önemli. Sağlık açısından çok önemli; kanı süzer, kanı temizler, içinde bulunduğu vitaminler yani kıyas yapılacak durum yok. Bir kıyas yapılacaksa sağlık vesaire açısından etin 3 katı fiyatında olması lazım. İnsan sağlığına faydalı, hem doyurucu olarak ciğer daha önemli. Bence bu düşünceden çıkılmalı” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 20.12.2019 10:43
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