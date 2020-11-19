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Kış hastalıkları kapınızı çalmasın

Kış aylarına girmeye hazırladığımız bu dönemde görülen değişken hava insanların ruhsal durumunu etkilemekle birlikte çeşitli hastalıklara yakalanma riskini de artırabiliyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 09:37
Kış hastalıkları kapınızı çalmasın

Kış hastalıkları kapınızı çalmasın

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr.Veysel Umut Sadıkoğlu “Aslında mevsimden bağımsız olarak bağışıklığımızı her zaman güçlü tutmalıyız. Ne kadar güçlü bir bağışıklık sistemimiz var ise o kadar hastalıklara karşı gücümüz var demektir” diyor.

Havaların giderek soğuduğu şu günlerde hüzünlü, kasvetli, bol bulutlu havaları ile uyanmaya başladık. Kış ayları denince yüzümüzü güldüren hatıraların yanında aklımıza öksürük, burun akıntısı, doktor odaları, iğneler ve serumlar da geliyor. DoktorTakvimi uzmanlarından Dr. Veysel Umut Sadıkoğlu, yılların verdiği tecrübelere rağmen bu kısır döngüden kurtulamayan birey sayısının azımsanmayacak seviyede olduğunun altını çiziyor.

Yeterli ve düzenli uyku ile bağışıklığı güçlü tutabilirsiniz

Hastalıklara yakalanmada bağışıklığın önemli bir rolünün olduğunu belirten Dr. Veysel Umut Sadıkoğlu, bağışıklığı güçlü tutmak için önce uykuya önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Yeterli ve düzenli uykunun önemine dikkat çeken Sadıkoğlu, aynı saatte uyuyup uyanmak gerektiğini ve uykuda karanlık, sessiz, rahat bir ortamın tercih edilmesinin gerektiğini anlatıyor. Fiziksel aktivite, haftanın en az 3 günü 45 dakikadan az olmayan egzersizler de sağlığımızı için büyük önem taşıyor. Dr. Sadıkoğlu “Mümkünse açık havada, oksijeni bol bir bölgede spora uygun kıyafetler ile tok olarak egzersiz yapmaya çalışılmalı” diyor.

Bağışıklıkta beslenmenin yeri çok büyük

Beslenme düzenimizi proteini bol ürünlerden seçerek, kırmızı et, yumurta, peynir, süt gibi ürünleri yeterli miktarda tüketmemiz gerektiğini vurgulayan Dr. Sadıkoğlu, kızartma, kavurma yerine ızgara, haşlama ve fırın yemeklerinin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Bağışıklığımızı güçlendirirken Omega-3'ten zengin balıkların ve ceviz gibi kuru yemişlerin tüketilmesi, yeterli vitamin alınması gerektiğini hatırlatan Dr. Sadıkoğlu, özellikle yüksek C vitaminine sahip turuncu meyve ve sebzelerin (portakal, mandalina, kivi, limon, kapya biber) beslenme planımızda olması gerektiğini belirtiyor.

En önemlisi mutluluk

Beta glutenin ana kaynağı tam tahıllar ve yulaf içeren bir beslenme tarzının benimsenmesinin bağışıklığı güçlendirmede fayda sağladığını bildiren Dr.Veysel Umut Sadıkoğlu, beyaz ekmek, makarna yerine tam tahıllı ekmekler ve bulgur tercih edilebileceğini söylüyor. “Bağışıklığımızı güçlendirirken aynı zamanda genç kalmamızı da sağlayacak glutatyon içeren avokado, brokoli, kuşkonmaz gibi ürünler tercih edilmeli” diyen Sadıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: ”Çinko ve selenyum içeren deniz ürünleri, yağlı tohumlar beslenmede ihmal edilmemelidir. Yüzyılların bize öğrettiği probiyotik kaynağı olan fermente ürünler; kefir, turşu ve yoğurt gibi gıdaların günlük olarak tüketimine özen gösterilmeli. Bütün bunlar önemli ama en önemlisi mutluluk! Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız her derde derman olacaktır... ”

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HastalıkKış Hastalıkları
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