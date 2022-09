Klinik Çalışmalara Katılmak Neden Önemlidir?

Klinik çalışmalar ise kanser tedavisinde yeni nesil tedavilerin geliştirilmesi ve kanser ilaçlarının yan etkilerinin azaltılması açıdan son derece önemlidir. Biyoteknoloji endüstrisinde onkoloji odaklı yapay zeka programına sahip tek şirket olan, dünyanın neresinde ve hangi ekonomik koşullarla yaşıyor olursa olsun kanser hastalarını klinik çalışmalarla buluşturmayı amaçlayan Massive Bio’nun kurucu ortağı ve CEO’su Selin Kurnaz, klinik çalışmalara katılmanın önemi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Klinik araştırmalar, tıbbi ilerlemelerin merkezinde yer alır. Klinik çalışmalar, hastalıkları önlemenin, tespit veya tedavi etmenin yeni yollarını arar. Mevcut ve gelecek nesillerin sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynar. Klinik çalışmalar, yeni bulunan bir tedavi yönteminin işe yarayıp yaramadığını ve güvenli olup olmadığını belirler. Kronik hastalıkları olan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlar, umut verir. Araştırmacıların gelecekte başkaları için daha iyi tedaviler bulmasına yardımcı olma fırsatı sunar. Pek çok ilaç kombinasyonu içerdikleri için hastalara kişiselleştirilmiş tedavi seçenekleri sunarlar.

Klinik Araştırma Nedir ve Neden Buna İhtiyacımız Var?

Klinik araştırma, gönüllü hastaların katılımıyla gerçekleştirilen ve tıbbi bilgi edinmeyi amaçlayan bilimsel bir çalışma olarak tanımlanabilir. Mevcut ilaçların yan etkilerini azaltmak için yeni nesil ilaçlarla güncel tedavilere alternatif arar. Klinik çalışmalar, ortaya çıkan ilaçların insanlarda etkili ve güvenli olduğunu göstermek için önemlidir. Ürün tipine ve geliştirme aşamasına bağlı olarak, araştırmacılar başlangıçta gönüllüleri veya hastaları küçük pilot çalışmalara kaydeder ve anket sonuçlarına dayalı olarak giderek daha büyük ölçekli karşılaştırmalı analizler yürütürler.

Klinik Araştırmalar Nerede Yapılabilir?

Araştırmanın niteliğine uygun, araştırma yapılacak kişilerin güvenliğini sağlamaya uygun, araştırmayı sağlıklı bir şekilde yürüten, takip eden ve gerektiğinde acil müdahalelerde bulunan personel, ekipman ve laboratuvar olanaklarına sahip olan, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration-FDA) onaylı araştırma ve geliştirme merkezlerinde ve klinik çalışmalar yapmak için tasarlanmış yerlerde yapılabilir. Klinik araştırmaların boyutu ve maliyeti değişebilir. Tek bir araştırma merkezini veya yalnızca bir ülkede veya birden fazla ülkede birden fazla merkezi içerebilir.

Klinik Araştırma Benim İçin Uygun Mu?

Kanser hatsalığı ile mücadelede dünya çapında 13 binden fazla klinik araştırma yürütülüyor. Kanser hastasının ve birlikte çalıştığı sağlık ekibinin bu tedaviler arasında hasta için en uygun tedavi yöntemini bilmesi mümkün değil. Massive Bio'nun gelişmiş algoritmaları, hastalar verilerini sisteme girdikten sonra hasta verilerini mevcut klinik deneylerle en hızlı şekilde eşleştirir ve doğru bilgi sunar. Bir sağlık çalışanın bir kanser hastasının klinik çalışmaya uygun olup olmadığını eşleştirmesi yaklaşık 25 dakika, Massive Bio’nun geliştirdiği yapay zeka algoritması bu süreyi 67 saniyeye indiriyor ve hasta kendisi için en uygun klinik çalışmanın nerede olduğunu kısa süre içinde öğrenebiliyor. Bir klinik araştırmaya katılmadan önce, bir katılımcı olarak ne beklemeniz gerektiği ve olabilecek her şey size söylenecektir. Örneğin, araştırma ekibinden biri tedavinin olası yan etkilerini veya diğer risklerini açıklayacaktır. Tüm bu bilgilere sahip olduğunuzda, katılmak isteyip istemediğinizi değerlendirebilirsiniz.

Selin Kurnaz Kimdir?

Selin Kurnaz, Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdikten sonra eğitimini devam ettirmek için ABD’ye gitti. Türkiye’deki iki ana daldan sonra Michigan Üniversitesi’nde üç ayrı mühendislik derecesi alıp, Makina Mühendisliğinde doktora yaptı. Eğitiminin ardından ABD’de 10 yıl strateji, operasyon ve şirket alım satımı konusunda yönetici danışmanlığı yaptı. 2015 yılında Dr.Arturo Loaiza Bonilla ve Çağatay Çulcuoğlu ile birlikte Massive Bio’yu kurdu.

Massive Bio Hakkında

2015 yılında New York City’de kurulan Massive Bio, hastanın konumu ve/veya finansal durumu ne olursa olsun, dünyanın her yerindeki kanser hastaları için klinik çalışmalara erişim sağlamayı amaçlıyor. Massive Bio, klinik çalışmalara katılma konusundaki tıkanıklıkları çözerek sağlık sektörü için teknoloji destekli benzersiz bir hizmet ve büyük veri platformu sağlıyor. Massive Bio, kanser hastalarının yaşamlarını iyileştirmeye odaklanarak ilaç şirketlerine, sözleşmeli araştırma kuruluşlarına (CRO'lar) ve hastane ağlarına hizmet veriyor ve kurumsal müşterilerine onkolojiye özel veri odaklı hasta alımı, yer seçimi ve yapay zeka tabanlı deneme ön tarama hizmetleri sunuyor. Şirket, Next Generation Sequencing (NGS) (yeni nesil dizileme) diğer adı Massively Parallel Sequencing (büyük çaplı paralel dizileme) testi yoluyla kanser hastalarına doğru zamanda, uygun ölçekte ve kişiselleştirilmiş hizmet sunuyor.

Massive Bio dünyanın neresinde ve hangi ekonomik koşullarla yaşıyor olursa olsun kanser hastalarını klinik çalışmalarla buluşturan ve bunu da teknoloji, büyük veri ve servisi bir araya getirip saatler içinde gerçekleştiren tek şirket.

Massive Bio, Derin Öğrenme Klinik Çalışma Eşleştirme Sistemini (DLCTMS) geliştirmek ve karakterize etmek için Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından bir SBIR sözleşmesi ile ödüllendirildi ve NCI tarafından finanse edilen tüm klinik çalışmalarda resmi eşleştirme ortağı oldu. Şirket ayrıca, MITRE ve Amerikan Kanser Derneği Kanser Eylem Ağı tarafından yönetilen Kanser Hastaları ve Sağlayıcıları için Entegre Deneme Eşleştirme ekibinin aktif bir katılımcısıdır. Massive Bio kuruluşundan bu yana 18 milyon dolarlık yatırım aldı. 12 ülkede 1000'den fazla küresel klinik araştırma merkezi ve 26 ilaç şirketi ile iş ortaklığı bulunan Massive Bio’nun 74 çalışanı bulunuyor. Klinik araştırma eşleştirmelerinde 60 binden fazla hastaya ulaşan Massive Bio, 2021’de duyurduğu “100K Cancer Clinical Trial Singularity Program” ile 19 ülkeye yayılarak 100 bin kanser hastasına ulaşmayı hedefliyor.