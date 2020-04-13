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Koronavirüs sürecinde dişimiz ağrırsa ne yapmalıyız?

Tüm dünyanın yeni koronavirüs salgını ile uğraştığı bu dönemde, diş tedavilerine devam etmeli miyiz?

13 Nisan 2020 Pazartesi 09:35
Koronavirüs sürecinde dişimiz ağrırsa ne yapmalıyız?

Koronavirüs sürecinde dişimiz ağrırsa ne yapmalıyız?

Dişimiz ağrırsa evde yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Hangi durumlarda diş hekimine danışmalıyız? İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Endodonti Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Burçin Arıcan, sizler için yanıtladı.

Bugünlerde dünyanın başı, COVİD-19 virüsü ile dertte. Bu süreçte en önemli yapılacak şey; hijyene dikkat etmek ve evde kalmak. Hastaneler ile kontağın en aza indirilmesi; hem kendimiz, hem çevremiz hem de sağlık çalışanları için büyük bir önem taşıyor. Peki ya bu zor günlerde, diş tedavilerine devam etmeli miyiz? Hangi durumlarda diş hekimine danışmalıyız? Evde yapabileceğimiz şeyler var mı? İşte detayları…

Diş tedavilerine devam etmeli miyiz?

Diş hekimleri yaptıkları tedaviler gereği, hastaları ile oldukça yakın temas içerisindedirler. Yapılan diş tedavileri neticesinde, ortama oldukça fazla sayıda “aerosol” dağılır. Bu durumda hasta, hekim ve hekim asistanlarından herhangi biri koronavirüs hastalığına sahip ise; virüsün birbirlerine ve hatta sonraki hastalara da bulaşmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle hastalarımız; ateş, kuru öksürük ve halsizlik gibi belirtilerin varlığında, son 14 gün içerisinde yurtdışı seyahati ya da bağlantısı varsa diş hekimlerine başvurmamalıdırlar. Sadece acil durumlarda, diş hekimine başvurulması gerekmektedir.

Hangi durumlarda diş hekimine gidilmelidir?

Bilim Kurulu’nda alınan kararlara göre diş hekimliğindeki acil uygulamaları şöyle sıralanabilir:

  • * Ağrı (dişin sinir dokusu kaynaklı şiddetli diş ağrısı, şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon, ağız bölgesindeki ağrılı ülserler, ortodontik tel kırılmasına bağlı oluşan ağrı ve yaralanmalar, perikoronitis veya yirmi yaş dişi kaynaklı ağrı, çekim soketi iltihabı, protez vurukları)
  • * Travma (diş kırıkları, dişin yerinden tamamen çıkması, çene ve yüz bölgesinde meydana gelen kırıklar)
  • * Hayatı tehdit eden durumlar (kanama, hastanın havayolu açıklığını tehdit eden ağız içi veya dışı enfeksiyonlar)
  • * Medikal sorunu olan hastalar (radyoterapi hastaları, kemoterapi hastaları, organ nakil hastaları)
  • * Dikiş alınması
  • * Geçici restorasyonların kırıkları, kayıplarının tedavisi.

Peki evde neler yapabiliriz?

Ağız sağlığınıza dikkat edin. Günde iki defa diş fırçalamak, diş ipi ve ağız gargaraları kullanmak ağız sağlığının vazgeçilmezlerindendir. Yarım kalmış diş tedavileri olan hastaların ise; yapışkan gıdalardan uzak durmaları ve dişlerin ya da geçici dolguların kırılmasına sebebiyet verebilecek sert gıdalardan kaçınmaları gerekmektedir. Şikayetinizin acil olduğunu düşünüyorsanız muhakkak hekiminizle iletişime geçin. Şiddetli ağrı durumlarında, bunu evde halk arasında bilinen yollarla çözmeye çalışmayın. Hekiminizin gerekli gördüğü durumlarda size verilen reçeteye, harfiyen uyun.

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsDiş Ağrısı
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