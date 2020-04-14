Koronavirüs'te yeni belirti göz ağrısı

Veni Vidi Göz Grup Medikal Direktörü Op. Dr. Ertan Sunay koronavirüsün belirtileri hakkında yeni ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirdi.

Geçen hafta hastanemize gözünde ağrı ve kanlanma şikayetiyle başvuran bir hastamızda bu duruma önce bir anlam veremedik. Muayenesinde bir hastalık bulamadık. Bu sürede hastamızı yakın takibe alarak, karantina koşulları hakkında bilgilendirerek, evine gönderdik.

Günlük hasta takibimiz sırasında, hastamızın ani başlayan yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye yatırıldığını, Covid-19 testinin de pozitif çıktığı bilgisini aldık, neyse ki bu hastamız hızla iyileşerek evine, sevdiklerinin arasına döndü.

Uluslararası ve Türkiye’de ki Covid-19 pandemi hastanelerinde ki doktor meslektaşlarımız ile bağlantı kurarak hastaların göz belirtileriyle ilgili hızlı bir konsültasyon süreci başlattık.

Uluslararası makaleler, tüm bilimsel araştırmalarımız ve meslektaşlarımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler bize gösterdi ki her 3 Covid-19 hastasının birinde bazı göz rahatsızlıkları belirtisi oluştuğuna karar verdik.

Durumu yeniden değerlendirdiğimizde, hastanın en baştaki o nedensiz görünen göz ağrısı ve kızarıklığının Covid19 sonucu olduğunu anladık.

HASTALAR GOOGLE’DA EN ÇOK ‘’ GÖZ AĞRISI ‘’ ARAMASI YAPIYOR

Yaptığımız incelemeler sonucunda çok ilginç bir araştırmayla karşılaştık.

Bir siber veri analisti olan Stephens Davidowitz, Google arama motorunda Covid19 salgınında en çok etkilenen ülkelerde son aylarda en sık aranılan sözcüklerin neler olduğuna bakmış ve bilin bakalım ne görmüş ?

En sık aranılan sözcükler arasında “göz ağrısı” ve “koku alamama” kelimeleri en yukarılarda yer alıyor.

Neden peki ?

Çünkü korona virüse yakalanan hastalar kendilerinde ilk olarak bu belirtileri hissediyor ve bunu Google üzerinden araştırmaya başlıyorlar.

HER 3 COVİD-19 HASTASININ 1’İNDE GÖZ RAHATSIZLIĞI VAR !

Bu göz belirtileri bazen diğer şikayetler oluşmadan, en erken bulgu olarak ortaya çıkar.

Nedir bu göz belirtileri ?

1. Göz ağrısı

2. Göz sulanması

3. Gözün akında kanlanma

4. Gözde yanma hissi

ABD’nin en prestijli tıp dergilerinden olan JAMA’nın (Journal of American Medical Association) 31 Mart 2020 tarihli sayısında yer alan bir araştırma, yukarıda verdiğimiz bilgileri onaylamış durumdadır.

Yukarıda ki belirtilerin herhangi birinin görülmesi halinde göz doktorunuz ile temasa geçmenizin faydası olacağını düşünüyoruz. Göz doktorunuz bu konuyla alakalı size tüm bilgilendirmeyi yapacak ve gerekli gördüğü durumlarda sizleri Covid-19 testi için pandemi hastanelerine yönlendirecektir.

Op. Dr. Ertan Sunay

Veni Vidi Göz Grup Medikal Direktörü