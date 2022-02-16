Kurdeşen Döküntüsü Olanlar Test Yaptırmalı

Halk arasında kurdeşen olarak da bilinen ürtikerin, hem çocuklar hem de yetişkinler için viral enfeksiyonların yaygın bir belirtisi olduğuna dikkat çeken Alerji Uzmanı ve Alerji, Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, enfeksiyonların ürtikeri tetikleyebildiğini belirterek, kurdeşen döküntüsü olanların Covid testi yaptırması gerektiğini söyledi.

‘Covid-19 geçiren çocukların erken tanısında bu dikkate alınmalıdır!’

; halk arasında kurdeşen olarak da bilinen ürtikerin, cildin herhangi bir yerinde, gruplar şeklinde oluşan soluk kırmızı şişlikler olduğunu, anjiyoödeme benzediğini, ancak şişmenin, yüzeyden ziyade derinin altında olduğunu ve ürtikerin anjiyoödem ile sıklıkla birlikte görüldüğünü söyledi. Akut ürtikerin, hem çocuklar hem de yetişkinler için viral enfeksiyonların yaygın bir belirtisi olduğuna dikkat çekerek, daha çok çocuklarda viral enfeksiyonların ürtikere neden olduğuna belirtti.

Ürtiker döküntülerinin yüzde 50'sinden fazlasının, Covid-19'un klasik semptomlarından önce veya eşzamanlı olarak ortaya çıktığını, bu döküntülerin hastalık teşhisine yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Akçay şöyle konuştu: ‘Ürtiker döküntülerinin olması, özellikle yakın zamanda COVID-19'lu hastalarla temas eden hastalarda, hastalık tanısı mutlaka düşünülmelidir. Bu nedenle ürtiker görülen her hastada Covid -19 enfeksiyonu için test yapılması çok önemlidir. Dermatologlar ve klinisyenler, COVID-19'lu çocukların erken tanısında bunu dikkate almalıdır. Çünkü bu çocuklar enfeksiyon için yüksek risk altında olabilecek ebeveynlere ve büyükanne ve büyükbabalara enfeksiyonu bulaştırabilir.’

‘Ürtiker Görülen Covid-19 Enfeksiyonu Olanlar Daha Hafif Geçer’

Prof. Dr. Ahmet Akçay; ‘Eozinofil sayısının düşük olması, enfeksiyonun daha ağır geçtiğinin göstergesi olabilir. Eozinofil sayılarının normalleştirilmesinin klinik iyileşmeyi sağladığı gözlenmiştir. Bir çalışmada ürtikeri olan COVID-19 hastaları daha iyi bir iyileşmeye sahip olduğu ve bunun nedeninin, kanda eozinofil seviyesinde yükseklik olduğu bildirilmiştir. COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda gelişen ürtiker hastalığı bir haftadan kısa bir süre içinde iyileştiği görülmüştür. Sonuç olarak, ürtiker döküntülerinin SARS-CoV-2 enfeksiyonundan kaynaklanabileceği bildirilmiştir. Ürtiker döküntüleri görülen her çocuk ve yetişkinde Covid-19 enfeksiyonu açısından test yapılması çok faydalı olacaktır. Özellikle ürtikerle birlikte ateş olan ve Covid-19 enfeksiyonu olan biriyle temas öyküsü olanlarda Covid-19 enfeksiyonu için test yapılması hastalığın yayılmasını engelleyecektir’ dedi.