Microsoft’tan dünya sağlığına 40 milyon dolarlık destek



Microsoft, İyilik için Yapay Zekâ programı altında yeni bir girişim başlattığını duyurdu. İlk 5 yıl için 40 milyon dolarlık destekle hayata geçirilen Sağlık için Yapay Zekâ girişimi, sağlık alanındaki araştırmacıları, STK’ları ve sağlık kurumlarını yapay zekâ çözümleri ve para yardımıyla güçlendirecek. Girişimle, günümüzde insanlığın maruz kaldığı ve acil çözüm bekleyen sağlık sorunlarının hızla çözülmesi hedefleniyor.

İnsanı odağına alan inovasyon çalışmalarını sürdüren Microsoft, “İyilik için Yapay Zekâ/AI for Good” programına yeni bir girişim ekledi. Bugün duyurulan Sağlık için Yapay Zekâ adlı girişim, insan sağlığını iyileştirmek adına yapay zekâ yardımıyla geliştirilen projeleri destekleyecek. Program, 5 yıl boyunca toplam 40 milyon dolar değerinde hibe ve teknoloji yardımı sağlayacak. Sağlık için Yapay Zekâ, büyük bir gizlilik, güvenlik ve etik temellerle geliştirildi ve dünyanın önde gelen uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlandı.

Sağlık için Yapay Zekâ girişimi aracılığıyla Microsoft, veri bilimcileriyle, STK’larla ve akademiyle güçlü iş birlikleri geliştirecek. En etkin yapay zekâ araçlarına ve bulut bilişim hizmetlerine erişim sunacak olan girişim, belirlenen projeleri nakit hibelerle de destekleyecek. Şu an global olarak yapay zekâ uzmanlarının yalnızca %5’i sağlık alanında çalışma yürütüyor ve girişimin en önemli hedeflerinden biri de bu oranı artırmak. Sağlık için Yapay Zekâ dâhilinde, yapay zekâ uzmanlarının sağlık sektörüne özel yeni beceriler kazanması da desteklenecek. Programın 3 odak noktası var. Bunlardan ilki, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini ilerletmek için tıbbi araştırmaların hızlandırılması için keşif araştırmaları. Küresel sağlık bilgisi de sağlık krizlerine karşı korunmak için ölüm oranı ve bakım bilgilerini daha iyi anlamak için önem taşıyor. Üçüncü olarak program, sağlık hizmetlerini herkese ulaştırılabilmek için sağlık eşitliğinin sağlanmasına önem veriyor.

Yapay zekâ ile ölümler azalacak, doğru tanıyla hastalar yakından takip edilecek

Özellikle sağlık sektörünün ticari olarak dikkatini çekmeyen alanlarda araştırmaların hızlandırmasında ve yeni çözümlerin geliştirilmesinde yapay zekânın önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu çözüm alanlarının başında doğumlarda yaşanan anne ve bebek kayıpları azaltmak geliyor. Bunun yanında, görme kaybıyla sonuçlanan şeker hastalıklarını global olarak takip etme konusunda yapay zekâdan faydalanılacak. Cüzzamı kontrol altına almak, salgın ve bulaşıcı hastalıkların gelişimini izleyip analiz etmek de yapay zekâdan destek alan sistemlerle kolaylaşacak. Yapay zekâ sistemleriyle ayrıca, kanser vakalarında daha tutarlı tanı koyabilmek mümkün olacak.

Microsoft’un AI for Good programının altında, çevreci araştırmaların desteklendiği AI for Earth, mültecilerin ve göçe zorlanmış insanların korunmasını amaçlayan AI for Humanitarian Action, engellilerin günlük yaşama ve istihdama katılmasını kolaylaştıran AI for Accessibility, kültürel ve tarihi varlıkların korunması ve görselleştirilmesi alanlarındaki projelerin desteklendiği AI for Cultural Heritage ve bugün duyurusu yapılan AI for Health başlığında 5 girişim bulunuyor. Yeni girişimle birlikte Microsoft, AI for Good programına toplam 165 milyon dolar ayırmış oldu.