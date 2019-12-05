

Mucize çorap | Stres, yorgunluk ve baş ağrısına iyi geliyor





Bir çoğumuzun ağrı ve sancı sorunları günlük yaşamdan ve stresten dolayı oluyor, Uzun yıllardır Çin’de kullanılan ve ülkemizde de yaygınlaşan tamamlayıcı terapi olan refleksoloji ye büyük bir ilgi oluştuğu kesin.

Bu düşünceden yola çıkan Dermoteks firması Kenevir ipinden üretilen ayak cilt sağlığında önemi olan ve Türkiye’de ilk defa üretilerek tüm Dünya’ya ihracat edilecek olan Refleksoloji Çorabı ile bir ilke imza attı.



Peki neye yarıyor Refleksoloji masaj terapisi, Çorap üzerinde bulunan noktalar organların sinir uçlarını gösteriyor, Ağrıyan organ üzerin de baskılı şekilde 15 dakika masaj yapılması sonucu biriken enerji dağıtılarak doğru organlara yayılmasını sağlayarak ağrı veya sızıyı ilaç kullanmaya gerek kalmadan geçiyor. Aynı zamanda uzun süreli ve periyodik şekilde yapılması halinde birçok rahatsızlığın doğal yolla iyileşmesine yardımcı oluyor.



Şu an yalnızca eczanelerde bulunan ve halk dilinde “Mucize çorap” adı verilen bu çorap, Başta kadınların en büyük sorunu Regli ağrısı olmak üzere, Doğum öncesi ağrılar, migren ağrısı, kolesterol ve şekerin dengelenmesi, baş ağrısı gibi onlarca hastalığın veya ağrının doğal yolla iyileşmesini sağlıyor.

MUCİZE REFLEKSOLOJİ ÇORABI

Refleksoloji Uzakdoğu kökenli olup özellikle ayak masajı ile tedavi yöntemidir. Ayak ve ellerde bedenin tüm organlarına karşılık gelen refleks noktalarına el ve parmakla uygulanan bir tekniktir. Bir diğer tarifle Refleksoloji; ayaklara uygulanan özel ovma hareketleriyle vücudun belli bölgelerinde bloke olmuş enerjiyi çözerek, bedenin kendi kendisini iyileştirme gücünü harekete geçirmesidir. Refleksoloji ‘denge’ sağlayan bir terapidir. Refleksoloji terapisi, kişinin kendisini, fiziksel, duygusal ve ruhsal bakımdan iyi hissetmesini sağlar ve kişiye doğal dengesini kazandırır.

Refleksoloji; ayaklar, eller ve kulaklar üzerindeki spesifik noktalara basınç uygulama tekniğidir. Çoğunlukla ayaklara uygulanır, çünkü ayaklardan çok sayıda sinir geçer ve çok duyarlıdır. Ayaklarda iç organların (beyin, karaciğer, akciğer vb.), endokrin bezlerin ve kas-iskelet sisteminin yansıdığı refleks alanlar ve referans noktalar vardır. Bu noktalara basınç ve masaj yapıldığında ilgili organlardaki blokajlar açılır ve serbest enerji akımı sağlanır. Refleksoloji, küçük çocuklardan tutun da çok yaşlılara kadar her yaş grubuna uygulanabilir. Sağlıklı kişiler de sağlıklarını korumak ve oluşabilecek hastalıkları önleyebilmek için düzenli refleksoloji masajı yapabilirler.

Refleksoloji masajının ilk amacı dolaşım ve lenf sistemi üzerindeki problemleri düzelterek vücudun doğal dengesinin yeniden sağlanması ve toksinlerin atılmasıdır. Bunu takiben, vücudun kendini iyileştirme mekanizmasının aktive olmasıdır.

Refleksoloji terapi masajı aşağıdakiler de dahil pek çok durumda yardımcı olabilir,

1) Stres, yorgunluk, migren, baş ağrısı

2) Kadın hastalıkları, regl sorunları, idrar kaçırma

3)Kabızlık, hazımsızlık, sırt ağrısı, romatizma, siyatik, eklem iltihaplanmaları, sinüzit, astım ve prostat sorunları.

4) Serebral Palsy (CP), Mental Motor Retardasyon( MMR), Kas hastalıkları, Hemipleji (Felç), Epilepsi

5) Konuşma bozuklukları, Algılama ve dikkat eksikliği



Tedavi sırasında,

6) Rahatlama, konfor ve huzur hissi

7) Esneme, uyuma ve dolayısyla bu rahatlamayı gösterir.

8) Yorgunluk

9) Rahatlamanın sonucu olarak vucüt ısısında hafif azalma

10)Stres azalır

11)Derin rahatlama hissedilir

12)Dolanım rahatlar

13)Dinamik denge artar

14)Vücut enerjisi yeniden canlanır.

Çok nadiren, hastalarda baş ağrısı, kusma ve sinüslerde tıkanmaya yol açabilir. Bu vücudun toksinlerden temizlenmesinin sonucudur fakat 24 saatten fazla sürmez.

Uygulanmaması gereken durumlar

• Son zamanlarda oluşan veya kaynayan kırıklarda

• İyileşmeyen yaralarda

• Aktif durumda olan gut



Doktor tavsiyesi alınması gereken hastalık ve fiziksel durumlar

• Sabit olmayan kan basıncı

• Kanser

• Aktif enfeksiyon

• Senkop

• Böbrek veya safra kesesinde taş

• Hamilelik

• Diz ve ayak bileğindeki osteoartrit

• Bacakta ve ayakta ciddi dolanım problemi

• Diabet

• Kalp hastalığı

