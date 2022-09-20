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Muşmula Çayı nasıl yapılır? Nelere iyi gelir

Dr.Fevzi Özgönül, ‘Muşmula; susuzluğu azaltır,kan dolaşımını düzenler,ishali keser ,dizanteriyi önler,karaciğeri temizler,mideyi de kuvvetlendirir. ’dedi.

20 Eylül 2022 Salı 18:45
Muşmula Çayı nasıl yapılır? Nelere iyi gelir


Muşmula Çayı nasıl yapılır? Nelere iyi gelir

Muşmula, kimilerinin sert , kimilerinin de daha olgunlaşmış ve yumuşamış olarak sevdiği bir meyvedir. Bazı kişilerin ise çok severek tüketmediği hatta  çok fazla da bilmediği  bir meyvedir. Genellikle beyaz, pembe renklerde çiçekler açar. Meyveler hafif buruk bir tattadır. Ekim sonu, kasım ayı başları gibi hasadı başlar. Birkaç ay hasadı sürer. Bu yüzden kış aylarında hasadı devam eder ve şifasından yararlanılabilir. Fakat birçok faydası bulunan bu meyve tam olgunlaşmadan yeşil haldeyken tüketilmemelidir. Hatta satın alındıktan sonra bir süre evinizde beklese bile biraz daha olgunlaşır ve yumuşar. Tadı da daha güzel olur.

Muşmulanın faydalarını saymakla bitiremeyen Dr.Fevzi Özgönül, ‘Muşmulanın,kalsiyum, demir, fosfor, potasyum içermesinin yanı sıra askorbik asitte içermesi sebebiyle vücuda çok faydalıdır. Serinletici olması sayesinde vücuda ferahlık verir. Antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinleri yok eder. Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda güç verir. Diyabet yani şeker hastalığı olanlar da bu şifalı meyveyi tüketmelidir. Ayrıca muşmula yaprakları karaciğere de fayda sağlar. Karaciğeri zehirli maddelerden korur. Sakinleştirici etki sağlar, cilt kanserini önler. Depresyona iyi gelmesi de muşmula faydaları arasındadır. Kusma, mide bulantısını önlemede de yardımcı olur .’dedi.

Hamile kadınlar da bu şifalı meyveyi bol bol tüketmelidir. Özellikle kış aylarına gireceğimiz  şu günlerde, bu meyvenin pazarlarda ve marketlerde bolca bulunması hamileler için oldukça büyük bir şanstır. Bu yararlı meyve düşük yapma riskini azaltır. Düşük yapma riski olan gebe kadınlar bu meyveyi tüketmelidir. Ayrıca bel ağrılarına çok iyi gelir. Ağrıları hafifletici özelliği de vardır. Gut hastaları da bu faydalı meyveyi bolca tüketebilirler. Fakat yüksek tansiyon hastalarının daha az tüketmelerinde fayda var.

Dr.Fevzi Özgönül son olarak ,  ‘Muşmulanın zayıflamaya da iyi geldiğini, bağırsak hareketlerini arttırarak zayıflamaya engel olan unsurları ortadan kaldırdığını ve  bu özelliğinden dolayı muşmula çayının kilo vermek isteyenler tarafından da yaygın olarak tüketilmesini gerektiğini belirtti.

MUŞMULA ÇAY TARİFİ 

Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç muşmulayı  kaynatıp süzdükten sonra süzme bal ile de tatlandırarak günde üç öğün birer çay bardağı içebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Muşmula ÇayıMuşmula
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