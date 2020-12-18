Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

NG Araştırma | Koronavirüste İkinci Dalga anketi 

NG Araştırma olarak yaptığımız koronavirüsle ilgili 5. kamuoyu araştırmamız, 9 - 13 Aralık 2020 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 81 ilden, 15 yaş üzeri 2145 kişinin katılımı ile online araştırma yöntemiyle gerçekleşti.

18 Aralık 2020 Cuma 13:04
NG Araştırma | Koronavirüste İkinci Dalga anketi 

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınır?

Pandemi nedeniyle 2020 senesi bizim için sağlığın ilk sırada olduğu bir yıl olarak geçmiş oldu. Peki artan vaka sayıları ile birlikte koronavirüsün kontrol altına alınması ne kadar daha sürer?

Araştırmamızda yüzde 3 oranında kişi 1 ay veya daha kısa zamanda koronavirüsün kontrol altına alınacağını düşünüyor. 2-5 ay arası süreçte biteceğini düşünenler ise yüzde 24. 6 aydan fazla bir sürede sonlanacağını belirten insanların oranı yüzde 64!


Test sayıları yeterli mi?

Ülkemizde görülen ikinci dalga ile birlikte artan vaka sayıları test sayılarının da artırılmasını zorunlu kıldı! Peki halkımız bu sayıyı yeterli buluyor mu?


Yaptığımız araştırmada her 5 kişiden 3'ü vakaları tespit etmek için yapılan test sayısının yeterli olmadığını savunuyor!


Önlem alıyor musun?

Koronavirüsten korunmak için bakanlığın uyguladığı tedbirlerin yanında bireysel aldığımız önlemler de hayati bir önem taşıyor.


Araştırmamızda insanlara sorduğumuzda, yüzde 98 oranında kişi koronavirüsten korunmak için önlem aldığını belirtti.


Koronavirüse yakalanan bir yakının var mı?

Kendimiz için endişelenirken özellikle yaşlı veya hasta olan yakınlarımızın koronavirüse yakalanma tehlikesi, bizleri zaman zaman daha da korkutabiliyor.


Koronavirüste İkinci Dalga!

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınır?

Pandemi nedeniyle 2020 senesi bizim için sağlığın ilk sırada olduğu bir yıl olarak geçmiş oldu. Peki artan vaka sayıları ile birlikte koronavirüsün kontrol altına alınması ne kadar daha sürer?

Araştırmamızda yüzde 3 oranında kişi 1 ay veya daha kısa zamanda koronavirüsün kontrol altına alınacağını düşünüyor. 2-5 ay arası süreçte biteceğini düşünenler ise yüzde 24. 6 aydan fazla bir sürede sonlanacağını belirten insanların oranı yüzde 64!


Test sayıları yeterli mi?

Ülkemizde görülen ikinci dalga ile birlikte artan vaka sayıları test sayılarının da artırılmasını zorunlu kıldı! Peki halkımız bu sayıyı yeterli buluyor mu?


Yaptığımız araştırmada her 5 kişiden 3'ü vakaları tespit etmek için yapılan test sayısının yeterli olmadığını savunuyor!


Önlem alıyor musun?

Koronavirüsten korunmak için bakanlığın uyguladığı tedbirlerin yanında bireysel aldığımız önlemler de hayati bir önem taşıyor.


Araştırmamızda insanlara sorduğumuzda, yüzde 98 oranında kişi koronavirüsten korunmak için önlem aldığını belirtti.


Koronavirüse yakalanan bir yakının var mı?

Kendimiz için endişelenirken özellikle yaşlı veya hasta olan yakınlarımızın koronavirüse yakalanma tehlikesi, bizleri zaman zaman daha da korkutabiliyor.


Araştırmamız katılanların yüzde 74'ü, çevresinde koronavirüs tespit edilen insanlar olduğunu belirtirken, kalan yüzde 26'sı ise yakınlarından birisinin virüse yakalanmadığını ifade etti.


‘Evde Kal’ uyarısını ne kadar uyguladın?

Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte hiç evden çıkmayanların oranı yüzde 25'ten yüzde 5'e gerilemişti. 2.dalga ile birlikte ise bu oran sadece yüzde 7 oranına yükseldi!

Zorunda olmadıkça evden çıkmayanların oranı yüzde 45 iken sadece temel ihtiyaçları ve işi dolayısıyla evden çıkanların oranı yüzde 46. Kalan yüzde 2 ise dışarıya çıkma rutininde bir değişiklik olmayanlardan oluşuyor.


Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olmalı mı?

Araştırmamızda 2.dalga sürecini de hesaba katarak, yaklaşan yeni yıl tatili için katılımcılara düşüncelerini sorduk.


Katılımcıların yüzde 83'ü, yılbaşında sokağa çıkma yasağının getirilmesini savunanlardan oluşuyor!


Aşı yaptırmayı düşünüyor musun?

Dünya genelinde aşı konusunda yapılan bilimsel araştırmalar sonuç verdi. Ülkemizde de içinde bulunduğumuz Aralık ayı sonunda aşı yapılmaya başlanması planlanıyor.


Aşı yaptırmayı düşünen kişilerin oranında önceki araştırmamıza göre azalma görünüyor. Önceki araştırmamızda yaklaşık olarak 2 kişiden 1’i aşıyı yaptıracağını belirtmişti. Fakat bu araştırmamızda katılımcıların yalnızca %27'si aşı yaptıracağını belirtirken, %27'lik kesim aşı yaptırmak istemiyor. Kalan katılımcılar ise aşı konusunda hala kararsız durumda...

Aşı istemeyenlerin nedenleri şaşırttı!

Aşıyı yaptırmayı düşünmeyenlerle kararsızlara sorduğumuzda %55 oran ile yan etkilerinden endişe duyulması ilk sırada yer aldı! Katılımcıların %20'si aşının üretildiği ülkeye güvenmezken kalanlar aşının koruyuculuğuna inanmayanlar ve diğer sebeplerden oluşuyor.

Aşıyı Yaptırmak İstememe Nedeni Oran
Yeni bir aşı olduğu için yan etkilerinden endişe ediyorum 55%
Aşının üretildiği ülkeye/şirkete güvenmiyorum 20%
Aşının koronavirüse karşı koruyucu olacağını düşünmüyorum 8%
Gerekli tedbirleri aldığım için aşıya gerek duymuyorum 6%
Eğer aşı ücretli olursa maddi durumumdan dolayı yaptırmayı düşünmüyorum 4%
Kendimi koronavirüs için riskli grupta görmüyorum 4%
Diğer 3%


 

Hangi ülkenin aşısına güveniyorsun?

İnsanlar her ne kadar bu sürecin sonlanmasını ve bir an önce koronavirüs tehlikesini atlatmayı istese de aşı konusunda çekinceleri olabiliyor. Peki halkımız en çok hangi ülkenin aşısına güveniyor?

En fazla oranı %27 ile ABD - Almanya ortaklığı olan Pfizer - Biontech alıyor.

Hiçbir ülkenin aşısına güvenmeyenlerin ve bu konuda fikri olmayanların her birinin oranı ise 4 kişide 1 olarak çıktı.

Aşıyı Geliştiren Ülke (Firma) Güven Oranı
ABD - Almanya (Pfizer - Biontech) 27%
Çin (Sinovac) 8%
İngiltere - İsveç (AstraZeneca) 5%
Rusya (Sputnik V) 2%
Diğer 8%
Hiçbiri 26%
Fikrim yok 25%

Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor
Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Cenaze yıkama skandalı | Virüslü vefattan 5 bin TL istemişler
Cenaze yıkama skandalı | Virüslü vefattan 5 bin TL istemişler
Koronavirüsten vefat sayısı 17 bini geçti
Koronavirüsten vefat sayısı 17 bini geçti
Anne Adaylarına Koronavirüs Konusunda 8 Öneri
Anne Adaylarına Koronavirüs Konusunda 8 Öneri
LED lambalar koronavirüsleri öldürüyor mu?
LED lambalar koronavirüsleri öldürüyor mu?
Koronavirüs'de vefatlarımız en yüksek düzeyde
Koronavirüs'de vefatlarımız en yüksek düzeyde
Türkiye yıl sonunda 3 gün eve kapanacak
Türkiye yıl sonunda 3 gün eve kapanacak
Anahtar Kelimeler:
AşıKoronavirüsAnketKamuoyu Araştırması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi Döneminde Bağışıklık Sistemini Vitaminlerle Destelemek Şart
Pandemi Döneminde Bağışıklık Sistemini Vitaminlerle Destelemek Şart
Günde 100 tel saçınız dökülüyorsa dikkat
Günde 100 tel saçınız dökülüyorsa dikkat
Anne Adaylarına Koronavirüs Konusunda 8 Öneri
Anne Adaylarına Koronavirüs Konusunda 8 Öneri
D vitamini ileri evre kanser oluşum riskini azaltıyor mu?
D vitamini ileri evre kanser oluşum riskini azaltıyor mu?
Gargara seçerken nelere dikkat etmeli
Gargara seçerken nelere dikkat etmeli
Pandemi Döneminde Ağız ve Diş Sağlığının Korunması
Pandemi Döneminde Ağız ve Diş Sağlığının Korunması
Multivitaminler Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
Multivitaminler Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
Koronavirüs salgınında vücut direncini artıran 5 kış çorbası
Koronavirüs salgınında vücut direncini artıran 5 kış çorbası
Yeni yasakları sağlıklı atlatmanın yolları
Yeni yasakları sağlıklı atlatmanın yolları
Kedi ve köpeğe alerjisi olanlar, alerji aşısı yaptırabilir
Kedi ve köpeğe alerjisi olanlar, alerji aşısı yaptırabilir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim