NG Araştırma | Koronavirüste İkinci Dalga anketi 

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınır?

Pandemi nedeniyle 2020 senesi bizim için sağlığın ilk sırada olduğu bir yıl olarak geçmiş oldu. Peki artan vaka sayıları ile birlikte koronavirüsün kontrol altına alınması ne kadar daha sürer?

Araştırmamızda yüzde 3 oranında kişi 1 ay veya daha kısa zamanda koronavirüsün kontrol altına alınacağını düşünüyor. 2-5 ay arası süreçte biteceğini düşünenler ise yüzde 24. 6 aydan fazla bir sürede sonlanacağını belirten insanların oranı yüzde 64!



Test sayıları yeterli mi?

Ülkemizde görülen ikinci dalga ile birlikte artan vaka sayıları test sayılarının da artırılmasını zorunlu kıldı! Peki halkımız bu sayıyı yeterli buluyor mu?



Yaptığımız araştırmada her 5 kişiden 3'ü vakaları tespit etmek için yapılan test sayısının yeterli olmadığını savunuyor!



Önlem alıyor musun?

Koronavirüsten korunmak için bakanlığın uyguladığı tedbirlerin yanında bireysel aldığımız önlemler de hayati bir önem taşıyor.



Araştırmamızda insanlara sorduğumuzda, yüzde 98 oranında kişi koronavirüsten korunmak için önlem aldığını belirtti.



Koronavirüse yakalanan bir yakının var mı?

Kendimiz için endişelenirken özellikle yaşlı veya hasta olan yakınlarımızın koronavirüse yakalanma tehlikesi, bizleri zaman zaman daha da korkutabiliyor.



Koronavirüste İkinci Dalga!

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınır?

Pandemi nedeniyle 2020 senesi bizim için sağlığın ilk sırada olduğu bir yıl olarak geçmiş oldu. Peki artan vaka sayıları ile birlikte koronavirüsün kontrol altına alınması ne kadar daha sürer?

Araştırmamızda yüzde 3 oranında kişi 1 ay veya daha kısa zamanda koronavirüsün kontrol altına alınacağını düşünüyor. 2-5 ay arası süreçte biteceğini düşünenler ise yüzde 24. 6 aydan fazla bir sürede sonlanacağını belirten insanların oranı yüzde 64!



Test sayıları yeterli mi?

Ülkemizde görülen ikinci dalga ile birlikte artan vaka sayıları test sayılarının da artırılmasını zorunlu kıldı! Peki halkımız bu sayıyı yeterli buluyor mu?



Yaptığımız araştırmada her 5 kişiden 3'ü vakaları tespit etmek için yapılan test sayısının yeterli olmadığını savunuyor!



Önlem alıyor musun?

Koronavirüsten korunmak için bakanlığın uyguladığı tedbirlerin yanında bireysel aldığımız önlemler de hayati bir önem taşıyor.



Araştırmamızda insanlara sorduğumuzda, yüzde 98 oranında kişi koronavirüsten korunmak için önlem aldığını belirtti.



Koronavirüse yakalanan bir yakının var mı?

Kendimiz için endişelenirken özellikle yaşlı veya hasta olan yakınlarımızın koronavirüse yakalanma tehlikesi, bizleri zaman zaman daha da korkutabiliyor.



Araştırmamız katılanların yüzde 74'ü, çevresinde koronavirüs tespit edilen insanlar olduğunu belirtirken, kalan yüzde 26'sı ise yakınlarından birisinin virüse yakalanmadığını ifade etti.



‘Evde Kal’ uyarısını ne kadar uyguladın?

Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte hiç evden çıkmayanların oranı yüzde 25'ten yüzde 5'e gerilemişti. 2.dalga ile birlikte ise bu oran sadece yüzde 7 oranına yükseldi!

Zorunda olmadıkça evden çıkmayanların oranı yüzde 45 iken sadece temel ihtiyaçları ve işi dolayısıyla evden çıkanların oranı yüzde 46. Kalan yüzde 2 ise dışarıya çıkma rutininde bir değişiklik olmayanlardan oluşuyor.



Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olmalı mı?

Araştırmamızda 2.dalga sürecini de hesaba katarak, yaklaşan yeni yıl tatili için katılımcılara düşüncelerini sorduk.



Katılımcıların yüzde 83'ü, yılbaşında sokağa çıkma yasağının getirilmesini savunanlardan oluşuyor!



Aşı yaptırmayı düşünüyor musun?

Dünya genelinde aşı konusunda yapılan bilimsel araştırmalar sonuç verdi. Ülkemizde de içinde bulunduğumuz Aralık ayı sonunda aşı yapılmaya başlanması planlanıyor.



Aşı yaptırmayı düşünen kişilerin oranında önceki araştırmamıza göre azalma görünüyor. Önceki araştırmamızda yaklaşık olarak 2 kişiden 1’i aşıyı yaptıracağını belirtmişti. Fakat bu araştırmamızda katılımcıların yalnızca %27'si aşı yaptıracağını belirtirken, %27'lik kesim aşı yaptırmak istemiyor. Kalan katılımcılar ise aşı konusunda hala kararsız durumda...

Aşı istemeyenlerin nedenleri şaşırttı!

Aşıyı yaptırmayı düşünmeyenlerle kararsızlara sorduğumuzda %55 oran ile yan etkilerinden endişe duyulması ilk sırada yer aldı! Katılımcıların %20'si aşının üretildiği ülkeye güvenmezken kalanlar aşının koruyuculuğuna inanmayanlar ve diğer sebeplerden oluşuyor.

Aşıyı Yaptırmak İstememe Nedeni Oran Yeni bir aşı olduğu için yan etkilerinden endişe ediyorum 55% Aşının üretildiği ülkeye/şirkete güvenmiyorum 20% Aşının koronavirüse karşı koruyucu olacağını düşünmüyorum 8% Gerekli tedbirleri aldığım için aşıya gerek duymuyorum 6% Eğer aşı ücretli olursa maddi durumumdan dolayı yaptırmayı düşünmüyorum 4% Kendimi koronavirüs için riskli grupta görmüyorum 4% Diğer 3%





Hangi ülkenin aşısına güveniyorsun?

İnsanlar her ne kadar bu sürecin sonlanmasını ve bir an önce koronavirüs tehlikesini atlatmayı istese de aşı konusunda çekinceleri olabiliyor. Peki halkımız en çok hangi ülkenin aşısına güveniyor?

En fazla oranı %27 ile ABD - Almanya ortaklığı olan Pfizer - Biontech alıyor.

Hiçbir ülkenin aşısına güvenmeyenlerin ve bu konuda fikri olmayanların her birinin oranı ise 4 kişide 1 olarak çıktı.