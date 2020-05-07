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Obezite Cerrahisi geçiren hastalar oruç tutabilir  mi?

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Avlanmış, yaz mevsimi ile başlayan Ramazan Ayı boyunca beslenme alışkanlarımıza çeki düzen vermemiz gerektiğini söyledi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:52
Obezite Cerrahisi geçiren hastalar oruç tutabilir  mi?

Obezite ameliyatı olmuş hastalar Ramazan Ayı'nda nelere dikkat etmeli?

 

Ramazan Ayı sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın özellikle oruç tutanların daha dikkatli olması gerektiği günlerin başlangıcıdır. Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Avlanmış, yaz mevsimi ile başlayan Ramazan Ayı boyunca beslenme alışkanlarımıza çeki düzen vermemiz gerektiğini söyledi.



Özellikle obezite cerrahisi(operasyonu)  geçirmiş hastaların oruç tutup tutamayacağı konusunda merak edilen soruları cevaplayan Medikal Sağlık Kliniği'den Op. Dr. Ömer Avlanmış, operasyon sürecinden geçen vatandaşların hem dikkatli hem de yeni beslenme modeline adapte olması gerektiğini belirterek şu bilgileri verdi: "Hastalarımız sadece Ramazan ayı süresince değil hayat boyu özen göstermesi gerekiyor. Gerek hastanın beden sağlığı gerek yeterli  besin öğesi alamama risklerine karşı obezite cerrahisi geçirmiş hastaların en az bir yıl oruç tutmalarını önermiyoruz."

Fakat birinci yılını doldurmuş, ideal kilosuna ulaşmış veya yaklaşmış, medikal açıdan herhangi bir engeli olmayan hastaların öncelikle hekimlerine danışarak oruç tutmaların da bir problem olmamaktadır.
Tabi oruç tutulduğu süreçlerde de beslenme düzenine oldukça dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Yemek yeme hızına dikkat edilmeli bol çiğneme yapılarak ve lokma aralarında beklenilerek sahura ve iftar öğünlerine yaklaşık birer saat ayırılmalıdır.
 

DİYETİSYENLERİN ÖNERİLERİNE UYULMALI
 

Yemeklerin içerdiği besin öğeleri içeriği de oldukça önemlidir. Özellikle ana öğünlerdeki yemeklerin içeriği proteinden zengin olmalıdır. Karbonhidrat alımında ise aşırıya kaçmamalı porsiyonunu diyetisyenlerinin belirttiği ölçülere göre tüketilmesi gerekmektedir. Ayrıca hastaya  önerilen multi-vitamin ve probiyotik gibi besin takviyelerini almayı ihmal etmemeleri unutulmaması  gereken  bir  diğer  önemli  konudur.

 

ORUÇ TUTANLAR MUTLAKA SAHUR YAPMALI
 

Oruç tutulan süreçteki beslenme düzeninde ise mutlaka sahur yapılmalıdır. Burada sahuru kahvaltı gibi düşünüp kaliteli protein kaynaklarından olan yumurta, peynir ile protein alımı sağlanmalı sonrasında yarım saat aralık verip kefir, süt,yoğurt,ayran ile de öğün desteklemelidir.
İftarda ise et-tavuk suyu ile yapılmış çorbalar ya da cacık gibi protein içerikli bir sıvı gıda ile başlamanız, midenizi katı gıdaya hazırlık yapmanızı sağlar. Katı sıvı ayrımı unutulmamalı ana yemeğe geçmek için otuz dakika bekleme kuralına oldukça dikkat edilmelidir. Çorbadan sonraki yemek seçimleriniz mutlaka et, tavuk, balık gibi protein oranı yüksek besinlerden yana olmalıdır. Bu sayede gerekli protein alımınızıtamamlamanız mümkün olacaktır.

Sahura kadar ise 1-2 küçük ara öğün yapılabilir. Bu öğünlerde 1 porsiyon kadar şeker içeriği yüksek olmayan meyveler, süt ve süt ürünleri tercih edilebilir.Havaların da ısınmasına bağlı olarak vücudu dehidratasyonauğratmama adına günlük yeterli su alımına dikkat edilmeli ,çay kahve gibi içeceklerin su yerine geçmeyeceği bilinmeli ve su içiminde 1,5 – 2 litrenin altına düşülmemelidir."

Anahtar Kelimeler:
CerrahiObezite
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