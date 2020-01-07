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Oturan erkeklerin çocuğu olmayabilir!

Düzenli egzersiz yapan sağlıklı erkeklerin sperm kalitesi, sedanter (düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı bir yaşam tarzı) yaşayan hemcinslerine göre çok daha iyi.

07 Ocak 2020 Salı 12:47
Oturan erkeklerin çocuğu olmayabilir!

Oturan erkeklerin çocuğu olmayabilir!

Düzenli egzersiz yapan sağlıklı erkeklerin sperm kalitesi, sedanter (düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı bir yaşam tarzı) yaşayan hemcinslerine göre çok daha iyi. Aşırı kilo ve aktivitenin fazla olmadığı yaşantı erkeklerde azalmış seksüel istek ve aktivite ile de bağlantılı.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Çin’deki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tongji Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Çalışmaya Çin’deki sperm bankasına sperm veren, yaş ortalaması 28, ideal kiloda, yüksek okul mezunu, cinsel yolla bulaşan hastalık ve radyasyona maruz kalma hikayesi olmayan 746 erkek katıldı.

Araştırmacılar tarafından katılımcılara ne sıklıkta ve yoğunlukta egzersiz yaptıkları ve başka aktivitelerinin olup olmadığını soruldu. Daha sonra egzersiz seviyeleri ve yoğunlunun baz alındığı bir ölçümleme yapıldı.

Yürüyüş ve ev işi gibi hafif aktivitelerin haftalık MET dakikası (“MET=görevin metabolik eşdeğeri”), koşma ve bisiklet gibi yoğun aktivitelerin kazandırdığından daha düşük çıktı.

Totalde çalışmadaki erkeklerin yarısı en az 2.245 MET dakika/haftaya sahipken daha az aktif olanları 526 MET dakikaya, en aktif olanlarsa 7.082 MET dakikaya sahiptir.

Bilgisayar başında çalışan ve ağırlıklı televizyon izleyen erkeklerin sperm parametreleri değişim göstermemiştir.

ORTA SEVİYEDE EGZERSİZ YAPILMALI

Aşırı egzersizin de kısırlığa ilişkisinin olduğu yönünde bulgular da mevcuttur. Bu yüzden egzersiz orta seviyede yapılmalı. Fazla sakin yaşantı düşük sperm kalitesi yanında diyabet, obezite ve kalp hastalığı gibi problemleri de beraberinde getirerek çocuk sahibi olmayı güçleştirmektedir.”

Op. Dr. Betül Görgen, “Beyler, eğer sedanter bir yaşantınız ve masa başı işiniz varsa arabayı ve yürüyen merdivenleri unutun. Kalkın, hareket edin, merdiven çıkın, aracınızı biraz daha uzağa park etmeyi deneyin ya da otobüsten bir durak önce inin ve yürüyün” diyor.

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