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Pancarın Faydaları ve Pancar Detoksu! 

Pancarın rengi kadar dikkat çeken diğer yönü ise insan sağlığı üzerindeki benzersiz etkileri. C vitamini, fosfat, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve çinko gibi önemli besin değerleri içeren pancarın anavatanı ise Akdeniz’dir.

06 Ocak 2022 Perşembe 11:45
Pancarın Faydaları ve Pancar Detoksu! 

Pancarın Faydaları ve Pancar Detoksu! 

Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi. 

Pancar; Ocak, Şubat, Mart aylarının sofralardan en çok yer alması gereken sebzelerden biridir ve detoksların vazgeçilmezidir. 

Ispanakgillerden olan kırmızı pancarın yeşilden kızıla dönen renkte yaprakları ve kıpkırmızı bir küre halindeki kökü, çiğ veya pişirilerek tüketilebilmektedir. Pancarın rengi kadar dikkat çeken diğer yönü ise insan sağlığı üzerindeki benzersiz etkileri. C vitamini, fosfat, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve çinko gibi önemli besin değerleri içeren pancarın anavatanı ise Akdeniz’dir.
Buradan yola çıkıldığında Akdeniz mutfağına ait birçok tarife pancar eklenmesi ile mükemmel lezzetler elde etmenizin mümkün olabileceğini de belirtmek isteriz.  

*Zengin vitamin, mineral ve antioksidan öğeleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. 

*Kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırarak kansızlığı önler. 

*Karaciğerde birikmiş olan zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. 

*Böbrek ve safra kesesini temizler. 

*Kandaki mikropları temizler, iltihabı azaltır ve ortadan kaldırır. 

*Pancarın nitrat içeriğinin yüksek olması, damarları genişleterek yüksek kan basıncının dengelenmesini sağlar. 

*Kan akışını hızlandırır. Özellikle spor sırasında dokulara daha fazla oksijen taşıyarak egzersiz toleransını arttırır. Sportif performansın gelişimine destek olur. 

*C vitamini yüksek olan maydonoz, kereviz sapı, kırmızı biber gibi sebzelerle birlikte tüketilmesi pancarın içindeki demirin daha kolay emilmesine yardımcı olur. 

*İdrar söktürücüdür, kabızlığı gidererek sindirimi kolaylaştırır. 

Vücudun arınması ve güçlenmesi için mevsim geçişlerinde kırmızı pancar detoksunu uygulayabilirsiniz. 

Kırmızı Pancar Detoksu; 

1 orta boy haşlanmış pancar,¼ demet maydanoz,4 dal kereviz sapı ,½ orta boy havuç, yarım limon suyu, 1 kırmızı biber ve 1 bardak su ile  blend edip tüketebilirsiniz.  

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