Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Panjurlarınız bile sizi kısır bırakabilir!

Hormonların bozulmasına neden olan ftalatlar, plastik ve ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar her şeyde bulunabilir.

01 Ekim 2020 Perşembe 17:40
Panjurlarınız bile sizi kısır bırakabilir!

Panjurlarınız bile sizi kısır bırakabilir!

Araştırmalar, ftalatların kadınların üreme sistemlerine de zararlı olabileceğini gösteriyor. Ftalatlar, doğurganlığı azaltabiliyor ve bu kimyasala maruz kalmayı engellemek maalesef zor!

Ftalatların iyi bilinen hormon bozucu kimyasallar olduğunu belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, ftalatlar ve üreme sağlığı hakkında şu bilgileri verdi:

İDRAR, KAN, TER, ANNE SÜTÜ, MENİ VE YUMURTALIK SIVILARINDA BULUNUYOR

“Ftalatlar, esnek, dayanıklı ve hoş kokulu olmalarını sağlamak için plastik, ev eşyası, ilaç, temizlik ve kişisel bakım ürününe eklenmektedir. Ftalatlar, bu ürünlerde buhar veya partikül olarak kolayca emilir ve günümüzde hemen hemen herkesin idrarında, bundan başka kan, ter, anne sütü, meni ve yumurtalık sıvılarında da bulunmaktadır.

Yiyecek ve içecek işleme ve paketleme malzemelerinden içeriye sızan ve ilaçlarda bulunan ftalatları tüketiriz. Cildimiz bu bileşikleri losyonlar, makyaj malzemeleri ve şampuanlar yoluyla emer ve hatta panjurlardan, duş perdelerinden ve linolyum döşemelerden çıkan gazı bile soluruz.

DOĞURGANLIĞI BOZUYORLAR

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, ftalatlar gibi hormonları bozabilen kimyasalların, rahimde üreme organlarının gelişimini değiştirdiğini, bir ömür boyunca ve hatta nesiller boyunca zararlı etkileri aktardığını gösteriyor. Bilim adamları, ftalatlara ve diğer toksik maddelere doğum öncesi maruz kalmanın PKOS (Polikistik Over Sendromu) gibi jinekolojik rahatsızlıklara zemin hazırlayabileceğini ve kadınları doğurganlığı bozan diğer kimyasallara daha duyarlı hale getirebileceğini düşünüyor.

Yağ hücrelerinde biriken bazı toksiklerin aksine, ftalatlar hızla vücuda geçer. Ancak, plastik ve kişisel bakım ürünlerimizde sürekli olarak diğer ftalatlar ile değiştirildikleri için, bilim adamları bunları "sözde-kalıcı" olarak adlandırıyor. Araştırmalar, parfüm, saç spreyi ve kozmetik gibi ürünleri kullanan kadınların erkeklere göre daha yüksek ftalat seviyelerine sahip olduğunu gösteriyor.

FTALATLARA MARUZ KALMAYI ÖNLEMEK İÇİN EN ÖNEMLİ İPUÇLARI NELERDİR?

Etiket okuyucusu olun: ‘Koku’ veya ‘parfüm’ içeren kişisel bakım ürünleri satın almaktan kaçının. Ftalat içermeyen oje seçin ve ftalat içermeyen bir seçenek sunulmuyorsa kuaföre giderken kendi ojenizi götürün.

Gıda hazırlarken ve saklarken plastiklerden kaçının: PVC plastiklerden yapılan gıda kapları, vinil plastik pişirme kapları, plastik gıda saklama kapları ve plastik gıda ambalajları ftalatlar içerir.

Sıcak yiyecekleri saklamak ve hazırlamak için cam, seramik veya metal kullanın.

Plastik ambalajlı sıcak yiyeceklerden kaçının. Mikrodalgaya cam veya seramik ürün koyun, asla plastik kap koymayın.

Paket yiyecekleri azaltın: Eviniz dışında hazırlanan yiyeceklerden daha fazla tüketirseniz, ftalatlara daha fazla maruz kalırsınız.

Eviniz için doğal malzemeler seçin: Vinil duş perdeleri, vinil zeminler, plastik pencere uygulamaları ve vinil pencerelerden kaçının.

Kokulardan ve oda spreylerinden kaçının: Ftalatlar, kokunun kalıcı olmasını sağlamak için genellikle kokuya eklenmektedir. Sonuç olarak, kokular, parfümler ve kokulu losyonlar, sabunlar ve diğer ürünler ftalat içerebilir. Bu nedenle parfüm kullanımınızı sınırlayın.

Fişe takılabilen kokular, oda spreyleri veya yapay kokulu mumları kullanmaktan kaçının. Evinizi ferahlatmak için doğal kokulu mumlar ve taze çiçek kullanın veya bir pencere açın.”

Anahtar Kelimeler:
KısırlıkKısırPanjur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covıd-19’dan korunurken diğer bulaşıcı hastalıkları ihmal etmeyin
Covıd-19’dan korunurken diğer bulaşıcı hastalıkları ihmal etmeyin
Ayak Başparmak Çıkıntısı Özellikle Kadınları Tehdit Ediyor
Ayak Başparmak Çıkıntısı Özellikle Kadınları Tehdit Ediyor
İstanbul Deprem Harikası yayınlandı
İstanbul Deprem Harikası yayınlandı
“Salgın yorgunluğu” ile başa çıkmanın 8 yolu
“Salgın yorgunluğu” ile başa çıkmanın 8 yolu
Covid-19 pandemisi dizlerimizi de vurdu | Kireçlenmeye karşı diz hareketleri
Covid-19 pandemisi dizlerimizi de vurdu | Kireçlenmeye karşı diz hareketleri
Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Anketi'nde kaygı verici sonuçlar
Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Anketi'nde kaygı verici sonuçlar
Çocuğunuzu grip aşısı ile koruyun
Çocuğunuzu grip aşısı ile koruyun
Besin değerini düşüren hatalar | Mutfakta bu 10 alışkanlığa dikkat 
Besin değerini düşüren hatalar | Mutfakta bu 10 alışkanlığa dikkat 
Midenizin Verdiği İşaretleri Önemseyin
Midenizin Verdiği İşaretleri Önemseyin
Pandemi ve Alzheimer | Salgın, Alzheimer hastalarını nasıl etkiliyor?
Pandemi ve Alzheimer | Salgın, Alzheimer hastalarını nasıl etkiliyor?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim