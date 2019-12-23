Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Parmağındaki uyuşma sayesinde pankreastan kurtuldu

60 yaşındaki Muzaffer Erkan, elinin orta parmağında hissettiği uyuşmayı önemsemedi fakat gece uyandığında parmağını hissetmediğini farketti...

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:18
Parmağındaki uyuşma sayesinde pankreastan kurtuldu

Parmağındaki uyuşma sayesinde pankreastan kurtuldu

Kütahya Gediz’de yaşayan 60 yaşındaki Muzaffer Erkan, aniden el parmağında oluşan uyuşma ve sonrasında parmağını oynatamamasına yol açan kasılma sebebiyle hastaneye başvurdu. Kalp krizi geçirdiğini düşünen Erkan, kardiyoloji tetkiklerinden olumsuz bir sonuç çıkmayınca üroloji testlerini de yaptırdı. Bu sırada çekilen ultrasonda pankreasında kitle tespit edilen Erkan, ameliyat olmak için Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan’a başvurdu. Muzaffer Erkan, başarılı geçen ameliyatın ardından pankreas tümöründen kurtularak sağlığına kavuştu.

Tümör şans eseri yakalandı

60 yaşındaki Muzaffer Erkan, elinin orta parmağında hissettiği uyuşmayı önemsemedi fakat gece uyandığında parmağını hissetmediğini fark etti. Kalp krizi geçirdiğini düşünerek korkan Erkan, sabah en yakın sağlık merkezine giderek kardiyolojik kontrolden geçti. Tansiyonunun yüksek olduğu ve kalbinde hiçbir sıkıntı olmadığı söylenen Erkan, böbrekleri için de muayene olmak istedi. Şans eseri yapılan ultrason tetkikinde pankreasında kitle tespit edildi. Muzaffer Erkan kanser olduğunu düşünerek büyük bir paniğe kapıldı.

Antalya’ya gelmeye karar verdi

Pankreasındaki kitleyi öğrendikten sonra nereye başvuracağını araştırmaya başlayan Muzaffer Erkan, yakın bir arkadaşının önerisi ile daha önce onun böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Alihan Gürkan’a ulaştı. Antalya’ya gelen ve Prof. Dr. Gürkan ile görüşen Erkan, ameliyat olmayı kabul etti. Ertesi gün ameliyata alınan Erkan, başarılı geçen operasyonun ardından bir haftada hızla iyileşerek sağlığına kavuştu.

“Ameliyat sonrasında hızla iyileştim”

Muzaffer Erkan geçirdiği başarılı operasyon sonrasında şunları iletti; “Hastalığımı öğrendiğim anda vakit kaybetmeden Antalya’ya gelerek Prof. Dr. Alihan Gürkan ile görüştüm ve ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat sonrası kitleden kurtuldum ve hızla iyileştim.”

Eşinin geçirdiği süreçle ilgili duygularını paylaşan Zekiye Erkan ise; “Eşimin pankreasındaki kitleyi duyunca çok korktum. Aile geçmişinde de kanser hikayesi olunca aklıma kötü şeyler geldi. Öğrendikten sonra hiç zaman kaybetmeden Antalya’ya geldik. Şimdi memleketimize eşimi sağlıklı bir şekilde götürmenin mutluluğunu yaşıyorum” açıklaması yaptı.

“Ameliyatı 4 cm’ye yakın bir kesiden gerçekleştirdik”

Minimal invaziv yöntemle başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alihan Gürkan, “Laparaskopik cerrahi, vücutta en az kesiye izin veren cerrahi tipi olarak bugün operasyonlarımızın büyük kısmını oluşturuyor. Safra kesesi, karaciğer, kalın bağırsak ve pankreas gibi pek çok organın cerrahisinde bu yönteme başvuruyoruz. Özellikle kanser cerrahilerinin bu şekilde yapılması hastaların çok kısa sürede iyileşip, eğer gerekli olursa cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilere erken ulaşmalarını sağlıyor. Hastamızın ameliyatını 3-4 cm arasında bir kesi açarak yaptık. Bu sayede kolay iyileşme sürecinin yanında, ameliyathanede geçirilen zamanı da azalttık. Çünkü zaman kanser cerrahisi hastaları için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Kum Dökmesi Pankreas Tümöründen Kurtulmasını Sağladı
Kum Dökmesi Pankreas Tümöründen Kurtulmasını Sağladı
Medicana'dan pankreas kanseri uyarısı
Medicana'dan pankreas kanseri uyarısı
MHP'li Erhan Usta'nın acı günü: Babası toprağa verildi
MHP'li Erhan Usta'nın acı günü: Babası toprağa verildi
Meme kanserini tetikleyen baş faktörler...
Meme kanserini tetikleyen baş faktörler...
Steve Jobs'un ailese Göcek'te tatilde
Steve Jobs'un ailese Göcek'te tatilde
Tanyeli'nin en acı günü
Tanyeli'nin en acı günü
Türk bilim insanlarından Biyo pankreas için büyük adım
Türk bilim insanlarından Biyo pankreas için büyük adım
Karaciğer nakli uzmanları İzmir'de buluşacak
Karaciğer nakli uzmanları İzmir'de buluşacak
Anahtar Kelimeler:
Parmak UyuşmasıPankreas Timörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı tedavisi kişiye özel olmalı
Ağrı tedavisi kişiye özel olmalı
Ailelerin en büyük endişesi ‘ateşli havale’
Ailelerin en büyük endişesi ‘ateşli havale’
Çocukların tüketmesi gereken 10 besin
Çocukların tüketmesi gereken 10 besin
Kışı enerjik geçirmek elinizde | Kışın bu besinlerle güçlenin 
Kışı enerjik geçirmek elinizde | Kışın bu besinlerle güçlenin 
Güne Zinde Başlamanın Sırrı Stresle Baş Etmekten Geçiyor
Güne Zinde Başlamanın Sırrı Stresle Baş Etmekten Geçiyor
Yarım saatte hem katarakttan hem gözlüklerinden kurtuldu
Yarım saatte hem katarakttan hem gözlüklerinden kurtuldu
Bağışıklık sistemimiz kışa ne kadar hazır?
Bağışıklık sistemimiz kışa ne kadar hazır?
Kurubaklagilleri Sofranızdan Eksik Etmeyin
Kurubaklagilleri Sofranızdan Eksik Etmeyin

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim