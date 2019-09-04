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Prof. Dr. Demiray, Asıl maliyet kemoterapinin yan etkilerinde

Kanserle mücadelede önemli araştırmalara imza atan Prof. Dr. Mutlu Demiray, kemoterapi süresince C vitamini alınmasının önemini anlattı.

Prof. Dr. Demiray, Asıl maliyet kemoterapinin yan etkilerinde

Kanserle mücadelede önemli araştırmalara imza atan Prof. Dr. Mutlu Demiray, kemoterapi süresince C vitamini alınmasının önemini anlattı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:00
Prof. Dr. Demiray, Asıl maliyet kemoterapinin yan etkilerinde

Prof. Dr. Demiray, Asıl maliyet kemoterapinin yan etkilerinde


Çağımızın en büyük sağlık sorunu haline gelen kanserle mücadelede önemli araştırmalarda imzası bulunan Tıbbı Onkolog  Prof. Dr. Mutlu Demiray'dan kemoterapi uyarısı geldi. Prof. Dr. Demiray kemoterapinin hem kanser hücrelerini hem de sağlıklı hücreleri öldürdüğünü belirterek, kür süresince vatandaşların daha dikkatli olmasını istedi. Prof. Dr. Demiray C vitamininin seçici olarak sadece kanser hücresini yok ettiğini belirterek şöyle devam ediyor: Kemoterapinin ve Radyoterapinin vitamin C ile birlikte uygulanmasında ise hem kemoterapinin ve radyoterapinin yan etkileri azalmakta hem de etkileri belirgin derecede artmaktadır. Ayrıca "Vitamin C ülkemizde yoktu. Kaçak gelmesi lazımdı. Ciddi oranda bu da var. 

TÜBİTAK MARTEK ile ortak bir proje yaptık ve ülkemizde üretip hastenemizde kullanıyoruz. Yapma ilaç kategorisinde bunu üretip kullanılıyoruz. 4 yıl oldu. Dünyada yayınlar yapıyoruz.  

Günümüzde kanser kemoterapi ilaçları çok ucuz. Esas maliyeti kemoterapinin yan etkileri ortaya çıktığında oluşuyor. Yan etkileri azaltmada en önemli yöntemlerden birisi Vitamin c uygulanması. Yani vitamin C ile hem yan etkilerde azalma hemde etkide artma sağlıyorsunuz.  

EKONOMİYE DE KATKI SAĞLAYACAK.

"ABD yapılan bir çalışmada sadece pankreas kanserli yaşlı hastaların kemoterapisine vitamin C eklediğinde yıllık yaklaşık 100 milyon doların üzerinde Amerikan ekonomisine katkı sağlayacağını ortaya koymuşlar" diyen Profesör Mutlu Demiray,  şu bilgileri veriyor: "Yan etkilerde yüzde 40 azalma saptadılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konularda çok aktif ve inanılmaz destekliyor. Ülke olarak Bu konuya hassasiyet gösteren bir Cumhurbaşkanımız ve Eşi var. Ancak ilaç eczacılık dairesinde aynı istek bilgi sanırım yok. Fakat İlaç Eczacılık dairesinde yeni yapılan değişikliklerden sonra bu bu konuda da ülkemizin hızla yol alacağını düşünüyorum" dedi.
 

Son Güncelleme: 04.09.2019 16:15
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TÜBİTAK MARTEKProf. Dr. DemirayVitamin CKanserle MücadeleKemoterapiProf. Dr. Mutlu Demiray
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