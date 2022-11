Sigaranın etkilerine karşı en güçlü besinler





Akciğer dokusunda savunma sistemini bozan sigara ileri seviyelerde kanser riskinin yanı sıra ölümcül olabilmektedir. Sigaraya bağlı olarak akciğerdeki sistemin bozulmasından kaynaklı olarak her türlü enfeksiyon daha kolay gelişir ve solunum yetmezliği oluşur. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde sigara içen kişilerin hastalığı daha ağır atlatması sigaranın korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. Böylelikle sigara ve tütün grubu içenlerde ölüm riskinin daha yüksek olduğu bilimsel araştırmalarca da kanıtlanmış oldu. Uzmanlar sigarayı bırakmanın ve etkilerini azaltmanın yollarını araştırdı. Peki sigarayı bırakmak mümkün mü?



SİGARA İÇENLERDE ÖLÜM RİSKİ DAHA YÜKSEK

Sigara dumanı; zehirli gazlardan karbon monoksit, azot oksit ve eser miktarda kansere neden olan radyoaktif parçacıkları içerir. Puro, pipo, çiğneme tütün ve dumansız tütün de dahil olmak üzere tüm tütün türleri tehlikelidir.

Nikotin, beyinde zevkli bir his uyandıran tütün bağımlılığı yapan bir kimyasaldır. Tekrarlanan nikotin alımı beyni duyarsızlaştırır, normal hissetmek için gittikçe daha fazla nikotin ister.

Her sigara içtiğinizde toksik gazlar akciğerlerinize ve ardından kan dolaşımınıza geçer ve vücuttaki her organa yayılır. Bir sigara nikotin ve çeşitli başka bileşikler içeren tütün yaprakları kullanılarak yapılır. Tütün ve bileşikler yandığında, kansere neden olduğu bilinen 40'tan fazla tehlikeli kimyasal salgılarlar.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN NEDENİ SİGARA DUMANI!

Sigara içmenin prematüre ölüm, kalp hastalığı, kalp krizi, inme, kan ve kemik iliği kanseri, ağız, gırtlak, boğaz, mide, böbrekler kalp-damar hastalığı, ateroskleroz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve başka birçok tehlikeli hastalığa yol açmaktadır.

Sağlıklı yaşam için ve bıraktığı kötü etkilerden kurtulmak için sigaranın mutlaka bırakılması gerekmektedir. Sigarayı bırakmak ise çok zor değil! Sigaradan uzak durmanın artık mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar sağlıklı besinleri tüketerek bu sürecin kolay atlatılabileceğini söylüyor. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmenin gerekliliğini vurgulayan uzmanlar nikotinin zararlı etkilerinden kurtarıp akciğeri temizleyecek besinlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu besinler sağlıklı olmasının yanı sıra sigara içme isteğini azaltacak nikotin ve toksinlerden arındırarak akciğerlerin temizlenmesini sağlıyor.

Sigara içmenin zararlı etkileriyle mücadelede yardımcı olan ve vücudumuzu tüm zararlı madde oluşumundan koruyan birçok besin maddesi vardır. Bilinmesi gereken en önemli nokta, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin bir beslenme düzeniyle bağışıklık sistemimizi geliştirebileceği ve olumsuz etki ve koşullara dayanmamıza yardımcı olabileceğidir.

Siz de mutlaka bu besinleri tüketerek hem sigaradan uzak durun hem de sigaranın zararlı etkilerinden vücudunuzu arındırın...

Havuç suyu

Havuç suyunun yapısında vücuttaki nikotinin dışarı atılmasını sağlayan A, B, C ve K vitaminleri bulunur. Havuç suyunda bulunan ve cildin beslenmesini sağlayan zengin vitaminler, nikotinin matlaştırdığı cildin ışıldamasına da yardımcı olur.

Sarı kantaron

Sigarayı bırakırken kişilerin zorlandığı sinirlilik, huzursuzluk ve yoksunluk krizlerine yardımcı olur. Sarı kantaron çayını sigara bırakma sürecinde ve bıraktıktan sonra da tüketebilirsiniz.

Nar

Nar, kan dolaşımının rahatça sağlanmasına ve kanıdaki hücresi sayısının yeterli seviyede tutulabilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda nar, güçlü antioksidan özellikleriyle pek çok besine oranla 3 kat daha fazla antioksidan içerir. Ayrıca narda bulunan polifenoller, serbest radikallerin uzaklaştırılması, inflamasyonun azaltılması ve hücre hasarlarının önlenmesine yardımcı olarak her türlü kanseri ve inflamatuar hastalığı önleyici özelliğe sahiptir. Nar tüketimi kalp ve damar sağlığı üzerindeki koruyucu etkisi dolayısıyla da mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır.

Yulaf ezmesi

Yapılan birçok araştırma gösteriyor ki düzenli bir şekilde yulaf ezmesi tüketimi nikotine olan bağımlılığı azaltıyor. Yulaf ezmesini sütle birlikte tüketmek daha çok yardımcı olabilir. Çünkü süt tüketiminden sonra içilen sigaranın tadı oldukça kötü oluyor. Böylece sigara ihtiyacı azalıyor.



Brokoli



Yeşil çay

Brokolinin yapısında bolca B5 ve C vitaminleri bulunur. Bu özelliği sayesinde de akciğerleri sigaranın yarattığı hasara karşı korur. Brokoli gibi "brassika" türü sebzelerde bulunan sülforapan maddesinin, akciğer hücrelerinde bulunan ve hücreleri toksinlerin zararlı etkilerinden koruyan "NRF2" geninin faaliyetini artırdığı kanıtlandı. Ayrıca sigara içen ya da sigarayı bırakmış kişilerin akciğer kanserine yakalanma riskini de azaltıyor.

Yeşil çay, kardiyovasküler sağlığı artırmada etkili olan, çeşitli kanserlere karşı koruyan ve sıvıları ciğerlerimizden alan güçlü antioksidanlar içerir. Yeşil çayın içinde bulunan şifalı bitkiler antimikrobiyaldir, ciğerlerimizin içlerinden mukusun gevşemesine yardımcı olur.

Domates

Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı bırakanlara ilk 20 gün 1 çay bardağı domates suyu öneriliyor. Böylece hem bağımlılık azalırken hem de domatesin içerdiği likopen sayesinde antioksidan etkisinden yararlanılıyor.



Kivi

Sigaranın içindeki zararlı maddelerin vücutta yok ettiği A, C ve E vitaminlerini yerine koyar. C vitamini ile dolu olan kivinin sadece 1 kasesi günlük olarak alınması gereken C vitamini değerinin yaklaşık yüzde 273’ünü karşılar. Bu da vücuttaki toksinlerin atılmasında oldukça etkilidir. Yapılan çalışmalar, kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astımlı kişilerin tedavisine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

Portakal

İçeriğinde bolca C vitamini bulunan portakal metabolizmayı güçlendirerek stresi azaltır. Bu da sigara bırakma sürecinde fiziken olduğu kadar ruhen de arınma sağlar. Anti-bakteriyel (mikrop karşıtı) özelliklere sahip bu meyveyi tüketmeyi ihmal etmeyin.

Dut

Dutsu meyveler, antioksidan etkisi yüksek ve C vitamini yönünden zenginlerdir. Vücuttaki zararlı toksinlerin dışarı atılmalarını sağlarlar. Ayrıca yüksek lif içeren bu besinlerin kalorileri neredeyse yok denecek kadar da azdır.

Ispanak

Ispanak, tütünün tadını bozarak sigara bırakma sürecinde kişiye destek olur. Yapısında birçok vitamin ve yüksek oranda folik asit bulunduran ıspanağın faydalarından yararlanmak için az pişmiş ya da çiğ şekilde tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

Kişniş

Vücudun akciğer hastalığına bağlı ağır metalleri uzaklaştırmasına yardımcı olur. Havuç A vitamini için harika bir kaynaktır. Zencefil, hava kirletici maddeleri ve diğer tahriş edici maddelerin ciğerleri tahriş etmelerine fırsat vermeden, ciğerlerden uzaklaştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda tıkanıklığı azaltır ve dolaşımı iyileştirir. Ananas şişliği azaltır ve ananas suyunun öksürüğü azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ek olarak, ananas doğal yoldan akciğerlerin kalıntıları uzaklaştırmasına ve detoks etkisi yapmasına yardımcı olan bromelin enzimini içerir.

Keçiboynuzu

Özellikle sigara içenler için keçiboynuzu çok faydalıdır. 5 adet keçiboynuzu 1 litre suda kaynatılır ve aç karnına içilirse sigaranın verdiği zararı düzeltmeye yardımcı olur.

Su

Su, hayat içeceğidir. Su, vücudunuzdaki toksinleri, cildiniz vasıtasıyla atmanızı sağlar. Nikotin, vücudu susuz bıraktığından vücudunuz için gerekli sıvıyı yeniden depolamak için günde yaklaşık 8-12 bardak su içmeniz gerekiyor.

Elma

"Günde bir elma doktoru evden uzak tutar" atasözünden hareketle oldukça sağlıklı olan bu meyve sigaranın zararlı etkilerine karşı adeta onarıcı özellik taşır. Çok çeşitli flavonoidler, vitaminler ve antioksidanlar, özellikle de akciğer hastalıklarına karşı etkin bir şekilde savaşmamıza yardımcı olan C vitamini içerir.

Zencefil

Zencefil, toksinlerin solunum sisteminden uzaklaştırılmasına yardımcı olan anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özelliklere sahiptir. Potasyum, magnezyum, beta-karoten ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Bazı zencefil ekstrelerinin akciğer kanseri hücrelerini öldürdüğü de bilinmektedir. Bir bitki olarak birçok yemeğe zencefil ekleyebilir veya zencefil çayı şeklinde tüketebilirsiniz.

Zerdeçal

'Altın baharat' olarak da bilinen zerdeçal, anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özellikleri sayesinde ciğerlerimizin temizlenmesine de yardımcı olur.

Turpgil sebzeler

Bu sebzelerde bulunan klorofil detoksifiye edici görevi görür ve kanın süzülmesinde ve toksinlerin vücudumuzdan atılmasında yardımcı olur. Brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası vb. bağışıklık sistemimizi güçlendiren C vitamini bakımından zengindir.

Ginseng çayı

Bazı araştırmalar, ginsengin nikotin bağımlılığı için tedavi edici olabileceğini düşündürmektedir, çünkü ginseng beyinde zevkle ilgili olan ve tütün içerken bırakılan bir nörotransmiter olan dopaminin etkisini zayıflatabilmektedir. Ginseng çayı içmek, sigara içmenin cezbediciliğini azaltabilir ve daha az keyifli hale getirebilir.

Ebegümeci

Kaynar suda 1 miktar ebegümeci kaynatılır ve 5-6 saat sonra aç karnına 1 bardak içilir. Bu uygulama ile akciğerlerdeki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam artırır, akciğer kanserini engeller.