Tansiyon Ölçmenin Püf Noktaları





Hipertansiyon tüm dünyada yaygın olarak görülen ciddi bir sağlık sorunu… Gerekli önlemler alınmazsa kalp krizinden felce, böbrek yetersizliğinden görme bozukluklarına birçok önemli sağlık problemini beraberinde getiren hipertansiyonun kontrol altında tutulması gerekiyor. 2012’de Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından yürütülen Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2’ye göre, Türkiye’de 18 yaş üstündeki nüfusun yüzde 30’unda hipertansiyon görülüyor. Ancak hipertansiyonu olan hastaların sadece yüzde 55'i hipertansiyonu olduğunu biliyor, yani her 100 hipertansiyonlu kişinin 45'i tansiyonunun yüksek olduğunu fark etmiyor. Tansiyon sorunu yaşayanların, evlerinde düzenli ölçüm yaparak tansiyonunu kontrol altında tutması gerektiğini hatırlatan Omron, doğru şekilde ölçüm yapmak isteyenler için önemli ipuçları paylaşıyor.

Ölçüm Sırasında Hareket Etmeyin

Rutin olarak tansiyonunuzu ölçmeniz gerekiyorsa bunu her gün aynı saatte, aynı şekilde ve aynı koldan yapmalısınız. Örneğin sabah aç karnına ölçüm yapıyorsanız ertesi gün de bunu sürdürmelisiniz. Ölçüm yapmadan önce en az beş dakika dinlenmelisiniz.Kolunuzu sıkmayacak bir giysi giymeli, saatiniz varsa çıkarmalısınız. Dik oturup, kolunuzu desteklemelisiniz. Ölçüm sırasında konuşmamalı, hareket etmemeli, bacak bacak üstüne atmamalısınız.

Kalp hizasına dikkat!

Ölçümü bilekten yapıyorsanız kolunuzu orta parmağınızdan omzunuza, bileğiniz ise kalp hizasına gelecek şekilde tutmaya özen gösterin. Tansiyon aletini taktığınızda sol kolunuzu parmak uçlarınız, sağ omzunuza değecek şekilde bükerseniz doğru pozisyonu yakalayabilirsiniz. Tansiyon aletini bileğinizi bir cm kadar boş bırakacak şekilde, sıkı bir şekilde takmalısınız. Koldan ölçüm yapıyorsanız kolunuzun alttan desteklenerek boşta kalmamasına dikkat edin. Kolunuzu kalp hizasında öne doğru uzatıp dirsekten hafifçe bükün. Manşonun (Tansiyon aletinin kola takılan geniş kısmı) alt ucunun dirsek kıvrımınızdan bir parmak kadar yukarıda olmasına ve manşonu boşluk bırakmadan kolunuza iyice sarmaya özen gösterin.

Her 3 kişiden 1’inin yaptığı hataya düşmeyin!

Üst koldan ölçüm yapılan cihazların manşetlerinde, arterleri (atar damar) gösteren bir işaret bulunuyor . Doğru ölçüm yapılabilmesi için manşet üzerindeki bu işaretin artere denk getirilmesi yani pozisyonlanması gerekiyor. Yapılan araştırmalar her 3 kişiden 1’i bu pozisyonlama işlemini doğru uygulayamadığı için yanlış ölçüm yaptığını ortaya koyuyor. Klinik olarak onaylı Omron patentli“Akıllı Manşet” teknolojisi sayesinde, üst koldaki tüm pozisyonlarda tansiyonun doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesini sağlıyor. Omron’un Akıllı Manşet teknolojisine sahip modeli M7 Intelli IT, düzensiz kalp atışı ve sabah hipertansiyonu gibi göstergelerin yanı sıra, üç ardışık ölçümle olası atriyal fibrilasyon ihtimalini de tespit ediyor. Takip kolaylığı da sunan Omron M7 Intelli IT, iki farklı kullanıcı için 100 ölçüme kadar kayıt tutabiliyor. Ayrıca akıllı cihazlarda kullanılabilen OMRON Connect uygulaması sayesinde tansiyon geçmişinin kayıt altında tutulabilmesini ve kişilerin sonuçlarını doktorlarıyla rahatça paylaşmasını da sağlayabiliyor.

