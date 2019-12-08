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Tavuk dönerdeki hileler Canan Karatay'ı çileden çıkardı

Vatandaşları sağlıksız gıda maddeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Canan Karatay özellikle tavuk dönerde, üretici ve satıcıların başvurduğu hilelerin halkın sağlığını tehdit ettiğini söyledi. 

Tavuk dönerdeki hileler Canan Karatay'ı çileden çıkardı

Vatandaşları sağlıksız gıda maddeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Canan Karatay özellikle tavuk dönerde, üretici ve satıcıların başvurduğu hilelerin halkın sağlığını tehdit ettiğini söyledi. 

08 Aralık 2019 Pazar 17:43
Tavuk dönerdeki hileler Canan Karatay'ı çileden çıkardı

Tavuk dönerdeki hileler Canan Karatay'ı çileden çıkardı


Beyaz et sektöründe başvurulan hileler vatandaşın sağlığını hiçe sayarken, bu konuda verdiği mücadele ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ı da isyan ettirdi. Dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz bir yerden pahalı da olsa istediğiniz kadar döner yiyebilirsiniz" dedi.

Dönerle ilgili iddiaları değerlendiren Prof. Dr. Canan Karatay, "Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor" diye konuştu.

Yemek kültürümüzde önemli bir yere sahip olan et döner kimi yerlerde 100 gramı 8 ile 10 lira arasında satılıyor. Ucuza satılan et dönerlerde yağ hilesi olduğunu iddia edildi.

"HAYVANSAL YAĞLAR TEHLİKELİ DEĞİLDİR"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirterek, "Anadolu'da bir laf vardır; 'Ucuz etin yahnisi olmaz.' Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor. Hayvansal yağlar tehlikeli değildir çünkü hayvansal yağlar, katı yağ değildir. İnsan vücudunda ve hayvan vücudunda katı yağ olmaz. Hayvansal yağ kullandıklarını sanmıyorum çünkü çok değerli bir yağdır. Ancak ucuz diye de bunların kullanılması doğru değil. Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz bir yerden pahalı da olsa istediğiniz kadar döner yiyebilirsiniz" diye konuştu.

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