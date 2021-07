Taze Tüketilen Kurban Eti Sindirim Sorunlarına Neden Olabilir

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Merve Tuna, kurban etinin taze tüketilmesinin hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sorunlara neden olabileceğini hatırlatarak etin kesimden sonra en az 12-24 saat bekletilerek tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramların ardından nihayet bu Kurban Bayramı’nda bir araya geliyoruz. Bu buluşma birbirinden lezzetli yemeklerin, tatlıların yendiği sofralara da ev sahipliği yapıyor. Bayramda tatlılardan kaynaklı şeker tüketiminin yanı sıra kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artıyor. Tabii ki bu lezzetlerin tadını doyasıya çıkarmak istiyoruz. Ancak DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Merve Tuna, obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin bayramda beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

“Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağıtılmasına özen gösterilmeli” diyen Dyt. Tuna, et tüketiminde aşırıya kaçılmaması ve gün içerisinde et dışında süt, ekmek, sebze ve meyve gruplarının tüketimi ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Dyt. Tuna yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite gibi özelliklere göre değişmekle birlikte gün içerisindeki et tüketiminin 100-150 gramı geçmemesini öneriyor. Dyt. Tuna, etle birlikte mutlaka bol sebze tüketilmesinin ya da etlerin sebzeyle birlikte pişirilmesinin daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

Etle yapılan yemeklere yağ ilave etmeyin

Birçok kişi kurban kesildikten hemen sonra o etle farklı yemekler hazırlıyor. Ancak kurban etinin, kesimden sonra en az 12-24 saat bekletilerek tüketilmesi gerekiyor. Taze etin daha sert olması nedeniyle hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabildiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Merve Tuna, “Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli. Et, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli "kanserojen maddelerin" oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle etler ızgarada pişirilecekse, etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak ve "kömürleşme" sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yağı veya tereyağı et yemeklerinde kullanılmamalı. Kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalı” diyor.

Akşam yemeğinde et yerine sebze tüketin

Kırmızı etinin sindiriminin için öğle öğününde tercih edilmesinin daha doğru olacağını anlatan Dyt. Tuna, diğer beslenme önerilerini ise şöyle sıralıyor: “Bayram sabahı mutlaka güne kahvaltı ederek başlayın. Kahvaltı hafif ve her grup besin öğesini içerir şekilde olmalı. Kahvaltıda kurban bayramı dolayısıyla geleneksel et ve et ürünlerinden yapılmış kızartma, kavurma gibi yiyecekler tüketmeyin. Bayram ziyaretleri sırasında çay ve kahve tüketimi artar, hatta aşırı miktarlara da ulaşabilir. Bu durum uykusuzluk, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine neden olabilir. Bu tür içeceklerin tüketim miktarına dikkat edin. Ağır hamurlu tatlılar ve çikolatalar yerine misafirlerinize sütlü ve meyveli tatlılar ikram edin, sağlığınız için porsiyon miktarlarını az tutun. Akşam yemeğinde et yerine sebze veya kurubaklagil gibi posa içeriği yüksek besinler tercih edin. Günde 2-2.5 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin arttırılmasına bayram boyunca da dikkat edin, günlük tempolu yürüyüşlere devam edin.”