Terlemekten Değil Ter Kokmaktan Korkuyoruz

Yaz aylarıyla birlikte terlemeye bağlı problemler de artıyor. Türkiye’nin ilk ve tek krem deodorant markası Deotak, yaptığı araştırmayla Türk insanının deodorant kullanma alışkanlıklarını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 71’i terlemekten değil, ter kokmaktan korktuğunu söylerken yüzde 72’si ter kokusunun özgüvenlerini negatif etkilediğini belirtti. Ter denildiğinde katılımcıların yüzde 70’inin aklına ilk olarak toplu taşıma araçları geliyor. Bu oran metropol illerde yüzde 75’e çıkıyor. Ter denildiğinde akla gelen diğer mekanlar ise ofis ve spor merkezleri oldu.

Ter koktuğumuzu birbirimize söylemekten çekiniyoruz

Araştırma, yakınlarımız hariç çevremizdekilere ter koktuğunu söylemekten çekindiğimizi de gösterdi. Katılımcıların yüzde 58’i bir başkasına ter koktuğunu söyleyemediğini belirtti. Araştırma, deodorant kullanım sıklığımızı da ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kadınlar ve gençler daha sık deodorant kullanırken katılımcıların yüzde 49’u yaz aylarında kış aylarına kıyasla daha sık deodorant kullandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 52’si günde birkaç kere deodorant kullandığını ifade ederken araştırmaya göre yaz aylarında haftada ortalama 10 kez deodorant kullanılıyor.

Alkol ve paraben içermeyen formül, ter kokusuna karşı uzun süreli koruma

Etkisi klinik olarak test edilmiş Deotak, terleme sonucu oluşan kötü kokularla mücadele ederken D-Panthenol katkılı formülü ile cildi nemlendirip tazeliyor. Krem ve roll-on seçenekleri bulunan Deotak, her cilde uygun çeşitleriyle aktif koruma sağlıyor, alkol ve paraben de içermiyor. Yenilenen formülü ile yapışkanlık hissi bırakmayan Deotak roll-on Invisible for Women, Original for Women, Invisible for Men ve Original for Men seçenekleriyle sadece ter kokusunu önlemekle kalmıyor, hoş kokularıyla da ferahlık hissini uzun süre hissettiriyor.

Krem deodorant ile ter kokusuna karşı ekstra koruma

Türkiye’nin ilk ve tek krem deodorant markası Deotak, ter kokusuna karşı ekstra koruma sağlarken ciltteki tahriş riskini minimuma indiriyor. Deotak, iki alternatifli başlığı sayesinde hem el ile hem de özel kapağı ile el değmeden uygulanılabiliyor. Classic Krem Deodorant, her cilde uygun kompleks bir yapıya sahip. Fresh Krem Deodorant formülündeki mentolle ferahlık ve tazelik hissi veriyor. Hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiş Soft Krem Deodorant ve içeriğindeki çay ağacı yağı bulunan ekstra koruma sağlayan Plus Krem Deodorant ise tıpkı diğer Deotak çeşitleri gibi kokuya geçit vermiyor.

Deotak Hakkında

Deotak, doğal terlemeye mani olmadan aşırı terlemeyi kontrol eden ve ter kokusunu önleyen özel içeriğiyle kullanıcılarına aktif bir koruma sağlıyor. Alışılagelmiş deodorantların gün boyu koruma özelliğinden farklı olarak Deotak’ın ter kokusuna karşı 7 kata kadar etkili koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlandı. Türkiye’de satışa sunulan ilk krem deodorant olma özelliğine sahip Deotak’ın aynı zamanda roll-on çeşitleri de bulunuyor.

Perrigo Türkiye Hakkında

1887 yılında kurulan dünyanın önde gelen sağlık ürünleri şirketi Perrigo, Türkiye’de 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. 2015 ylında dermokozmetik, kilo kontrolü, bit tedavisi, el ve ayak sağlığı, deodorant, depilasyon, gebelik ve ovülasyon testi gibi alanlarda faaliyet gösteren Omega Pharma şirketini satın alan şirket, bugün yoluna Perigo Türkiye olarak devam ediyor. Perigo Türkiye’nin bünyesinde kişisel bakım ve sağlık ürünleri pazarında Bio-Oil, Sebamed, Paranit, Predictor, XL-S, Vectavir, Gvyna, Omron, Deotak ve Depitak gibi çoğu kategorisinde lider markalar bulunuyor.