The Body Shop Taze Meyve Kokusunda Bir Yıl Vadediyor

The Body Shop yeni yılı her zaman olduğu gibi coşkuyla karşılıyor. Yılın en taze, en renkli meyvelerinden oluşan çok özel ürünlerle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu etmeyi vadediyor. Listede neler yok ki… Tatlı armut özü içeren Juicy Pear, mürdüm eriğinin göz kamaştıran rengiyle Rich Plum ve baş döndüren sıcak vanilyanın etkisiyle Warm Vanilla vücut bakım serileri karşınızda! Sınırlı sayıda üretilen bu çok özel ürünlerle muhteşem bir yıl sizi bekliyor.

Yüzde 100 vejetaryen ve dünyanın dört bir yanında üretilen Yerel Ticaret içerikleriyle zenginleşen doğal ürünler, The Body Shop kullanıcılarının yılın her gününde kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. Yeni bir yılı karşılamaya hazırlanırken gelenek yine bozulmuyor ve The Body Shop çok özel ürünlerle 2020’ye “merhaba” diyor. Yeni yıl ürünlerinde neler yok ki… Tatlı armut özü içeren duş jelleri, body yogurt vücut nemlendiricileri, mürdüm erikli vücut peeling’leri ve sıcak vanilya kokusuyla büyüleyen body butter’lar bu yılı çok özel geçirmenizi sağlayacak.

Festival Havası - Juicy Pear

Yılın en taze, en meyveli kokuları The Body Shop’ta! İtalya'dan gelen armut özü ile zenginleştirilen duş jeli banyo keyfinizi doruğa çıkartacak. Yeni yıla özel armut serisi bununla sınırlı değil elbette. The Body Shop’un inovatif ürünü body yogurt cildinizi nemlendirirken, tatlı armut kokusu da başınızı döndürüyor. Serinin bir diğer ürünü de kalıp sabunlar. Mermer görünümlü bu özel sabun banyonuza yeni yıl ruhunu katacak.

The Body Shop’un ikonik ürünü body butter’ın armut kokusuyla kendinizi festivalde gibi hissetmeye hazır mısınız? Cildin daha yumuşak olması ve yoğun bir şekilde nemlendirilmesine yardımcı olan armutlu body butter ihtiyacınız olan zengin ve besleyici gücü size fazlasıyla verecek.

Rangârenk Bir Orman Gibi - Rich Plum

The Body Shop’un çok sevilen aroması mürdüm eriği, yeni yıla özel olarak sınırlı sayıda olarak geri döndü. Meyvemsi ve çiçeksi taze bir karışım olan Rich Plum, mürdüm eriği özü ile zenginleştirilmiş rengârenk bir bahçe sunuyor. Meyveli çiçeklere sahip body yogurt’la tüm mevsim ışıldayan, sağlıklı görünen bir cilde sahip olun ve dudaklarınızı erikli lip butter ile tüm yıl boyunca nemli hissedin.

Bu muhteşem seriden istediğiniz ürünleri tek tek veya dilerseniz The Body Shop’un yeni yıl için hazırladığı hediye paketlerinde satın alabilirsiniz. Sizin ve sevdikleriniz için çok özel bir deneyim olacak!

Kokusunda Mutluluk Var - Warm Vanilla

Unutulmaz bir kış için sürprizlere hazır olun! Kendinize ya da sevdiklerinize sıcak vanilyanın muhteşem kokusunu armağan edin. Madagaskar'dan elde edilen vanilya özü ile zenginleştirilmiş, daha yumuşak bir cilt için vücut peeling’i, hızlı emilen formülüyle body yogurt veya zengin nem için body butter ile birlikte tüm yıl sizin!

FİYAT BİLGİLERİ

Juicy Pear

Body yogurt: 99,90 TL

Body butter: 129,90 TL

Sabun: 39,90 TL

Rich Plum:

Body yogurt: 99,90 TL

Lip butter: 39,90 TL

Warm Vanilla:

Vücut peeling: 129,90 TL

Body butter: 129,90 TL