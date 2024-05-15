TOD 8’inci Canlı Cerrahi Sempozyumu 6-9 Haziran’da Ankara’da

Türk Oftalmoloji Derneği 8’inci Canlı Cerrahi Sempozyumu 6-9 Haziran’da Ankara’da

Sempozyum kapsamında göz hekimlerinin T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde 4 gün boyunca yapacağı ameliyatlar canlı yayınla diğer göz doktorlarının bulunduğu konferans salonuna aktarılacak.

Türkiye’deki göz doktorlarını temsil eden tek dernek olan Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye’deki göz hekimlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla dünya standartları kalitesinde etkinlik ve eğitim organizasyonları düzenlemeyi sürdürüyor. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Türk Oftalmoloji Derneği’nin her yıl düzenlediği Ulusal Kongre’den sonra en önemli ve en çok ilgi gören toplantısı haline geldi. Göz doktorlarının bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkan tanıyan sempozyum kapsamında 70 göz hastasına ameliyat yapılacak ve ameliyatlar canlı yayınla yüksek çözünürlüklü olarak 4 kamera ile konferans salonundaki dev ekrana yansıtılacak.

Eğitim her şartta sürmeli

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, “Bu yıl düzenlenecek olan TOD 8’inci Canlı Cerrahi sempozyumu geçen yıl olduğu gibi yine T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ev sahipliğinde, Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık, Oküloplasti, Kornea ve Oküler Yüzey, Glokom, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi ve Vitreoretinal Cerrahi birimlerinin katkılarıyla 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Bilkent Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Altı birimin her birine eş zamanlı olarak iki ayrı salonda ve en az dörder saat canlı cerrahi olanağı verilecek. Ayrıca endüstri firmalarının düzenleyeceği sponsorlu canlı cerrahi seansları ve toplantıları sayesinde teknolojik gelişmeler, teknik ve teknolojik yenilikler, gelişmeler katılımcılarla paylaşılacak.” dedi.

4 günde 70 ameliyat yapılacak

Prof. Dr. Huban Atilla, sempozyuma 4 gün boyunca ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından göz hekimleri katılarak sunumlar yapacağını belirterek şöyle devam etti. Geçtiğimiz yıl yine Ankara’da düzenlediğimiz sempozyum büyük ilgi gördü. Sempozyumda 4 gün boyunca 120 göz hekimi 70 canlı ameliyat gerçekleştirdi. Dünyada 600 üzerinde yabancı göz hekimi tarafından takip edilen ameliyatlarda 250 sağlık personeli görev aldı. Bu ameliyatların içinde oldukça zor ameliyatlar vardı ve tüm hastalarımız sağlıklarına kavuştular. Bu yıl yine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 70 hastamıza ameliyat yapmayı planlıyoruz. Ameliyatlarla ilgili planlamalarımız ve hasta seçimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.” diye konuştu.

Dünya kalitesinde sempozyum

Prof. Dr. Huban Atilla hem teknik özellikleri hem canlı yayın kalitesi hem de yapılan ameliyatların zorluk derecesi gibi pek çok öne çıkan özellikleriyle dünya standartlarında bir Canlı Cerrahi Sempozyumu düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekleyerek şöyle konuştu: “TOD Canlı Cerrahi Sempozyumu yoğun emek harcayarak düzenlediğimiz bir etkinlik. TOD üyesi tüm göz hekimi meslektaşlarımın her birine teşekkür ediyorum. Baştan sonra dünya standartlarında bir sempozyum olması için çalışıyoruz. Etkinliğimiz hem yurtiçinden hem de yurtdışından her yıl büyük ilgi görüyor.”