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Tohum Otizm Vakfı 12. Alışveriş Festivali  yoğun ilgi ile devam ediyor 

Otizmli bireylerin yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören Four Seasons Hotel at the Bosphorus‘ta kapılarını açan ‘Tohum Otizm Vakfı 12. Alışveriş Festivali’, bu yıl da iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda ünlü ismin katılımıyla tüm hızı ile devam ediyor

19 Aralık 2019 Perşembe 08:23
Tohum Otizm Vakfı 12. Alışveriş Festivali  yoğun ilgi ile devam ediyor 

Tohum Otizm Vakfı 12. Alışveriş Festivali 
yoğun ilgi ile devam ediyor 

Otizmli bireylerin yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören Four Seasons Hotel at the Bosphorus‘ta kapılarını açan ‘Tohum Otizm Vakfı 12. Alışveriş Festivali’, bu yıl da iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda ünlü ismin katılımıyla tüm hızı ile devam ediyor.İş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk günü birbirinden renkli etkinliklere de sahne oldu. Ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın The Timekeeper kitabının imza gününün düzenlendiği festivalde, Psikiyatrist Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu, ‘Kader Motifi’, ünlü finans okuryazarı Özlem Denizmen de, katılımcılara ‘3 Kumbara: Harçlık’ başlığı altında seminerler verdi. Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireyler yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen festival, 19 Aralık akşamı sona erecek. Etkinlik giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alışveriş sepetleri, seminer ve çekiliş bilet ücretleriyle birlikte festivalden elde edilen gelirin tamamı, Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.


Sevan Bıçakçı, festivalde The Timekeeper kitabını imzaladı 

   Tohum Otizm Vakfı 12. Alışveriş Festivali’nde, dünyaca ünlü mücevher sanatçısı Sevan Bıçakçı, The Timekeeper isimli kitabı için imza günü de düzenledi. Sevan Bıçakçı tarafından yazılan ve Assouline Yayınevi’nin yayımladığı The Timekeeper, sanatçının on iki yaşında Kapalıçarşı’da başlayan sanat yolculuğunu konu alıyor. Ünlü sanatçının ilham aldığı Osmanlı dönemi saray yaşamı, dönem motifleri, hat sanatının da yansıtıldığı The Timekeeper, bir masa üstü kitabı olarak büyük ilgi görüyor. Okuyanları Osmanlı’nın sanat ve İslam tarihine doğru etkileyici bir yolculuğa çıkaran The Timekeeper’in Tohum Otizm Vakfı 12. Alışveriş Festivali’nde düzenlenen imza gününe, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri de büyük ilgi gösterdi.


Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu; “Kaderiniz doğduğunuz evde yazılır”

   Tohum Otizm Vakfı 12. Alışveriş Festivali kapsamında düzenlenen söyleşi programının ilk gününde Psikiyatrist Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu, ‘Kader Motifi’ konulu bir seminer verdi. Festivale katılan misafirlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşi programında Dr. Buğdaycıoğlu, yıllarca insanları dinlediğini ve sonunda bunun kendisini doldurduğunu görünce de yazmaya karar verdiğini söyledi. Kitaplarında, dinlediği kimi hastalarının yaşadıklarını kurgusunu değiştirerek anlattığını ifade eden Buğdaycıoğlu, insanların doğdukları evlerin, onların kaderlerinin yazıldığını kaydetti. Dr. Buğdaycıoğlu; “Bir çocuğun doğduğu evde kaderi yazılıyor. Çocuk doğduktan sonra ailesinin ona öğrettiği dili benimseyip, hayatının devamında da o dili kullanıyor. Büyüdükçe de kendisine o dili çerçevesinde bir yol kuruyor” dedi. Psikiyatrist Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu, insanların geçmişlerinde yaşadıklarının da geleceğinde olumlu ya da olumsuz bir şekilde kendilerine geri döndüğünü kaydetti. 


Denizmen: “Çocuklarınızı para konusunda eğitin”

   Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali söyleşi programında ünlü finans okuryazarı Özlem Denizmen de, katılımcılara ‘3 Kumbara: Harçlık’ başlığı altında seminer verdi. Çocukların para konusunda eğitilmelerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Özlem Denizmen, şunları söyledi: “Çocuğunuza para ve harçlık konusunda eğitim verin. Çünkü çocuk bu konuda ebeveynlerinden gördüklerini yapmaya çalışır. Çocuklarınıza 7 yaşından itibaren haftalık olarak düzenli şekilde harçlık verin. 14 yaşından sonra da harçlık süresini aylığa çıkarın. 20 yaşından itibaren ise harçlık vermeyi kesin ve çocuğunuzun kendi parasını kazanması için teşvik edin. Özellikle aile değerlerinizi çocuklarınıza öğretin. Çocuklarınızın aldığı harçlığı, bu değerler doğrultusunda harcamasını sağlayın.” 

   İzleyenlerin de sorularıyla katkı sağladığı söyleşide Denizmen, MEB ile iş birliği içinde 81 ilde gerçekleştirdikleri ‘3 Kumbara: Harçlık’ projesiyle 5 yıl boyunca yaklaşık 510 bin çocuğa para eğitimi verdiklerini de kaydetti.

Son Güncelleme: 19.12.2019 08:30
Anahtar Kelimeler:
Tohum Otizm Vakfı
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