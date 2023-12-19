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Tokalaşmayla Bile Bulaşabiliyor! Göz Nezlesi Salgınına Dikkat!

Havaların soğumasıyla birlikte pek çok bulaşıcı enfeksiyon salgınlar yaparak çeşitli hastalıklar meydana getirir. 

19 Aralık 2023 Salı 11:21
Tokalaşmayla Bile Bulaşabiliyor! Göz Nezlesi Salgınına Dikkat!






Tokalaşmayla Bile Bulaşabiliyor! Göz Nezlesi Salgınına Dikkat!


Adenoviral konjonktivit, diğer adıyla göz nezlesi de kış ve ilkbaharın erken aylarında salgın yapan, gözün şiddetli bir enfeksiyonudur. Bu salgından nasıl korunmamız gerektiğini ve daha fazlasını için İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Enes Kesim ile konuştuk.

Bu belirtilere dikkat!

  • Uykudan uyanınca göz kapaklarında yoğun çapaklanma ve yapışıklık, 
  • Kızarıklık, 
  • Göz kapaklarında şişlik, 
  • Sulanma, 
  • Işık hassasiyeti gibi şikâyetlerle başlar. 

Tek gözde başlayıp %60-80 ihtimalle birkaç gün içerisinde diğer göze de bulaşır. Hastalık başladıktan sonra günler içerisinde durum kötüleşir. Bulanık görme, gözde yabancı cisim hissi, göz kapaklarını açmakta zorlanma meydana gelebilir. Hafif ateş, grip benzeri belirtiler, kulak önünde veya çene altında lenf bezlerinin şişmesine bağlı ağrı eşlik edebilir. İyileşme genelde 10-14 gün sürer, bazı kişilerde 3 haftayı bulabilir. Gözün saydam tabakası korneada lekeler oluşturarak görme kaybına sebep olabilir. Bu lekelerin geçmesi aylarca sürebilir, dolayısıya uzun süreli görme problemlerine yol açabilir.

10-12 gün kadar bulaşıcılığı sürüyor!

Adenovirüslerin bulaşıcılığı hayli yüksektir. Enfekte yüzeylerle (havlu, kapı kolları vb.) el teması, tokalaşma, medikal cihazlar (özellikle hastanelerde) yoluyla bulaşabilir. Aile içinde, okullarda, kışlalarda, hastanelerde kolaylıkla yayılabilir ve salgınlar yapabilir. Bu nedenle enfekte kişilerin izolasyonu oldukça önemlidir. Enfeksiyonu bulunan kişiler hastalık başlangıcından itibaren 10-12 gün kadar bulaştırıcıdır. Bu yüzden özellikle bu süre boyunca kişisel eşyalar ayrılmalı, tek kullanımlık havlular kullanılmalı, mümkünse ayrı yataklarda yatılmalı, eller sıkça sabunlu suyla yıkanmalıdır.

Ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkayın ve yüzünüze temas etmeyin

Göz nezlesi pek çok komplikasyona yol açabileceğinden, belirtileri taşıyanlar mutlaka göz doktoruna muayene olmalıdır. Günümüzde adenoviral konjonktivitlerin hala etkili bir tedavisi bulunmamaktadır. İlaçlar, hastaları rahatlatmak ve ek hastalıkların önüne geçmek için kullanılır. İlaçların dışında soğuk kompres uygulaması, göz kapaklarındaki ödemin azalmasını sağlar ve hastaları rahatlatır. Göz nezlesinde kişisel hijyen, tedaviden çok daha önemli bir yere sahiptir. Kişisel olarak alınacak basit önlemlerle tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi adenoviral konjonktivit salgınlarının da önüne geçilebilir. Ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkamak, kirli ellerle yüzünüze temas etmemek ve hasta kişilerle temas etmemek hastalık riskinizi en aza indirecektir. Unutmayın; bir kişi, binlerce kişiyi enfekte edebilir.

Anahtar Kelimeler:
Göz Nezlesi
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